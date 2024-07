Los videojuegos en PlayStation Plus que están en el top

Los videojuegos permiten a los usuarios involucrarse en las historias y las mecánicas, a la par de entretenerse por horas. (Jesús Avilés/Infobae)

La plataforma PlayStation Plus se ha destacado por ofrecer a sus miembros una variedad de juegos de alta calidad. Entre esta vasta selección, hay ciertos títulos que se destacan en términos de popularidad. A continuación, presentamos los videojuegos imprescindibles de la última semana que se encuentran en el catálogo, explorando sus características.

1.- Life is Strange: True Colors

Adopta una volátil habilidad sobrenatural y descubre secretos oscuros enterrados por un pequeño pueblo en Life is Strange: True Colors, un juego de aventuras emocional y narrativo rebosante de misterio. Alex Chen siempre pensó que la habilidad que reprimió durante mucho tiempo era una maldición. Con el poder psíquico de la empatía, puede detectar y manipular las emociones de las personas a su alrededor. Sin embargo, cuando su hermano muere en un aparente accidente, este poder quizá sea lo único que puede develar la verdad de lo que realmente pasó. Para los jugadores que disfrutaron: Gone Home, Tales from the Borderlands Género: Narrativa / Aventura

2.- Death Stranding Director's Cut

Ponte en los gastados zapatos del mensajero postapocalíptico, Sam Porter Bridges, para reconectar una sociedad fragmentada, un paquete a la vez. En esta original aventura de Hideo Kojima repleta de estrellas, un evento catastrófico ha traído a la Tierra a los BT, criaturas de ultratumbra. Con una mochila cargada de herramientas de supervivencia y un Bridge Baby colgado del pecho, tu misión es entregar mercancías y reconstruir las conexiones perdidas en un mundo deslumbrante, pero peligroso. Para los jugadores que disfrutaron: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Ghostwire: Tokyo Género: Mundo abierto / Acción

3.- Returnal

Entra en Átropos, un planeta cambiante de biomas alienígenas, civilizaciones antiguas y decenas de habitantes que no están muy entusiasmados con tu llegada. Returnal es un fluido juego de disparos con una banda sonora electrónica de ambiente, unidos por un misterio central que te hará regresar por más. Para las personas que disfrutaron de los siguientes títulos: Alienation, Hades, Doom Eternal Género: Acción / Roguelike

4.- Demon’s Souls

Esgrime armas de guerra y el poderoso arte de la hechicería para potenciar tus estadísticas y librar brutales batallas contra jefes en este increíble remake precursor de Dark Souls creado por From Software. Explora los rincones más oscuros de un reino olvidado y sumido en las tinieblas, donde forjarás una débil relación con los habitantes que quedan mientras intentas desentrañar su lúgubre historia. Forma equipo con otros jugadores en modo cooperativo para trazar las bifurcaciones fracturadas del Nexo o invadir el mundo de otro jugador y enfrentarse en duelos PvP tácticos. Para los jugadores que disfrutaron: Elden Ring, Lies of P Género: Un jugador / Aventura

5.- DOOM Eternal

Descubre los orígenes del mítico "DOOM Slayer" y su misión sempiterna de desgarrar y despedazar en el último y revolucionario capítulo de la serie. Los ejércitos del infierno invadieron la Tierra. Embárcate en una campaña épica para un jugador y cruza dimensiones aniquilando demonios para impedir la destrucción definitiva de la humanidad. Combina una velocidad feroz, una fuerza imparable y un armamento devastador para despedazar miembro por miembro a los esbirros del infierno. Para las personas que disfrutaron de los siguientes títulos: Borderlands 3, Dead Space Género: Juego de disparos en primera persona / terror

6.- Kingdom Hearts 3

Emprende un viaje a través de mundos fantásticos recreados fielmente y frustra los planes de los Sincorazón en esta exitosa colaboración entre Square Enix y Disney. Conoce, traba amistad y lucha junto al Pato Donald, Goofy y todo un elenco de héroes entrañables de películas como Monsters, Inc., Toy Story y Enredados. En la piel de Sora, el histórico portador de la Llave espada, participa en combates hack-and-slash e invoca la magia de tus compañeros para vencer las fuerzas de la oscuridad con el poder de la amistad. Para jugadores que disfrutaron: Final Fantasy XV, Neo: The World Ends With You Género: JRPG

7.- Final Fantasy VII Remake Intergrade

Esta remasterización del clásico JRPG de PlayStation hace alarde de unos gráficos que sobrepasan las cinemáticas prerrenderizadas del original y cuenta con una versión fielmente actualizada de la banda sonora del juego. El nuevo sistema de pelea complace tanto a los nuevos jugadores como a los veteranos, ya que ofrece una mezcla de combate en tiempo real y ataques, hechizos y poderosas rupturas de límites a través de un menú. Todo está conectado por una historia diseñada para mantener en vilo incluso a los aficionados más curtidos con significativos cambios y adiciones. Para los jugadores que disfrutaron: Final Fantasy XVI, Persona 5 Royal Género: JRPG / Acción

8.- Control

Esgrime siniestros poderes sobrenaturales en el papel del nuevo director de la Oficina Federal de Control, una enigmática organización gubernamental alojada dentro de un rascacielos que desafía las alturas. En la piel de la forastera Jesse Faden, intentarás purgar las oficinas centrales de la OFC del Siseo, una amenaza sobrenatural que convierte a los empleados en marionetas. Recorre espacios atmosféricos, lucha contra enemigos con tu Arma de Servicio cambiaformas y busca la verdad detrás de la desaparición del hermano de Jesse mientras exploras el alucinante agujero de conejo creado por Remedy Entertainment. Para los jugadores que disfrutaron: Alan Wake 2, SOMA Género: Terror / Un jugador

9.- Shadow of the Tomb Raider

Conforme se apresura a salvar el mundo de un apocalipsis maya, Lara Croft debe convertirse en la Tomb Raider que está destinada a ser. Domina un entorno selvático inclemente para sobrevivir, explora entornos subacuáticos llenos de cuevas y sistemas de túneles y descubre tumbas oscuras y brutales. Para quienes disfrutaron de: Uncharted 4: A Thief's End, Horizon Forbidden West Género: Supervivencia/Un jugador

10.- Detroit: Become Human

Hazle frente a lo que significa ser humano en una sociedad del futuro cercano donde los criados sintéticos han invadido la fuerza laboral. Como parte de un trío de androides que está desarrollando complejas emociones humanas, encontrarás insólitos aliados y una brutal oposición en la ciudad de Detroit. Tendrás que tomar difíciles decisiones morales para moldear su destino y abrirte paso a través de una narrativa ramificada llena de intriga y de sorpresas. Para los jugadores que disfrutaron: NieR Automata, Life is Strange Remastered Collection Género: Aventura narrativa / Un jugador

PlayStation Plus ofrece tres planes distintos para adaptarse a las necesidades de una amplia gama de jugadores. El primer plan, PlayStation Plus Essential, incluye acceso al multijugador en línea, dos juegos descargables mensuales y descuentos exclusivos en la PlayStation Store. Este plan básico permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de juego en línea con sus amigos y aprovechar ofertas especiales.

El segundo plan, PlayStation Plus Extra, agrega aún más valor al incluir todas las ventajas del plan Essential, junto con acceso a un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5 para descargar. Esta opción es ideal para aquellos que buscan una mayor variedad de títulos y una biblioteca más extensa para explorar sin restricciones adicionales.

Finalmente, el plan PlayStation Plus Premium ofrece la experiencia más completa. Incluye todas las características de los planes Essential y Extra, además de acceso a juegos adicionales de la biblioteca clásica de PlayStation, que abarca títulos de PS1, PS2 y PSP. También ofrece juego en la nube para juegos de PS3 y pruebas de juegos por tiempo limitado, permitiendo a los jugadores probar nuevos lanzamientos antes de decidir si quieren comprarlos.