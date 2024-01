‘Blinding lights’ de The Weeknd se convierte en la primera canción en tener cuatro mil millones de streams en Spotify

Es la primera canción que alcanza esa cantidad de streams en la plataforma. (Instagram: Spotify)

The Weeknd ha establecido un nuevo récord. Esta semana, su canción ‘Blinding Lights’ ha sido la primera en Spotify en alcanzar 4 mil millones de streams.

Desde que salió en 2019, ‘Blinding Lights’ fue rápidamente muy popular. En enero de 2023, Spotify anunció que había llegado a ser la canción más escuchada en la historia de la plataforma, con 3.3 mil millones de reproducciones.

En Spotify, los streams se refieren a la cantidad de veces que los usuarios han reproducido una canción o un podcast en la plataforma. Cada vez que una canción es reproducida por al menos 30 segundos, se cuenta como un stream.

Este recuento sirve para medir la popularidad de los contenidos en Spotify y también es la base para calcular los pagos a los artistas y titulares de derechos de la música.

Éxitos como 'The Hills' y 'Save Your Tears' consolidan a The Weeknd como uno de los artistas favoritos en Spotify. (YouTube: The Weeknd)

‘Starboy’ podría ser la siguiente

The Weeknd cuenta con varias canciones que han alcanzado altas cantidades de reproducciones en Spotify, llegando a sumar miles de millones de streams. Esto refleja la popularidad y el alcance global de su música en la plataforma de streaming.

La lista de canciones del artista canadiense que más reproducciones tienen en la plataforma:

1. ‘Starboy’ cuenta con 2.951.315.909 streams.

2. ‘The Hills’ tiene 2.132.263.033 reproducciones.

3. ‘Save your Tears’ ha acumulado 1.803.059.308 de streams

4. ‘Die For You’ ha sido 1.994707.875 veces reproducida.

Con 'Starboy' acercándose a los 3 mil millones, The Weeknd sigue marcando su legado en la música en streaming. (YouTube: The Weeknd)

5. ‘I feel it coming’, esta canción acumula 1.642.395.909 reproducciones.

6. ‘Can’t feel my face’ tiene 1.637.405.466 streams.

7. ‘Call out my name’ goza de 1.623.527.002 reproducciones según Spotify.

8. ‘Save your Tears ft. Ariana Grande’ con 1.399.497.849 streams.

Billions Club de Spotify

Desde julio del 2021, Spotify viene alimentando una lista de reproducción con las canciones que han superado la marca de mil millones de reproducciones en su plataforma. Su nombre es Billions Club.

Las canciones que inauguraron la lista fueron: ‘Last Christmas’ de Wham!, ‘All I want for Christmas is You’ de Mariah Carey, ‘White Christmas (1947 Version)’ de Bing Crosby, Ken Darby Singers, John Scott Trootter y su Orquesta.

Mientras que una de las producciones musicales más recientemente añadidas son:

- ‘Lover’ de Taylor Swift

- ‘Heartbreak Anniversary’ de Giveon

- ‘La Bachata’ de Manuel Turizo

La lista 'Billions Club' de Spotify agrega constantemente éxitos mundiales que han superado la marca de mil millones de streams.(Spotify)

- ‘Creepin’ de The Weeknd, 21 Savage y Metro Boomin

- ‘Last Resort’ de Papa Roach

- ‘Ojitos lindos’ de Bad Bunny y Bomba Estéreo

Esta lista de reproducción tiene 523.949 me gusta, 555 canciones y dura más de 24 horas.

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de transmisión de música más populares y ampliamente utilizadas en todo el mundo. Desde su lanzamiento en 2008, esta plataforma sueca ha revolucionado la forma en que las personas escuchan música.

Su popularidad se basa en varios factores clave. En primer lugar, ofrece un extenso catálogo de canciones que abarca todos los géneros musicales imaginables, lo que permite a los usuarios acceder a su música favorita en un solo lugar. Además, su interfaz es intuitiva y fácil de usar, lo que ha atraído a usuarios de todas las edades.

Spotify empezó a implementar esta función en 2023. (Spotify)

Construye tu playlist del futuro en Spotify

Las cápsulas del tiempo son contenedores especialmente diseñados para guardar objetos, documentos o información con el propósito de ser abiertos en una fecha futura predeterminada. Spotify, la plataforma de streaming musical, tomó esta idea y la trasladó a sus listas de reproducción.

De esta forma, los oyentes pueden crear una playlist especial la cual se reproducirá hasta dentro de un año. Las canciones seleccionadas están acompañadas de propósitos específicos del año nuevo, así, en enero de 2025, los usuarios podrán determinar si cumplieron sus metas o no.

Adicionalmente, para facilitar la selección de la playlist, este año cada usuario podrá escribir una nota para su yo del futuro. Así pueden crearla:

Spotify invita a crear mensajes para el futuro acompañados de una playlist personalizada. (Spotify)

- Visitar spotify.com/playlistparaelfuturo desde el dispositivo móvil.

- Seleccionar el lugar donde quiere guardar su playlist: podría ser una botella, una bola de nieve, un teléfono plegable, un pequeño nido de pájaro, una olla de arroz o incluso un contenedor de basura.

- Seguir las instrucciones, que están pensadas para que se elijan canciones como “Una canción que te recuerda a tu persona favorita”, “Una canción que confundirá a tus bisnietos” y, “Una canción que les pones a tus amigos”, entre otras.

- Se puede escribir una nota para “tu yo del futuro”, capturando algo que se quiera recordar sobre este momento y se pueda revisitar cuando se entregue la playlist del próximo año.

- Finalmente, hay que sellar playlist y se puede publicar la tarjeta digital con el #PLAYLISTPARAELFUTURO en redes sociales.