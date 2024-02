¿Cómo hacer el truco de dinero infinito en GTA 5?

Este juego se ha distinguido de su competencia por sus famosos personajes y trucos de juegos. FOTO: Grand Theft Auto V, de Rockstar Games.

La franquicia de juegos Grand Theft Auto, que salió al mercado en 2013, con el pasar del tiempo ha evidenciado ser un fenómeno de longevidad en la industria del entretenimiento digital, manteniéndose como uno de los videojuegos más populares y versátiles de la última década.

Su éxito se debe, en gran medida, a la capacidad de Rockstar Games para continuar innovando y ofreciendo nuevas experiencias a sus jugadores. Entre estas innovaciones que marcan la diferencia se encuentran los trucos y códigos que permiten una amplia gama de modificaciones en el juego, desde adecuar al personaje con diferentes accesorios o vehículos hasta cambiar las condiciones climáticas, proporcionando así una dimensión adicional de diversión y experimentación.

Estos trucos, diseñados para ser utilizados en el modo exploración libre o ‘sandbox’, evitan alterar las misiones del juego, manteniendo equilibrada la experiencia de juego. Para los jugadores, la posibilidad de activar estos códigos mediante la consola del juego o directamente en el móvil del personaje dentro de GTA V como de otras versiones amplía significativamente las opciones de juego. La versión para PC del título abre un abanico aún más amplio de posibilidades, aunque es fundamental destacar que estas opciones también están accesibles para quienes jueguen en consolas como PS4, PS5 y Xbox Series X y S.

Lo que más emociona a los jugadores es poder acceder a la variedad de accesorios que pueden tener el personaje principal. FOTO: Grand Theft Auto V, de Rockstar Games.

¿Existe alguna forma de tener dinero infinito en GTA 5?

Obviamente muchos jugadores esperan conseguir la clave de como no terminar sin dinero en el juego y no poder acceder a los privilegios que trae. Sin embargo, lo concerniente a una respuesta a ese deseo de los jugadores, es importante señalar que no existen trucos para generar ingresos infinitos en GTA 5.

No obstante, hay estrategias y consejos sobre cómo maximizar las ganancias a través de la realización de misiones bien remuneradas y la participación en actividades que otorgan recompensas económicas. También, la venta de vehículos en Los Santos Customs representa otra estrategia viable para obtener dinero de forma rápida, teniendo en cuenta el valor de los coches en el mercado del juego.

Asimismo, es popular encontrar maletines ocultos que están inmersos en distintas zonas de la ciudad del juego, que puede incrementar el patrimonio económico durante las misiones. Entre algunos lugares donde se pueden localizar están:

Un maletín con 25 mil dolares está inmerso en el campamento de la secta altruista.

Varios maletines con miles de dolares ubicados en barcos averiados y sumergidos.

Un maletín de 16.500 dolares en una de las islas del juego.

El juegos transcurre en una ciudad donde se deben realizar diferentes misiones. FOTO: Grand Theft Auto V, de Rockstar Games.

Qué otros trucos se pueden implementar en GTA 5

Entre los códigos más valorados por la comunidad de jugadores se encuentran aquellos que ofrecen invencibilidad temporal, mejoran la saludo, dan inmunidad al personaje y proporcionan un arsenal completo de armas. Las modificaciones en las características físicas del entorno, como la reducción de la gravedad o la capacidad de hacer que los coches derrapen como si estuvieran sobre hielo, añaden un nivel de creatividad y humor al juego que es muy apreciado por los gamers.

Además de modificar las capacidades del jugador y el ambiente, GTA V en su versión para PC también incluye códigos para invocar una amplia gama de vehículos. Desde bicicletas BMX y limusinas hasta aviones de acrobacias y submarinos, estos códigos enriquecen la exploración del vasto mundo del juego y multiplican las opciones de diversión, permitiendo a los jugadores experimentar con diferentes modos de transporte. Cabe mencionar que ciertos vehículos requieren ser desbloqueados en el juego antes de poder ser invocados con trucos.

Por esta versatilidad y las continuas actualizaciones de contenido y funcionalidades, como los trucos y códigos, es el sostenido éxito de GTA V junto con toda la franquicia. A través de estas características, el juego se mantiene vibrante y relevante, atrayendo tanto a nuevos jugadores como manteniendo el interés de los veteranos, y reafirmándose como uno de los títulos más influyentes y emblemáticos de la última década en la industria de los videojuegos.