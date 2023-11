Cuál es la evolución del televisor: pasó de una caja con información a ser el centro de internet en casa

Los televisores han avanzado significativamente desde su creación, cambiando la manera en que las familias acceden al contenido multimedia. (Samsung)

Desde 1996 la Asamblea General de la ONU estableció el Día Mundial de la Televisión, resaltando la significativa evolución tecnológica de este aparato y su impacto en la transmisión de información global.

En este contexto, la gigante tecnológica surcoreana Samsung, una empresa líder en el desarrollo de televisores, ha sido figura clave en la transformación de la experiencia televisiva a través de la innovación y el diseño de estos aparatos; que pasaron de ser enormes cajas que solo trasmitían información, a ser dispositivos conectados e inteligentes.

Innovación en tecnología de pantalla

La tecnología QLED, utiliza puntos cuánticos que realzan colores y brillo de la pantalla. (SAMSUNG)

La compañía ha impulsado el desarrollo de tecnologías de pantalla como LED, que utiliza diodos emisores de luz para iluminar el panel, y OLED, en el que cada píxel emite su propia luz, lo que permite negros profundos, proporciona un contraste impresionante y ángulos de división más amplios.

A lo que se suma la incorporación de la tecnología QLED (Pantalla de punto cuántico), que mejoran la calidad de imagen con imágenes más precisas y colores vibrantes. Estos avances, además, han permitido la producción de televisores más delgados y ligeros.

Televisores 8K

El último televisor Class Neo QLED de Samsung de 98 pulgadas estrena resolución 8K. (SAMSUNG ELECTRONICS)

En la era de la ultra-alta definición, Samsung ha sido pionera en el desarrollo de televisores 8K, los cuales utilizan procesadores que escalan la imagen mediante Inteligencia Artificial (IA), posibilitando una mejor resolución de imagen y un detalle visual más rico.

De hecho, para garantizar una imagen excepcional, esta tecnológica ha desarrollado e integrado en sus procesadores el escalamiento de imagen con Inteligencia Artificial; capaces de mejorar la resolución y calidad de la imagen mediante la tecnología de aprendizaje.

De esta tarea se encarga el procesador Neo Quantum 8K, que utiliza datos generados a partir de 16 redes neuronales para mejorar cada detalle visual de un contenido en esta calidad.

Diseño elegante y funcional

Estos televisores están diseñados para integrarse con el estilo de vida de las personas. (Samsung)

En cuanto al diseño, la estrategia de Samsung se ha centrado en modelos con estilos delgados y marcos mínimos, como su línea de pantallas Lifestyle y Smart TVs como The Frame, que se integran en los espacios domésticos, ofreciendo no solo entretenimiento sino también elementos de diseño cuando no están en uso.

Plataforma Smart

Con Tizen, la plataforma Smart TV de Samsung, los usuarios acceden a contenidos de servicios de transmisión en línea y aplicaciones sin necesidad de dispositivos adicionales.

Mientras que la plataforma SmartThings permite controlar de manera remota diversos accesorios, así como facilita centralizar la gestión de un hogar inteligente.

Control por voz y asistentes virtuales

Además, la incorporación de control por voz y asistentes como Bixby en los televisores Samsung provee a los usuarios una nueva capa de comodidad y accesibilidad, simplificando la navegación y la interacción con el contenido multimedia.

Cómo usar SeeColors, la función de televisores Samsung para daltónicos

La función de accesibilidad ayuda a los espectadores con problemas de visión cromática a recalibrar sus pantallas para disfrutar de una experiencia visual más agradable. (Samsung)

SeeColors, es una función que se consolida como una gran aliada para las personas que padecen deficiencia de visión cromática (DVC), más conocida como daltonismo; debido a que al momento de querer disfrutar de las imágenes proyectadas por un Smart TV, pueden recalibrar sus pantallas para disfrutar de una experiencia visual más agradable y pensada en sus necesidades.

Esta herramienta ofrece nueve preajustes de imagen para que los usuarios puedan seleccionar la opción que más les convenga y brinda la posibilidad de ajustar los niveles de rojo, verde y azul para garantizar que estos espectadores puedan distinguir fácilmente los colores en la pantalla directamente en función de su grado o tipo de DVC.

Para comenzar a usar el modo SeeColors en un Smart TV, se necesita llevar a cabo las siguientes acciones:

- En primer lugar, se debe presionar el botón Inicio en el control remoto del televisor, luego navegar y seleccionar la opción “Configuración”.

- Posteriormente, debemos acceder a “Todas las Configuraciones”.

- Allí encontremos la ventana “General y Privacidad” donde tendremos que pulsar “Accesibilidad”.

- En esta sección está el Modo SeeColors, el cual debe ser seleccionado para activarlo.

- Finalmente, seleccionar el modo de color deseado de un conjunto de nueve opciones preestablecidas.