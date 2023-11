Elon Musk, criptomonedas, vehículos autónomos y más fracasos empresariales de 2023

La firma de criptomonedas FTX enfrenta quiebra después de que la liquidación de inversiones por parte de Changpeng Zhao provoca una caída masiva. (Eduardo Parra - Europa Press)

El desarrollo de tecnologías y el crecimiento empresarial no siempre tiene momentos positivos sino que muchas veces los negocios y compañías que se esperaba que tuviesen mayor éxito en realidad no lo tienen en algunas ocasiones debido a inconvenientes diversos que pueden ir desde actitudes de ejecutivos, fallos no intencionados, etc.

Es por eso que el medio estadounidense “Inc.” presentó una lista corta de cuáles serían los fracasos empresariales del año 2023.

FTX (Criptomonedas)

La empresa dedicada a las criptomonedas y tokens digitales es uno de los fracasos del año 2023 no porque sea una mala idea (pues aunque algunas monedas virtuales hayan perdido su valor las más importantes siguen existiendo) sino porque entró en bancarrota luego de que el fundador de Binance, Changpeng “CZ” Chao, liquidara su propia inversión y generara que todo el sistema de los tokens “FTT” colapsara.

A partir del movimiento financiero de Chao, además de otras actividades empresariales, el ejecutivo ha sido declarado culpable por al menos siete cargos criminales entre los que se inclcuye fraude y conspiración, lo que ha supuesto un alto absoluto a sus inversiones y otras asociaciones, como Binance, también se han visto afectadas anivel reputacional.

Banco de Silicon Valley (Finanzas)

Otro de los mayores fracasos del año es el Silicon Valley Bank (SVB) por haber sido disuelto en medio de una crisis económica interna durante el mes de marzo del año 2023 y luego de que sus clientes retiraran fondos totales equivalentes a 42 mil millones de dólares en un periodo menor de 48 horas. El movimiento no solo afectó directamente a esta entidad financiera sino que además se encargó de llevar a la bancarrota a otros dos.

En menos de 48 horas, el Silicon Valley Bank enfrentó la huida de 42 mil millones de dólares por parte de sus clientes. (REUTERS/Dado Ruvic)

Fue el propio SVB el que anunció que, para salir de la crisis, necesitaría acumular una fortuna equivalente a 2.25 mil millones dólares para resolver sus problemas de liquidéz y superar su crisis. Sin embargo, lejos de promover la inversión, sus clientes se asustaron aún más. Los bancos First Republic y Signature Bank también fueron afectados por la crisis de Silicon Valley y cerraron .

Cruise (Vehículos autónomos)

El caso de Cruise es un ejemplo claro de una caída luego de haber gozado de un periodo de éxito. La compañía llegó no solo a impulsar el uso de vehículos autónomos (taxis que se conducen solos) como parte del sistema de transporte en una ciudad como San Francisco, sino que además durante el año 2022 logró el acceso a un permiso especial de operaciones que permitía operar sus pruebas anticipadas en la ciudad.

En este sentido, ya en el año 2023 se llegó a un acuerdo con el gobierno para que los taxis autónomos de Cruise circularan libremente por las calles de la ciudad para brindar un servicio 24 horas al día los siete días de la semana. Sin embargo, un incidente que involucró el atropello de una mujer y el posterior ocultamiento de videos y pruebas que demostraron las fallas en el sistema del vehículo terminaron por afectar la reputación de la compañía.

A partir del incidente, la licencia de funcionamiento, así como el permiso para realizar pruebas limitadas, fueron revocadas y los autos de Cruise ya no circulan por esas calles. No solo eso, sino que el CEO de la empresa, Kyle Vogt, renunció a su cargo.

Cruise enfrenta la pérdida de permisos para taxis autónomos después de un atropello que cuestionó la seguridad de su tecnología. (REUTERS/Heather Somerville)

Neuralink (Implantes cerebrales)

Elon Musk y su compañía Neuralink, que busca la creación de chips cerebrales para que sean implantados en humanos para que estos puedan interactuar con su entorno con la asistencia de la tecnología, también forman parte de esta lista de fracasos no porque haya desaparecido como idea, sino por una mala gestión del empresario.

Luego de que se revelara la muerte de hasta 12 monos durante las pruebas de laboratorio a causa del procedimiento de instalación del implante cerebral, el Comité de Médicos por una Medicina Responsable indicó que era necesaria una investigación sobre el tema pues Musk indicó que los monos habían fallecido por otras causas pese a que en realidad no fue así.