CyberBeer, la cerveza de 150 dólares inspirada en la Cybertuck de Tesla

La Tesla CyberBeer, sólo está disponible en un set de 150 dólares de “Edición Limitada”. (Tesla)

Tesla, compañía fabricante de vehículos eléctricos propiedad de Elon Musk, creó la CyberBeer; una cerveza exclusiva que evoca la identidad y el aspecto de la vanguardista camioneta Cybertruck.

Te puede interesar: Tesla producirá el Model 2 a menos de 25.000 euros en Alemania

Este proyecto líquido nació hace dos años, cuando Musk celebró un evento en la Gigafactoría en Berlín y presentó una versión inicial de este producto cuyo nombre fue GigaBier.

Pero solo fue hasta octubre pasado que se pusieron a la venta en territorio estadounidense a través de sets de edición limitada, que pese a tener un elevado costo de 150 dólares, actualmente se encuentran agotados en la página oficial de la compañía.

Que incluye el set de edición limitada de CyberBeer

Tesla lanzó en octubre una edición limitada de 2 botellas de CyberBeer y dos jarras por 150 dólares. (Tesla)

El exclusivo pack ofrecido por Tesla incluye dos CyberBeers (cervezas) y dos CyberSteins (jarras) que con su diseño celebran el exoesqueleto angular de Cybertruck.

Te puede interesar: En video:“Cyberquad for kids”, la cuatrimoto de Tesla que cuesta casi 2.000 dólares

La cerveza elaborada y embotellada en California por Buzzrock Brewing Co, es una Helles Lager con lúpulos europeos Noble Saaz y Hallertau Mittlefruh, acentuada por notas de hierbas y especias y aromas más notables de té y cítricos.

Mientras que cada botella de 11 onzas presenta una funda negra brillante con una marca de agua CyberBeer, que luce aún mejor fría, según advierten desde Tesla. Al otro lado, el vaso sellado por la leyenda ‘Haha cheers’.

Te puede interesar: Este es el video del Cybertruck negro mate de Tesla que se robó las miradas en California

Además, las dos jarras de cerveza de cerámica negra mate fueron esmaltadas y terminadas con un interior brillante y el logotipo característico de Tesla.

Es importante aclarar que la bebida incluida tiene un nivel de alcohol del 7% y para comprarla en territorio estadounidense se debe tener como minino 21 años.

Los superfans de Tesla se quejan de la CyberBeer

La Tesla CyberBeer no agrada a todos los públicos. (@jeremyjudkins_)

Con la entrega de los primeros packs de edición limitada, también han llegado las primeras críticas sobre las cervezas por parte de algunos fanáticos de Tesla, quienes han acudido a las redes sociales para expresar sus quejas.

Como es el caso de X (antes Twitter), plataforma que pertenece a Elon Musk, y donde un usuario calificó la cerveza como “basura caliente, oxidada y desagradable”.

Esto, afirmando que la botella que él había recibido, no solo sabía mal, sino que también tenía la tapa oxidada; mientras dejó algunas imágenes para corroborar lo que había dicho en su post.

“¿Por qué la Tesla CyberBeer me da la sensación de que me voy a intoxicar con ella?”, escribió también Jeremy Judkins, influencer en redes sociales.

También aclaro que pese a que Tesla no embotelló esta cerveza, “por dólares 150 apreciaría que mi bebida no tuviera óxido”. “Es un buen artículo de colección. Pero no pierdas el tiempo bebiéndolo. Ve a comprar algo mejor como una Bud Light”, concluyó.

Y pese a las críticas negativas que recibió, hay que destacar que no todo Internet se opuso al nuevo producto de Elon Musk. Varias personas que dieron su opinión en X dijeron que la cerveza sabía bien, e incluso algunos la calificaron como “bastante buena”.

Además, es probable que algunas de las personas que compraron la CyberBeer (que ahora está agotada) nunca la prueben, teniendo en cuenta que se trata de un objeto de colección.

De momento, Tesla no respondió de manera oficial a los comentarios y aún no se ha aclarado cuántos de estos juegos, CyberBeer + CyberStein, ha vendido ya la empresa.

Otros productos de Tesla

El ‘Tesla Tequila’ lanzado por Elon Musk lanza se agotó en horas. (Tesla)

Tesla también lanzó un tequila de marca en 2020 que venía en una botella con forma de rayo. Se vendió a 250 dólares y se agotó en cuestión de horas.

Además, la compañía volvió a poner brevemente el tequila en stock por segunda vez en 2021, y también se agotó casi de inmediato.

Incluso la fragancia de Elon Musk, Burnt Hair, que arrancó con una producción de 30.000 botellas, se agotó a los pocos días de su lanzamiento.