Cómo es el Drone Soccer: el nuevo fútbol tecnológico que prepara su primer mundial para 2025

Como el fútbol real, pero con Drones. Así es el Drone Soccer, el deporte electrónico que simula el fútbol en el aire. Al igual que el fútbol real, tiene jugadores, pelota, arbitro y reglas.

Los drones se mueven de un lado a otro, pero estos no son drones comunes; no son ni para fotos, ni para videos, sino que están encapsulados en una estructura circular protectora de alambre que forma una pelota y les permite chocar sin romperse. Esto es Drone Soccer o fútbol con drones y, para practicarlo, no alcanza con saber usar un drone, hay que saber construir, programar, volar y reparar drones de alto rendimiento. Y, luego aprender a meter goles y defender con ellos.

Es fútbol, pero en el aire. Al igual que el fútbol real, hay jugadores, hay pelotas, referis y reglas. E incluso hay un organismo organizador: la Federación Internacional de Drone Soccer, conocida como FIDA. Sangheub Ro, presidente de FIDA, expresó su entusiasmo por el desarrollo del deporte: “Comenzó con la idea de jugar al fútbol con un dron, y desde entonces, nuestros investigadores han trabajado arduamente para crear un producto llamado drone soccer. Muchas personas se han unido para convertirlo en un deporte recreativo. Estoy muy feliz y emocionado como presidente de FIDA de haber llegado hasta aquí”.

En el campo cubierto de césped, dos equipos de cinco pilotos manejan cinco balones, con un piloto designado generalmente como el delantero que es el único que puede marcar un gol al atravesar un aro de 60 centímetros. que está colgado en el extremo de la cancha. Los otros cuatro pueden jugar como defensores o en cualquier formación para evitar que el equipo contrario anote. Los partidos tienen 3 rounds de 3 minutos cada uno, y la suma de goles de cada set determina al ganador.

El primer torneo internacional de Drone Soccer, “La competencia Robo Universe Drone Soccer 2018″, se llevó a cabo el 30 de junio de 2018 en la ciudad de Goyang, donde más de trescientas personas compitieron por el trofeo ganador. En 2025, se disputará la Copa Mundial de fútbol con drones en Jeonju con más de 200 equipos de 32 países.

Un dron rojo marca un gol durante un partido de fútbol de exhibición de drones en CES 2024, una feria anual de electrónica de consumo, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 10 de enero de 2024. REUTERS/Steve Marcus

El juego completo detuvo a la periodista de entretenimiento Diana Su que euedó fascinada por lo que describió como un recordatorio de otro juego de otro mundo mágico: “Voy a dar una respuesta muy friki porque soy una gran fan de Harry Potter. Por eso, soy fan del quidditch. Así que cuando entré y me di cuenta de que había un juego de drones, mi mente instantáneamente pensó en magia y cómo las cosas ya no son magia, sino realidad. Estaba en mi teléfono, apenas giré la cabeza e instantáneamente olvidé todo lo demás solo para concentrarme en el juego de drones”.

Sean Greenhalgh, miembro de FIDA USA, espera que el juego inspire a los jóvenes a aprender a volar drones. Greenhalgh dijo que la reacción ha sido positiva: “Es absolutamente increíble. Cada vez que alguien ve este dron, se involucra de inmediato y quiere saber más sobre el deporte”.

El “drone soccer” se presentó como un emocionante deporte en CES 2024 que busca ser una plataforma para inspirar a las generaciones futuras en la tecnología, ofreciendo una combinación única de emoción deportiva y habilidades técnicas.

