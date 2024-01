Si eres profesor debes conocer estas ocho reglas para evitar problemas con tus redes sociales

Facebook, Instagram, X y hasta apps de citas son las más usadas por los profesores (Imagen ilustrativa Infobae)

Estar en redes sociales no significa que entramos a un espacio ajeno a nuestra vida. Hoy Facebook, X, Instagram y TikTok son una extensión de lo que somos a diario y una publicación indebida puede generar problemas en nuestro trabajo o con amigos. Un ejemplo de eso son los profesores, que están continuamente en relación con menores de edad, y por eso es importante que sigan ciertos parámetros de cómo usan estas aplicaciones.

Como sucedió en Austria con una profesora que en Facebook se daba a conocer como la “papisa del orgasmo”, porque daba consejos de sexualidad a adultos, con el objetivo de ayudarlos a tener una mejor vida sexual. Algo que estaba por fuera de sus labores de la institución educativa, pero que terminó afectándolas por la imagen que estaba proyectando.

Cómo un profesor debería usar sus redes sociales

The American Board, una organización que da certificaciones a los maestros para dar clases, cuenta con un listado de reglas que todos los docentes deben seguir si quieren tener redes sociales y que las publicaciones que hagan allí no afecten su vida laboral.

Los docentes deben tener cuidado con el contenido que publican en sus redes sociales, especialmente fotos de sus alumnos. (Europa Press)

1. Informarse

La primera recomendación para los docentes es que busquen e investiguen si en el colegio, ciudad o país donde están hay manuales de uso de redes sociales que afecten a los profesores. De esta manera podrán entender si hay marcos legales que los afecten y que cualquier contenido que compartan los pueda afectar negativamente.

Ante cualquier problema, la responsabilidad siempre será de quien hace la publicación y no de quien la ve.

2. No tener alumnos como seguidores o amigos

Aunque cuando nacieron las redes sociales el objetivo era tener la mayor cantidad de personas agregadas, actualmente esto no es necesario y lo mejor será evitar que los alumnos sean amigos o encuentren los perfiles de los profesores para que los sigan. Esta será una manera de mantener la distancia fuera de la institución.

3. Saber escoger la imagen de perfil

La recomendación en este caso es nunca escoger imágenes donde se esté consumiendo alcohol, drogas o realizando gestos ofensivos. Esta imagen la verá cualquier persona sin importar que la cuenta esté privada, así que es algo que se debe tener en cuenta.

4. No es necesario informar el lugar de trabajo

Aunque se tiene la costumbre de tener un perfil completo, actualmente lo mejor es no dar información de más para proteger nuestra seguridad y, en este caso, la de los estudiantes que son menores de edad. Por eso no es necesario mencionar en qué lugar se está trabajando y de esa forma no se expone a nadie.

Los docentes deben tener cuidado con el contenido que publican en sus redes sociales, especialmente fotos de sus alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. No geolocalizar la actividad

Una manera de encontrar una cuenta es buscar aquellas que estén cerca de una ubicación. Así que evitar la localización de las publicaciones que se hagan en el colegio evitará que los estudiantes tengan más opciones de encontrar el perfil.

6. Cuentas privadas

Esta es una de las mejores herramientas para evitar que los alumnos puedan seguir una cuenta. Al estar privada deberán enviar una solicitud y de esta forma será posible filtrarlos. Además, los perfiles con esta configuración no permiten que las publicaciones puedan ser vistas por cualquier persona, lo que evita que los contenidos estén expuestos con facilidad.

7. No quejarse del trabajo

Las redes sociales no son el espacio para hablar de este tipo de temas, criticando las condiciones laborales o las actitudes de los alumnos. Para eso está la institución y los conductos regulares de cada una.

8. No compartir fotos de los alumnos

Un profesor siempre debe pensar que está trabajando con menores de edad y eso implica que los contenidos que ellos suban a las redes puede ponerlos en peligro. El rostro de un niño puede ser usado por persona para crear contenido malicioso o perseguirlo. Si bien ellos pueden tener sus redes sociales de forma individual, es mejor que el docente se aparte de esas publicaciones y que en caso de hacerlas tenga el permiso de los papás.