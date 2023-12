Cinco hechos que marcaron la industria de videojuegos en 2023

Durante este año la industria de videojuegos despidió a 9.000 empleados y se cerraron varios estudios. (Copilot)

El año 2023 será recordado como uno de los más importantes en la industria de los videojuegos. Durante estos 12 meses los usuarios tuvieron grandes lanzamientos como Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel’s Spider-Man 2, Diablo IV, Hogwarts Legacy. Además de ser un año en el que se dio la compra de un estudio más costosa de la historia y al mismo tiempo hubo filtraciones que afectaron proyectos en desarrollo.

Te puede interesar: Top 10 de juegos en Game Pass para Xbox: Inside y Starfield lideran

Xbox, PlayStation y Nintendo siguen siendo los dominadores del mercado, pero también aparecieron otras marcas de tecnología que están interesadas en crear hardware competitivo, como fue el caso de Acer y Razer con sus consolas portátiles.

Así que hacemos un repaso de lo más destacado que sucedió en 2023 en la industria de videojuegos, más allá de los juegos lanzados.

Xbox compra Activision

El 13 de octubre de 2023 se hizo oficial la compra de Activision por parte de Xbox. Después de superar muchas grabas ante autoridades en Reino Unido y Estados Unidos, finalmente Microsoft se adueñó de uno de los estudios más grandes de la industria por 68,7 millones de dólares, la cifra más grande que ha visto la industria en este tipo de transacciones.

Te puede interesar: Elon Musk enfrenta una nueva batalla judicial con X

La adquisición fue una larga serie de capítulos en los que estuvo cerca de verse interrumpida la compra, por las acusaciones de monopolio contra Xbox, que finalmente se quedó con el dominio de IPs importantes como Call of Duty, Crash, Candy Crush, Diablo y Warcraft, lo que implica una extensión significativa para Xbos Game Studios y los proyectos para los próximos años.

Durante este año, Xbox hizo oficial la compra de Activision y se adueñó de Call of Duty. (infobae)

Salida de Jim Ryan

Después de 30 años en Sony, Jim Ryan presentó su renuncia como CEO de PlayStation. Esto representa un fuerte movimiento en la compañía, que venía siendo liderada por él desde 2019, por lo que se esperan cambios de visión en algunos proyectos.

Te puede interesar: La mejor forma de encontrar mi automóvil estacionado con Google Maps

El directivo fue el encargado de crear el nuevo formato de suscripción de PS Plus, dividiéndolo en niveles, además tomó la decisión de subir los precios de los lanzamientos exclusivos para sus consolas, y durante su mando se compraron ocho estudios: Haven Studio, Bungie, Valkyrie Entertainment, Bluepoint Games, Firesprite, Nixxes Software, Housemarque y Insomniac Games.

07/09/2023 La consola de última generación PlayStation 5. POLITICA PLAYSTATION

PS5, la consola más vendida

Un informe de Ampere Analysis reveló que PlayStation 5 ha sido la consola más vendida del año 2023, con un total de 22.5 millones de unidades comercializadas. Lo que representa un crecimiento del 65% en comparación con el año anterior.

La escasez de stock y los retrasos de juegos en sus dos primeros años de vida fueron contrarrestados a finales de 2022, lo que le permitió tener la solidez necesaria para afrontar el 2023, lanzando títulos como Final Fantasy XVI, Spider-Man 2 y una nueva versión de la consola.

El gran año de PlayStation 5 le permitió alcanzar los 50 millones de unidades vendidas en los tres años de vida que tiene, posicionándola como la consola más vendida de su generación, superando a Xbox Series X|S.

Grandes filtraciones: Xbox, Insomniac…

Los ciberdelincuentes saben que en la industria de videojuegos hay información valiosa y por eso han atacado a los estudios para robarla y pedir dinero por su rescate. Insomniac Games fue una de las víctimas en 2023. Los creadores del juego de Spider-Man se negaron a pagar el rescate de los datos que les fueron robados y los delincuentes decidieron ponerlos en venta.

Dentro de la información robada hay detalles de los próximos lanzamientos del estudio, como el caso del juego de Wolverine, una tercera entrega de Spider-Man y un próximo juego de Ratchet and Clank, además de documentos internos de la compañía.

Por otro lado, Xbox también fue víctima de una filtración grande. En este caso no se estableció que hubiera ciberdelincuentes detrás de la situación, pero sí se revelaron datos de una consola digital, un nuevo control, la estrategia fallida de Xbox por comprar Nintendo y una nueva consola que llegaría en 2028.

Finalmente, el anuncio de GTA VI también estuvo marcado por las filtraciones. El año pasado ya se habían conocido imágenes de su desarrollo y en 2023, antes de su anuncio, se reveló el tráiler antes de ser publicado oficialmente.

Insomniac Games se negó a pagar el rescate de los datos robados y por eso los delincuentes los filtraron. (Insomniac)

Problemas en las empresas: 9.000 despidos y cierre de Stadia

En 2022 vimos como grandes empresas de tecnología tomaban la decisión de despedir empleados. Para 2023 la situación se trasladó a los videojuegos y en total 9.000 personas perdieron sus trabajos.

Empresas como Unity, ByteDance, Embracer Group, Epic y Amazon fue donde más se presentó esta situación, aunque en total fueron 80 estudios en los que se produjeron despidos, incluidos algunos de Xbox. Una situación que los analistas aseguran se dio producto de los problemas económicos en el mundo y los cambios después de la pandemia.

A esto se suma el cierre de proyectos importantes como el caso de Stadia, el servicio de juego en la nube de Google, que dejó de funcionar a principio de año y tuvo que hacer reembolsos a los jugadores.

Bonus: consolas lanzadas

Aunque todavía seguimos esperando por el anuncio de la nueva consola de Nintendo, en 2023 llegaron varios dispositivos importantes:

- Asus ROG Ally

- Atari 2600+

- Meta Quest 3

- PlayStation Portal

- PlayStation VR2

- Razor Edge

- Steam Deck OLED