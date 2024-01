Limpiaparabrisas de Cybertruck de Tesla, el más largo del mundo

Kyle Conner de Out of Spec, hizo una análisis a profundidad de las características más notables de la camioneta eléctrica desarrollada por la compañía de Elon Musk.

Pocos vehículos han conseguido llamar tanto la atención y acaparar tantos titulares como la camioneta eléctrica Cybertruck, desarrollada por Tesla, que hasta solamente hace unos meses empezó a hacer las primeras entregas de esta innovadora pickup, que sigue dando de que hablar por su larga lista de características.

Ese fue el caso de Kyle Conner del reconocido canal de YouTube Out of Spec, quien realizó un análisis del vehículo, incluido su limpiaparabrisas, que es uno de los puntos que ha generado más curiosidad y polémica entre los seguidores de la marca propiedad de Elon Musk, debido a su gran tamaño y particular estructura.

Según Conner, este componente es el más largo del mundo instalado en un vehículo de serie, llegando a utilizar casi un kilovatio de energía y destacando por su velocidad de operación.

Kyle Conner de Out of Spec examina el sistema de limpiaparabrisas de la Cybertruck que destaca por su tamaño y consumo energético. (@OutofSpecReviews)

Mientras que compara su apariencia con “un fideo gigante mojado”, debido a que al momento de agarrar el limpiaparabrisas, este parece tener una estructura endeble, muy diferente a los tradicionales limpiadores rígidos que por mucho tiempo se han encargado del trabajo de barrer la lluvia y basura del parabrisas de un coche.

Durante el review Conner, que inicialmente creía que el dispositivo incorporaba dos tiras de goma, se llevó una gran sorpresa al percatarse que en la camioneta analizada solo tenía una.

“Definitivamente, vi otro Cybertruck que tenía dos. ¿Le falta uno o solo tiene uno? Parece que casi le falta un limpiaparabrisas. Tal vez no. Difícil de decir”, se cuestionó el creador de contenido.

Este detalle sugiere la posibilidad de distintas configuraciones o variantes en producción, dejando abierta la duda sobre si esto es un error o una característica planeada.

Conner también muestra la rapidez del limpiaparabrisas en acción, describiéndolo como una “absoluta locura”, advirtiendo que va “tan rápido” que es difícil captarlo en cámara.

El limpiaparabrisas de la Cybertruck ha generado sorpresa no solo por su longitud sino también por tener un sistema aparentemente doble.

Blindaje de Cybertruck, invulnerable a balas en test

"Míranos disparar un rifle", afirmó el magnate propietario de Tesla en la publicanción en X en la que dio a conocer el video con el test.

Elon Musk asegura que la carrocería de esta camioneta eléctrica está construida completamente en acero inoxidable de gran resistencia.

Y puso esta teoría a prueba después de que publicó un video para demostrar la resistencia del vehículo frente a los proyectiles de un Subfusil Thompson, los cuales apenas rebotan sobre la superficie de este pick-up.

Asimismo, se probaron otras armas como fue el caso de una pistola semiautomatica Glock y un subfusil de calibre 9 mm MP5 (abreviatura de Maschinenpistole 5).

Tesla ha hecho pruebas balísticas para comprobar la protección que ofrece la carrocería de la camioneta eléctrica Cybertruck. (Tesla)

Y aunque fueron muchos los impactos de bala; sin embargo, la carrocería de acero inoxidable de la Cybertruck, soportó las pruebas de resistencia, según se observó en el video mostrado por Musk.

Esta prueba redime el percance ocurrido durante su presentación en 2019, cuando los cristales de la camioneta, supuestamente irrompibles, resultaron dañados y le hicieron protagonizar a Musk uno de los más grandes ridículos de su carrera.

Cybertruck derrota a Porsche en prueba de velocidad

Muy a su estilo, Musk enseña un video de la capacidad que puede alcanzar el nuevo Cybertruck

Musk no solo ha destacado la resistencia de la Cybertruck, también ha hecho énfasis en la demostración de su fuerza e incluso puso a competir en velocidad a este pick-up eléctrico, contra un Porsche 911.

En este caso, el vehículo desarrollado por Tesla demostró su capacidad no solo al llegar primero a la meta, sino además hacerlo remolcando un modelo del deportivo de lujo contra el que competia.

Pero las grandes características de esta camioneta también se traducen en un elevado precio. En este caso, el modelo básico costará 60.900 dólares, la versión intermedia de tracción total tendrá un precio de 79.900 dólares y la variante Tri-Motor, apodada Cyberbeast, empezará en 99.900 dólares.