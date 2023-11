Shakira, Karol G y Sebastian Yatra: Qué es lo más buscado en Google tras su liderazgo en Billboard

Tres artistas colombianos lideran la música pop latina en las emisoras de radio de Estados Unidos en 2023. (infobae)

Shakira, Karol G y Sebastian Yatra han dominado los tres primeros lugares del chart Latin Pop Airplay Artists de Billboard en 2023, una clasificación que refleja la frecuencia con la que se transmiten sus canciones en las emisoras de radio pop latinas de Estados Unidos.

Te puede interesar: El famoso Renault Twingo es tendencia de nuevo y no por Shakira, este es su plan eléctrico

Este chart es un indicador importante de éxito y popularidad en la industria de la música, marcando tendencias y preferencias de la audiencia.

Su relevancia incide directamente en lo que el público busca sobre estos artistas, revelando el interés en sus últimos lanzamientos, colaboraciones y eventos relacionados con sus carreras, datos que se hacen eco en las métricas de plataformas como Google Trends.

1. Shakira

La cantante colombiana ha alcanzado una vez más la cima del éxito en la industria de la música, posicionándose en el primer lugar del chart Latin Pop Airplay Artists de Billboard para el año 2023. Este logro destaca su impacto y popularidad en el espectro del pop latino, consolidando su figura como una de las artistas más influyentes en el género a nivel mundial.

Shakira después de su juicio con la hacienda española, donde concilió. crédito @shakira/Instagram

En consecuencia, muchos de sus seguidores consultan información sobre ella en el motor de búsqueda de Google.

Te puede interesar: Lo que no se vio de los Latin Grammy 2023, los momentos más comentados en internet

Según Google Trends, Shakira despierta gran interés en países como Cuba, España y Paraguay. En la isla caribeña, las búsquedas se centran en su música, destacando “BRZP Shakira” y “Acróstico” entre las consultas más frecuentes.

En España, no solo figura la canción “Acrostico”, sino también “Copa Vacía” y se suma el interés por rumores de un vínculo con el piloto de F1 Lewis Hamilton. Mientras tanto, en Paraguay, “Acróstico” también lidera las tendencias, evidenciando la popularidad de dicho tema en el territorio paraguayo.

Te puede interesar: Latin Grammy 2023: los colombianos brillaron con sus impecables atuendos en la gala

A nivel global, son tres las canciones que lideran el top de temas relacionados:

1. Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53

2. TQG con Karol G

3. Monotonía con Ozuna

2. Karol G

La cantante de origen paisa ha logrado consolidar su presencia en el mundo de la música latina, ubicándose en el codiciado segundo puesto del chart Latin Pop Airplay Artists de Billboard para el año 2023.

De acuerdo con Google Trends, Karol G es una de las artistas más buscadas en Chile, Cuba y Colombia. Los chilenos muestran un particular interés por temas como ‘El Barco’ del álbum ‘KG0516′ de 2021 y ‘Mi Ex Tenía Razón’ del más reciente ‘Mañana Será Bonito’, además de buscar detalles de su biografía. En Cuba, ‘Mi Ex Tenía Razón’ comparte popularidad con ‘Bichota’.

Karol G se lleva tres de los galardones principales en los Latin Grammy 2023. Zapata

En su natal Colombia, el enfoque está en su tour, especialmente el concierto del 2 de diciembre en Medellín, y en aspectos personales como su relación amorosa con el también cantante Feid.

Globalmente, los internautas se enfocan en estas consultas temas:

-Entrenadora de Karol G, quien es Yarishna Ayala.

-Feid y Karol G son novios: tras meses de rumores sobre una relación, los artistas fueron captados previo a una presentación del Ferxxo en Miami, a mediados de este año.

-Nombre real Karol G: Carolina Giraldo Navarro

3. Sebastián Yatra

En el tercer lugar del chart se ubicó el también paisa, Sebastián Yatra. Según datos de Google Trends, Sebastian Yatra es tendencia en países como Cuba, España y Nicaragua. En Cuba, la atención se centra en su sencillo ‘Una Noche Sin Pensar’ y los detalles de su relación con la cantante española Aitana. Los españoles, por su parte, se inclinan hacia la canción ‘Vagabundo’ y las conexiones del artista con la actriz Milena Smit.

Sebastian Yatra debutó como presentador en la edición más reciente de Latin Grammy. REUTERS/Marcelo del Pozo

En Nicaragua, el interés gira en torno a la posibilidad de un concierto de Yatra, a pesar de que el artista actualmente no se encuentra de gira. Su popularidad en estos países refleja la amplia influencia de su música y las colaboraciones en su carrera.