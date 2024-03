Spotify: más de la mitad de los artistas generaron al menos 10.000 dólares en el último año

Cada año, Spotify presenta este informe. (Spotify)

En el vasto universo de la música digital, plataformas como Spotify han emergido como los escenarios predominantes para que artistas de diversos rincones del planeta difundan sus creaciones.

Sin embargo, surge una curiosidad común sobre cuánto realmente perciben estos músicos por la reproducción de sus temas.

Estos interrogantes son abordados en el informe Loud and Clear de Spotify, una publicación en la que se examina quién está generando ingresos, cuánto están ganando y cómo han evolucionado estas ganancias a lo largo del tiempo.

El número de artistas que generan al menos 1.000.000, 100.000 y 10.000 dólares se ha casi triplicado desde 2017, de acuerdo con esta plataforma de streaming musical. Estas cifras representan los ingresos generados solo por Spotify.

En 2022, la plataforma pagó más nueve mil millones de dólares. (Spotify)

Si se toman en cuenta las ganancias de otros servicios y los ingresos grabados, es probable que los artistas generen 4 veces estos ingresos de fuentes de música grabada en general, además de ingresos adicionales por entradas de conciertos y de merchandising.

La música en español gana popularidad

Uno de los hallazgos más significativos en el informe Loud and Clear de Spotify es cómo se han desmantelado las barreras lingüísticas en la actualidad, permitiendo que otros idiomas, además del inglés, cobren protagonismo en la industria del streaming y generen sustanciales ganancias.

Bryan M. Johnson, jefe de alianzas con artistas e industria en Spotify, enfatizó la importancia y el auge de ritmos como el K-pop, los afro beats, así como la música en español, alemán y portugués, destacando su contribución al paisaje musical global.

De hecho, más de la mitad de los artistas que generaron al menos 10.000 dólares en Spotify provienen de países donde el inglés no es el primer idioma.

Shakira es una de las artistas en español más escuchadas. (@Shakira/Instagram)

“El hecho de que el streaming haya reducido las barreras de entrada es una noticia antigua. Pero el impacto en los medios de vida de los artistas y la diversidad global de ese impacto están cada vez más claros”, comentan desde Spotify.

Los artistas que, en el pasado, podrían haber tenido dificultades para abrirse paso ahora están encontrando sus audiencias, y la industria musical hoy en día es un reflejo más diverso y preciso del mundo actual.

Derechos de autor y regalías

Spotify pagó 4.000 millones de dólares a los titulares de derechos de edición en los últimos dos años. Los compositores, a través de sus titulares de derechos de edición, están generando ingresos que rompen récords, impulsados por los servicios de streaming.

Los editores, compositores y sus organizaciones de gestión colectiva están viendo más del doble de los ingresos ($5.500 millones en 2022) en la era del streaming de lo que alguna vez tuvieron en la era de los CD/ventas ($2.500 millones en 2001), según el Global Value of Music Copyright.

El streaming rompe las barreras del lenguaje. (Imagen ilustrativa Infobae)

El panorama de la música independiente

En 2023, los artistas independientes generaron casi 4.500 millones de dólares en Spotify. Esto marca el primer año en que los independientes representaron aproximadamente la mitad de lo que generó toda la industria en Spotify, que totalizó más de 9.000 millones dólares.

Muchos de los artistas que generaron al menos un millón de dólares en Spotify en 2023 no son nombres conocidos y no necesitaron una canción “exitosa” para tener un gran año. El 80% de ellos no tuvo una canción que alcanzara el Top 50 Global de Spotify. En la era del streaming, las listas no son lo suficientemente grandes como para contener a todos los artistas que encuentran éxito.

Streaming, una oportunidad para los artistas

Una estación de radio reproduce las 40 canciones principales: una tienda de discos lleva la música de algunos miles de artistas. En 2023, 50.000 artistas generaron al menos $16.500 de Spotify, y probablemente $65.000 de la música grabada en total. Hoy en día, el streaming ha permitido más espacio para que más artistas encuentren éxito, demostrando un cambio real en toda la industria musical.