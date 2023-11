OpenAI lanza función de conversaciones de voz para ChatGPT

Conversación con voz con ChatGPT (OPENAI)

En medio de la polémica por el despido y ahora regreso del CEO, Sam Altman, OpenAI lanzó una nueva actualización de la aplicación de ChatGPT para celulares y habilitó una nueva función de voz que permite la interacción inmediata con la inteligencia artificial como si esta fuese un asistente virtual al estilo de Siri o el Asistente de Google.

“ChatGPT con voz ya está disponible para todos los usuarios de manera gratuita. Descarga la aplicación en tu teléfono y pulsa el ícono de los audífonos para iniciar una conversación”, indica el anuncio de la compañía en su cuenta oficial de X (antes Twitter). La novedad en el servicio no solo se encuentra en la capacidad de acceder a esta característica, sino que además es posible hacerlo sin estar suscrito a ninguno de los planes de pago de OpenAI.

En el ejemplo difundido por la compañía, una persona solicita información sobre cuantas pizzas debería ordenar a un establecimiento para un grupo de 758 personas con la condición de que cada una reciba al menos 3 trozos. Luego de unos segundos, la inteligencia artifiicial responde a la pregunta con una voz generada por computadora, pero que no suena robótica, sino más natural.

El lanzamiento de esta nueva actualización se realizará de forma gradual para todos los usuarios que cuenten con la aplicación de ChatGPT en sus celulares o que la instalen en los próximos días. Al momento de iniciar la sesión con su correo electrónico, los usuarios podrán ver un ícono con forma de audífonos en la parte inferior derecha de la pantalla.

OpenAI lanza versión de ChatGPT con comandos de voz. (Infobae)

Luego de hacer clic sobre este nuevo botón, los usuarios podrán acceder a la función de voz. Esta además permite elegir la voz del asistente virtual que será utilizada en las conversaciones entre ChatGPT y los usuarios de la aplicación.

Para evitar inconvenientes en la instalación de la aplicación, los usuarios deben asegurarse que esta indique que su desarrollador es OpenAI. Esta información es visible para cualquier usuario en la parte inferior del nombre de la plataforma en cualquiera de las tiendas de aplicaciones como App Store o Google Play Store.

Continúa la polemica por el despído de Sam Altman

Luego de que la junta de OpenAI decidiera el despido de Sam Altman y su cese en el cargo como CEO de la compañía pues “ya no tiene confianza en su capacidad de seguir liderando a la empresa”, un grupo extenso conformado por 505 de los 700 trabajadores de diversas áreas de la compañía enviaron una carta a los ejecutivos para exigir dos cosas: su renuncia como líderes y el regreso del (por ahora) ex CEO.

El texto, que fue firmado por todos los trabajadores, incluye que también regrese Greg Brockman como presidente de la empresa luego de que él renunciara a causa del proceso de despido de Altman. En caso contrario, amenazaron con renunciar para ingresar como trabajadores a Microsoft, dejando así a OpenAI con 195, lo que representa una reducción superior al 72% y una crisis en el funcionamiento de las múltiples herramientas de inteligencia artificial que posee la compañía.

El directorio de OpenAI despidió a Sam Altman, que dejó el cargo de CEO de la compañía. REUTERS/Carlos Barria

Según el texto de la carta, los trabajadores acusan a la compañía de realizar un proceso que “pone en peligro todo este trabajo y ha socavado nuestra misión y nuestra empresa”. Además, aseguran que la decisión inicial de despedir a Altman y causar la renuncia de Brockman revela una “conducta clara de no tener la competencia para supervisar las acciones de OpenAI”.

Luego de la recepción del texto de los trabajadores, Ilya Sutskever, co fundador de OpenAI y parte del directorio que despidió al ex CEO, publicó en su cuenta personal de X (antes Twitter) un mensaje en el que aseguraba lamentar sus acciones. “Nunca tuve la intención de dañar OpenAI. Me encanta todo lo que hemos construido juntos y haré todo lo que pueda para reunir la empresa”, indicó.