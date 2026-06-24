¿Por qué países como España, Canadá y Estados Unidos mantienen su interés en la mano de obra salvadoreña?

El Ministerio de Trabajo de El Salvador ha coordinado la salida de empleados temporales rumbo a Canadá. El contingente parte este día./ (Redes Prensa Ministro de Trabajo)

El interés sostenido de España, Canadá y Estados Unidos por la mano de obra salvadoreña responde a una combinación de factores demográficos, culturales y de reputación laboral.

Según el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, existe una demanda creciente en estos países por trabajadores extranjeros debido a la transformación de sus estructuras demográficas y a la necesidad de mantener el dinamismo de sectores económicos clave.

La preferencia de empresas extranjeras por trabajadores salvadoreños se fundamenta en la percepción de que son empleados responsables, con una ética de trabajo sólida y un fuerte compromiso familiar.

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Previo al viaje de aproximadamente 100 salvadoreños hacia Canadá (que parte este miércoles 24 de junio) como parte del programa de Migración Laboral, Castro destacó que “nuestros trabajadores son los mejores trabajadores del mundo”, resaltando valores como la honestidad y el deseo de superación de los cuscatlecos que migran en busca de oportunidades.

Según el funcionario, la reputación positiva de la fuerza laboral salvadoreña no solo se debe a sus competencias técnicas sino también a su disposición para adaptarse y contribuir al desarrollo económico de los países receptores.

La migración laboral salvadoreña ha adquirido mayor relevancia desde 2019, cuando el Ministerio de Trabajo implementó este programa que forma parte de una política pública para facilitar la vinculación de trabajadores con empresas extranjeras interesadas en talento centroamericano.

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El programa ha permitido que miles de salvadoreños accedan a empleos temporales en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios en países como Estados Unidos y Canadá.

Las familias salvadoreñas reciben el apoyo de las remesas enviadas por migrantes que participan en contratos laborales en el extranjero./ (Redes Prensa Ministro de Trabajo)

El funcionario explicó que el fenómeno responde, en parte, a la situación demográfica de los países desarrollados. En Europa, por ejemplo, el envejecimiento de la población y el estancamiento en la cantidad de personas en edad productiva han creado “nichos” que países como El Salvador han sabido identificar y aprovechar a través de acuerdos bilaterales y negociaciones oficiales.

“Estos mercados, incluyendo el europeo, han entrado en un tema de longevidad… Hay un envejecimiento y hay niños, pero personas en edad productiva se han quedado bastante estancadas”, dijo Castro.

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El Programa de Migración Laboral ha sido estructurado para garantizar la transparencia del proceso y la protección de los derechos de los trabajadores. Hasta 2026, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, más de 15,000 salvadoreños han sido beneficiados con contratos temporales en el extranjero, la mayoría en el sector agrícola de Estados Unidos y Canadá. La selección de candidatos se realiza mediante convocatorias públicas, capacitación previa y acompañamiento legal, lo que ha fortalecido la confianza de las empresas extranjeras y ha reducido los riesgos de explotación laboral.

El impacto de estos programas trasciende el beneficio individual. Las remesas enviadas por los trabajadores migrantes han contribuido al desarrollo de comunidades enteras en El Salvador, permitiendo mejoras en la educación, la salud y la vivienda de los núcleos familiares. Según datos del Banco Central de Reserva, las remesas familiares alcanzaron los 8.125 millones de dólares en 2025, representando aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, una cifra que muestra la importancia estratégica de la migración laboral en la economía salvadoreña.

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El ministro Castro enfatizó que el empleo en el extranjero no solo transforma la vida del trabajador, sino que tiene un efecto multiplicador en el desarrollo integral de las familias. “El empleo va para la persona, para el trabajador o trabajadora, pero el desarrollo va más allá. Es todo un desarrollo para su núcleo familiar”, señaló el funcionario, quien insistió en que el acceso a oportunidades laborales permite que los hijos de los migrantes puedan estudiar en mejores instituciones educativas y aspirar a una mayor calidad de vida.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó sobre los procesos de selección de mano de obra salvadoreña para proyectos internacionales./ (Redes Prensa de Ministro de Trabajo)

El Ministerio de Trabajo de El Salvador mantiene negociaciones activas con empresas y gobiernos extranjeros para ampliar la cobertura del programa y diversificar los sectores de destino. De acuerdo con informes oficiales, se han fortalecido los controles para asegurar que los contratos laborales cumplan con estándares internacionales y que los trabajadores cuenten con apoyo consular en caso de cualquier eventualidad.

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La demanda internacional por trabajadores salvadoreños refleja tanto las necesidades de los mercados desarrollados como la capacidad de adaptación y resiliencia de la fuerza laboral de El Salvador. El programa estatal de migración laboral aspira a consolidar estos vínculos a largo plazo, promoviendo el bienestar social y económico de las familias salvadoreñas y contribuyendo a la estabilidad económica del país.