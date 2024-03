PS5: Cómo funciona la nueva opción ‘Ayuda de Juego de la Comunidad’

Esta herramienta busca expandir las fuentes de ayuda en los juegos, incorporando experiencias reales de los jugadores. (Sony)

Sony presentó una nueva característica para la PlayStation 5 llamada ‘Ayuda de juego de la comunidad’, la cual irá siendo implementada en el transcurso del presente año. Se trata de una nueva opción que permitirá a los usuarios compartir y acceder a consejos de juego a través de videos generados por la comunidad.

A su vez, se podrán visualizar consejos proporcionados por otros jugadores o por los propios desarrolladores de los títulos. De hecho, el sistema promueve una colaboración entre los usuarios, donde podrán incluso calificar la utilidad de los consejos, optimizando así la calidad del contenido disponible.

Según Sabrina Meditz, directora sénior de gestión de productos y experiencia de la plataforma en Sony Interactive Entertainment, la funcionalidad busca expandir las fuentes de ayuda en los juegos, incorporando experiencias reales de la comunidad.

Cómo funciona la nueva herramienta para contribuir en PS5

Esta innovación permitirá a los usuarios compartir y acceder a consejos de juego a través de videos generados por la comunidad. (REUTERS/Issei Kato)

La herramienta estará accesible para todos los usuarios de PS5, independientemente de si están suscritos a PlayStation Plus o no. Y para contribuir, los usuarios simplemente tendrán que habilitar esta función desde el menú de Ajustes, sin necesidad de realizar acciones adicionales como editar o cargar los videos manualmente.

En este caso será la consola la encargada de grabar y subir automáticamente el contenido aprobado por moderadores. Estos clips no incluirán audio ni video personal, centrándose exclusivamente en la jugabilidad.

Además, los videos se eliminarán de la PS5 una vez subidos a los servidores de Sony, garantizando de este modo que no ocupen espacio de almacenamiento innecesario.

Asimismo, los jugadores tendrán control total sobre su participación y la cantidad de contenido que deseen compartir mensualmente, pudiendo retirarse en cualquier momento y borrar los vídeos publicados desde el menú de configuración.

Cómo contribuir mediante la ‘Ayuda de Juego de la Comunidad’

Para contribuir, los usuarios simplemente habilitarán esta función desde el menú de 'Ajustes'. (Sony)

Si se trata de un usuario que disfruta de compartir su experiencia de juegos con otras personas y está dispuesto a contribuir por medio de esta opción, es necesario:

Ir a la opción ‘Capturas y transmisiones’ .

Pulsar en ‘Capturas’ y luego seleccionar la herramienta ‘Capturas automáticas’ .

Luego pulsar en ‘Ayuda de Juego de la Comunidad’ y a continuación, hacer clic en Participar para aceptar .

También es posible seleccionar el límite de capturas mensuales para controlar la cantidad de videos que se podrán capturar de tus partidas por mes.

Los usuarios de la PlayStation 5 podrán publicar sus propios videos de juego como guías. (REUTERS/Jim Vondruska)

Recordemos que ‘Ayuda de Juego de la Comunidad’ comenzará a estar disponible solo en juegos seleccionados como The Last of Us Part II Remastered y Marvel’s Spider-Man 2. Aunque también hay planes de expansión a más títulos en el futuro.

También es importante aclarar que esta es una actualización de la función ‘Ayuda de juego’ con la que la PlayStation 5 se lanzó en noviembre de 2020, la cual que permite a los jugadores acceder a consejos, sugerencias y vídeos explicativos sin tener que salir del juego.

Mientras que la novedad presentada por Sony se diseñó para funcionar en paralelo con la ayuda existente, permitiendo a los usuarios de la PlayStation 5 publicar sus propios videos de juego como guías.

Cómo la PS5 mejora la experiencia de juego

Gracias a su unidad de estado sólido (SSD) personalizada, la PS5 ofrece tiempos de carga significativamente reducidos. (Sony)

La PlayStation 5 (PS5) se destaca por varias características innovadoras que mejoran la experiencia de juego:

Velocidad de carga ultrarrápida: Gracias a su unidad de estado sólido (SSD) personalizada, la PS5 ofrece tiempos de carga significativamente reducidos, permitiendo a los jugadores sumergirse en sus mundos de juego con menos interrupciones.

Retroalimentación háptica: El mando DualSense introduce una retroalimentación háptica avanzada, ofreciendo sensaciones táctiles más variadas y precisas que reflejan las acciones y entornos del juego, como la sensación de lluvia o la textura del terreno.

Gatillos adaptativos: Los gatillos L2 y R2 del DualSense cuentan con resistencia ajustable, lo que permite a los desarrolladores simular de manera más realista tensiones y resistencias, como la sensación de tensar un arco o acelerar un vehículo.

Audio 3D: La PS5 ofrece una tecnología de audio tridimensional, diseñada para proporcionar un sonido más inmersivo que envuelve al jugador, mejorando la localización de sonidos en el entorno del juego.

Potencia gráfica mejorada: Con su CPU y GPU personalizadas, la PS5 es capaz de renderizar gráficos a una resolución de hasta 4K y promete soporte para 8K, junto con tasas de refresco de hasta 120 Hz, lo que permite una experiencia visual más fluida y detallada.

Compatibilidad con versiones anteriores: La PS5 ofrece compatibilidad con la gran mayoría de los juegos de PlayStation 4, permitiendo a los jugadores disfrutar de sus títulos favoritos de la generación anterior en la nueva consola.

Interfaz de usuario rediseñada: La interfaz ha sido completamente renovada para ser más intuitiva, permitiendo un acceso más rápido a las características esenciales y mejorando la experiencia de usuario.

Estas características, combinadas con una sólida biblioteca de juegos exclusivos y de terceros, posicionan a la PS5 como una de las consolas de próxima generación más atractivas en el mercado.