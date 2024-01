La Biblia toma un giro total con inteligencia artificial, esta app revoluciona la religión

La aplicación permite que los estudien en profundidad la biblia con la ayuda de la inteligencia artificial. (Insight Bible)

La inteligencia artificial se expande hasta llegar a la fe. Ya hemos visto cómo esta tecnología hace parte sectores de la sociedad como el entretenimiento, la educación e información, pero con la religión aún son pocos los ejemplos de implementación. Uno reciente es una aplicación que ayudará a los usuarios a entender la biblia de una mejor manera.

Insight Bible es la plataforma que tiene el objetivo de “profundizar tu fe”. Para eso, la app dispone de diferentes funciones de interacción, como Pastor AI, que ayuda a los usuarios a comprender pasajes de la biblia y discutir con él.

Cómo funciona Insight Bible

La aplicación está disponible para iOS y Android de manera gratuita y contiene los textos del nuevo y antiguo testamento de la biblia católica. Inicialmente, los usuarios pueden leer los contenidos, como cualquier otra aplicación, pero la idea es que saquen provecho de la inteligencia artificial para que personalicen su experiencia y hagan más fuerte su relación con esta parte de la fe.

“La aplicación evoluciona contigo, utilizando Machine Learning para personalizar tu viaje bíblico. A medida que interactúas con la aplicación, se adapta a tus preferencias y patrones de estudio, proporcionando una experiencia verdaderamente personalizada”, aseguró Tiatun Tiatun, creador de la aplicación, a CBN Digital.

La función que hace diferente a este app es Pastor AI. Este es un chatbot con el que los creyentes pueden interactuar para hacerle preguntas sobre versículos de la biblia. Él les contará mucho más sobre el contexto de esta parte en específico y les explicará el significado detrás del relato.

Para acceder a algunas de estas funciones, así como a marcadores de pasajes ilimitados y un estudio más profundo de la biblia, la plataforma tiene una suscripción mensual y anual.

Otra de las secciones está dedicada al estudio de los textos bíblicos. En esta pestaña los usuarios encontrarán un pasaje diario para que lean y lo podrán llevar al chatbot para discutir el significado de lo que se dice allí.

La aplicación ya está disponible en Play Store y App Store. Por lo que en Infobae la estuvimos probándola y todavía Pastor AI no generaba ninguna interacción y siempre lanzaba un mensaje de error. Además, el rendimiento de la app es un poco lento y, aunque en la configuración inicial se puede elegir cualquier idioma, por ahora solo está disponible en inglés.

Opiniones divididas sobre la biblia con inteligencia artificial

El desarrollo de este tipo de aplicaciones está apenas empezando y los expertos en temas religiosos tienen opiniones divididas sobre el valor de estas herramientas, porque consideran que puede alejar el valor humano de la fe y, por otro lado, que es una opción más para acceder a la biblia.

“Obviamente, una de las mayores preocupaciones es que sustituya a la inteligencia humana. Estamos avanzando como sociedad hacia la sustitución de la humanidad de todas las formas posibles: sustituyendo el trabajo humano, el pensamiento humano, la escritura humana, intentando dejar a la humanidad al margen de la narrativa”, dijo Jeff Kinley, escritor de textos religiosos, a CBN.

Mientras que Alex McFarland, director de Center for Christian Worldview and Apologetics (una universidad cristiana en Estados Unidos), cree que la “tecnología es amoral” y que “los ordenadores no son necesariamente buenos o malos, pero es lo que se hace con ellos lo que plantea cuestiones morales”.

El creador de Insight Bible asegura que desarrolló su idea pensando en los jóvenes y cómo ellos están lejos de la religión al no tener una guía cercana que les resolviera sus dudas, por lo que decidió llevar el concepto de un pastor a los celulares.

“La inspiración para esta aplicación surgió al darme cuenta de que la gente hoy en día, especialmente la generación más joven, no asiste tanto a la iglesia y no tiene un pastor con ellos en todo momento para responder y explicar las escrituras de una manera detallada que puedan entender, pero sus teléfonos son sus compañeros constantes”, aseguró Tiatun.