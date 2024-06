WhatsApp color azul, rosa, rojo y más opciones: ¿es seguro cambiar la app de Meta?

WhatsApp Plus ofrece características adicionales no presentes en la versión original, como personalización del diseño, pero esto puede ser un riesgo para los usaurios. (Ilustración Infobae)

Desde hace varios años, han surgido en Internet numerosos tutoriales y aplicaciones que prometen cambiar el color de la aplicación de mensajería, permitiendo a los usuarios modificar la interfaz a tonos como azul, rojo, amarillo o incluso personalizarla con temas más elaborados. Sin embargo, la realidad detrás de estas promesas es clara: ninguna de estas aplicaciones funciona de manera efectiva o segura.

La realidad detrás del cambio de color en WhatsApp

Los tutoriales y aplicaciones que aseguran cambiar el color de WhatsApp suelen dirigir a los usuarios a descargar aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus, OGWhatsApp, o mods de dudosa procedencia. Estas aplicaciones, en el pasado, prometían funcionalidades adicionales no disponibles en la versión oficial, como la capacidad de cambiar el color de la interfaz.

Sin embargo, desde 2015, Meta comenzó a bloquear el uso de estas aplicaciones no oficiales, suspendiendo cuentas y advirtiendo a los usuarios sobre los riesgos asociados. El principal peligro radica en que estas aplicaciones no son verificadas ni respaldadas por la compañía, lo que significa que no cumplen con las normativas de seguridad y privacidad que garantiza la aplicación oficial.

Por otro lado, las aplicaciones de terceros que prometen personalizar WhatsApp, como Nova Launcher, Action Launcher, Lawnchair Launcher y X Icon Changer, presentan sus propios términos de servicio y políticas de privacidad.

Aunque algunas aseguran cifrar los datos recopilados y permiten su eliminación bajo solicitud del usuario, otras pueden compartir información sobre el rendimiento del dispositivo y otras aplicaciones con terceros, poniendo en riesgo la privacidad del usuario.

Nova Launcher, por ejemplo, menciona en sus términos que recopila datos sobre la ubicación y el rendimiento de las aplicaciones del dispositivo, mientras que X Icon Changer admite que los datos no se transfieren de manera segura y no proporciona opciones para eliminarlos posteriormente. Y todas estas aplicaciones suelen sugeridas para cambiar el ícono de la app de mensajería o modificar su color.

El caso de WhatsApp Plus y GBWhatsApp

Además de los launchers y aplicaciones de cambio de iconos, han ganado popularidad versiones modificadas de WhatsApp como GBWhatsApp y WhatsApp Plus. Estas versiones no oficiales ofrecen características adicionales como emojis exclusivos y la posibilidad de personalizar aún más la interfaz.

Sin embargo, carecen del cifrado de extremo a extremo que proporciona WhatsApp oficialmente, lo que significa que las conversaciones podrían estar expuestas a vulnerabilidades de seguridad y riesgos de privacidad, como que otros las puedan leer.

Estas aplicaciones no están disponibles en la Google Play Store debido a las restricciones de Meta y son distribuidas a través de tiendas de aplicaciones de terceros, lo que aumenta el riesgo de descargar software malicioso o poco seguro.

Cómo personalizar WhatsApp de forma segura

Meta ha trabajado en desarrollar funciones de personalización dentro de la aplicación oficial, como la posibilidad de cambiar entre temas claros y oscuros, y recientemente ha comenzado a implementar opciones de cambio de colores de interfaz en sus versiones beta. Estas medidas buscan ofrecer a los usuarios opciones de personalización seguras y dentro de un entorno controlado.

La aplicación está trabajando en la personalización de colores, aunque todavía no ha hecho un anuncio oficial. (WABetaInfo)

Si eres usuario de WhatsApp y deseas personalizar tu experiencia, es importante seguir las recomendaciones de seguridad y privacidad:

Opta por aplicaciones disponibles en la Google Play Store o App Store de Apple que tengan buenas valoraciones y comentarios de usuarios.



Antes de descargar cualquier aplicación de personalización, asegúrate de entender qué datos recopilan y cómo los utilizan.

No descargues ni uses aplicaciones como GBWhatsApp o WhatsApp Plus, ya que pueden comprometer la seguridad de tus conversaciones.



WhatsApp está trabajando en opciones de personalización dentro de su aplicación oficial. Mantente informado sobre las actualizaciones y cambios que Meta implementa para ofrecer más opciones de personalización seguras.