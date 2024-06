En qué celulares puedo descargar WhatsApp Plus, el original

WhatsApp Plus es una aplicación diferente a la de Meta.

WhatsApp Plus es un alternativa a la aplicación desarrollada por Meta que ofrece más opciones de personalización. Si algún usuario está interesado en descargarla debe contar con un modelo especifico de teléfono para que funcione de la manera correcta.

En qué teléfono se puede usar WhatsApp Plus

En el caso de un celular Android es necesario contar con un versión de Android 5 o posterior.

Cómo saber que versión de Android tengo

WhatsApp Plus solo se puede usar en Android 5 y en versiones posteriores. (Infobae)

Para conocer la versión de Android en el dispositivo, se deben seguir estos sencillos pasos:

1. Tocar el ícono de ‘Configuración’ en la pantalla de inicio o en el cajón de aplicaciones.

2. Ir a ‘Sistema’ o ‘Información del teléfono’.

3. Seleccionar ‘Información del software’.

4. Ver la versión de Android.

Cómo descargar WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una versión modificada de la aplicación oficial de WhatsApp que ofrece funciones adicionales y opciones de personalización que no están disponibles en la versión oficial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial y su uso puede conllevar ciertos riesgos.

Si el usuario decide proceder bajo su propia responsabilidad, a continuación los pasos de cómo descargar e instalar WhatsApp Plus en un dispositivo Android:

Se necesita autorizar la descargar de aplicaciones de tiendas de tercero para instalar WhatsApp Plus. (Imagen ilustrativa Infobae)

1. Hacer copia de seguridad de chats:

- Abrir la aplicación oficial de WhatsApp.

- Ir a Configuración > Chats > Copia de seguridad.

- Realizar la copia de seguridad de los chats.

2. Desinstalar WhatsApp oficial:

Ir a Configuración > Aplicaciones > WhatsApp > Desinstalar.

3. Buscar y descargar WhatsApp Plus:

- Abrir el navegador y buscar “WhatsApp Plus V17.60 APK”. - Descargar el archivo APK desde una fuente confiable.

4. Habilitar instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas:

- Ir a Configuración > Seguridad.

-Activar la opción Fuentes desconocidas.

WhatsApp Plus se diferencia de la versión estándar porque tiene más opciones de personalización. (Imagen ilustrativa Infobae)

5. Instalar WhatsApp Plus:

- Abrir el archivo APK descargado.

- Seguir las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

6. Configurar WhatsApp Plus:

- Abrir WhatsApp Plus.

- Ingresar el número de teléfono.

- Verificar el código de seguridad recibido.

- Configurar el nombre y la foto de perfil.

Cuáles son los riesgos de WhatsApp Plus

Los usuarios de WhatsApp Plus pueden llegar a perder el acceso a su cuenta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Usar WhatsApp Plus conlleva varios riesgos significativos, tanto para la seguridad de los datos como para la funcionalidad del dispositivo. Estos son algunos de los principales riesgos:

- Seguridad y privacidad comprometidas: WhatsApp Plus no es una aplicación oficial y no está disponible en tiendas de aplicaciones confiables como Google Play Store. Su origen y la forma en que maneja los datos de los usuarios pueden ser cuestionables, lo que podría resultar en la exposición de datos personales a terceras partes no autorizadas.

- Riesgo de malware: Descargar aplicaciones de fuentes desconocidas siempre implica el riesgo de introducir malware, spyware u otros tipos de software malicioso en el dispositivo. Estos programas pueden robar información personal, dañar el sistema operativo o interferir con el rendimiento del dispositivo.

- Bloqueo de cuenta: WhatsApp ha dejado claro que el uso de aplicaciones no oficiales, como WhatsApp Plus, puede resultar en la suspensión temporal o permanente de la cuenta de usuario. Esto significa que el usuario podría perder el acceso a WhatsApp y todos sus contactos y chats.

Al no ser la aplicación oficial, si el usuario es víctima de malware no tiene soporte de Meta. (Imagen ilustrativa Infobae)

- Falta de actualizaciones y soporte: A diferencia de la versión oficial de WhatsApp, WhatsApp Plus no recibe actualizaciones regulares, lo que puede dejar a los usuarios vulnerables a fallos de seguridad y a la incompatibilidad con nuevas versiones del sistema operativo. Además, no hay soporte oficial para resolver problemas que puedan surgir.

- Inestabilidad de la aplicación: Dado que WhatsApp Plus no es una versión oficial, puede no funcionar correctamente, producir errores frecuentes o fallos en su operatividad, lo que afecta la experiencia del usuario y la fiabilidad de la mensajería.

- Violación de términos de servicio: Usar WhatsApp Plus va en contra de los términos de servicio de WhatsApp, lo que implica una ruptura del acuerdo entre el usuario y la empresa. Esto puede llevar a problemas legales o la citada suspensión del servicio.

Estos riesgos resaltan la importancia de usar solo aplicaciones oficiales y verificadas para garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales.