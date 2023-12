Top 10 de juegos en Game Pass para Xbox: Inside y Starfield lideran

Es un juego de rompecabezas de acción y aventuras de Playdead. (YouTube)

Xbox Game Pass quizás no fue muy destacado en 2022, sin embargo, en 2023 está mostrando su valor. Con más de 400 títulos disponibles, por una cuota mensual de 10,99 a 16,99 dólares, los suscriptores tienen acceso a una extensa colección de juegos, incluyendo Starfield, Sea of Stars, Tunic e Inside.

A continuación diez recomendaciones del Xbox Game Pass:

1. Inside

Inside es un videojuego de plataformas y puzles creado por Playdead, el estudio independiente danés que también desarrolló Limbo. Fue lanzado originalmente para Xbox One en junio de 2016 y más tarde se hizo disponible para otras plataformas.

El juego es conocido por su estilo artístico minimalista, su atmósfera sombría y su narrativa enigmática, que se desarrolla sin diálogos ni textos descriptivos, confiando en la interacción con el entorno para contar su historia. Inside recibió elogios de la crítica por su diseño innovador y la profundidad de su contenido.

2. Starfield

Starfield, la última creación en juegos de rol espaciales de Bethesda Game Studios, conocidos por Skyrim, ha hecho su debut este año y está disponible en Xbox Game Pass.

Este título presenta una experiencia amplia y llena de aventuras, rememorando a otros juegos de la firma como Fallout y Skyrim.

No obstante, es necesario invertir alrededor de 10 horas en Starfield para comenzar a disfrutar de su plenitud. Bethesda continúa trabajando para perfeccionar diversos aspectos del juego, incluyendo mejoras en los mapas urbanos, la integración oficial de modificaciones y nuevas opciones de desplazamiento.

Ambientado en la Baviera del siglo XVI, Pentiment llevará a los jugadores en un viaje narrativo a través de los ojos del artista oficial Andreas Maler. (YouTube)

3. Pentiment

Pentiment es una aventura narrativa diseñada por Obsidian Entertainment, conocida por juegos como Pillars of Eternity y Fallout: New Vegas. Este título se adentra en la Europa del siglo XVI, mezclando elementos artísticos inspirados en el estilo de los manuscritos iluminados de la época con una trama que se centra en las complejas interacciones sociales y la resolución de misterios.

Los jugadores exploran una comunidad dinámica y reaccionan a una serie de eventos dramáticos, mientras influencian la historia mediante sus elecciones. Pentiment ha captado la atención por su enfoque distinto al género de aventuras y su meticuloso detalle histórico.

4. Cocoon

Cocoon es un videojuego que se caracteriza por su enfoque minimalista en la dinámica de rompecabezas. En él, el jugador tiene la tarea de trasladar esferas hacia diferentes mecanismos.

Estas esferas desbloquean habilidades especiales y contienen mundos en su interior, ofreciendo una jugabilidad que parece sencilla pero compleja a medida que se avanza. La experiencia de juego está diseñada para ser intuitiva y su comprensión se profundiza jugándolo.

Cocoon es un juego de rompecabezas minimalista. (Geometric Interactive)

5. Lies of P

Combina elementos de acción y rol, inspirado en la clásica historia de Pinocho, pero con un giro oscuro y siniestro.

La ambientación se sitúa en una ciudad gótica y steampunk, y la narrativa reimagina el cuento tradicional introduciendo mecánicas de engaño y transformación, acordes con el personaje principal que busca volverse humano. Lies of P fue desarrollado por Neowiz.

6. Tunic

Es un videojuego independiente de acción y aventuras que se centra en un zorro en una gran misión. Su diseño está inspirado en los clásicos juegos de aventuras isométricos y destaca por su arte colorido y encantador, así como por su desafiante sistema de combate y exploración.

Los jugadores deben descifrar jeroglíficos para resolver puzles y descubrir secretos escondidos en un mundo vasto e interconectado. Tunic fue desarrollado por Andrew Shouldice y ha sido aclamado por su estética detallada y su enigmática narrativa.

Este videojuego se lanzó en 2022. (YouTube)

7. Sea of Stars

Es un videojuego de rol por turnos que se encuentra en desarrollo por Sabotage Studio, el mismo equipo que creó The Messenger. Inspirado en los clásicos JRPG de antaño, Sea of Stars cuenta una historia predecesora a la de The Messenger, ambientada en un mundo rico y narrado con esmero.

Los jugadores toman el control de dos niños del sol y la luna, quienes combinan el poder de la luz y las mareas para enfrentar a enemigos y resolver puzles.

8. PowerWash

Los jugadores asumen el papel de profesionales de la limpieza a presión, con el objetivo de limpiar una variedad de sucios escenarios. El título destaca por su jugabilidad relajante y satisfactoria, permitiendo a los jugadores eliminar la suciedad de diferentes objetos y superficies usando una variedad de herramientas y soluciones de limpieza.

Es básicamente un simulador de lavado a presión. (YouTube)

9. Hi-Fi Rush

Juego de acción y aventura con un enfoque en el ritmo y la música. Desarrollado por Tango Gameworks, el estudio detrás de títulos como The Evil Within, este videojuego combina la lucha contra enemigos al compás de la música con elementos de plataformas y un estilo visual vibrante y caricaturesco.

10. Jusant

Es un juego de plataformas y rompecabezas de Don’t Nod. El jugador controla a un vagabundo solitario mientras sube a una torre desolada, llena de artefactos de civilizaciones del pasado. Fue lanzado en octubre de 2023 para Microsoft Windows, PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S.