Top 20 de los mejores inventos del 2023, según TIME

Cada año, Time lanza esta lista de inventos. (Time)

La lista de los mejores inventos de Time, conocida como la “Lista de las Mejores Invenciones de Time”, es una recopilación anual que la revista Time publica para destacar y reconocer las innovaciones y avances tecnológicos más significativos y prometedores del año. Esta lista abarca una amplia gama de categorías, desde tecnología y medicina hasta diseño y entretenimiento.

A continuación, algunos de los inventos más curiosos:

1. Carne sin huella: Pollo cultivado de Good Meat

Este alimento se puede consumir libremente en Estados Unidos. (Good Meat)

Desde la presentación de la primera hamburguesa cultivada a partir de células madre bovinas en 2013, que tenía un precio de 250.000 euros (cerca de 280.000 dólares), los biotecnólogos han estado trabajando arduamente para crear una alternativa asequible que sepa igual que la carne, sin necesidad de sacrificar animales y con emisiones reducidas.

En 2020, la startup Good Meat dio un paso adelante al lanzar sus bocados de pollo cultivados en un biorreactor en Singapur, pero su competidor Upside Foods no se quedó atrás. El 21 de junio, el Departamento de Agricultura de EE. UU. autorizó a ambas empresas a vender carne cultivada en los Estados Unidos. Ahora, al no tener que competir por el primer lugar, estas empresas pueden enfocarse en competir en términos de sabor y precio.

2. Una prueba de embarazo con saliva: Salistick

Este invento ya se encuentra a la venta en Reino Unido. (Salistick)

Si bien las pruebas de embarazo basadas en orina han existido por más de 3200 años, algunas personas las consideran un poco desagradables. La empresa de biotecnología Salignostics ha abordado este problema. Su prueba de embarazo Salistick, basada en saliva, es una innovación global que detecta la hormona beta gonadotropina coriónica humana (un indicador de concepción) en tan solo 10 minutos, con una precisión del 95%.

Hay una enorme cantidad de datos en la saliva”, dice Guy Krief, cofundador, director ejecutivo adjunto y director de desarrollo comercial de Salignostics. Aunque todavía está pendiente de la aprobación de la FDA, el Salistick se lanzó en el Reino Unido en el verano y se vendieron alrededor de 20.000 unidades en los dos primeros meses.

3. Un mono optimizado: una prenda para bebés de Tabeeze

Carrie Shaltz Haslup, fundadora de Tabeeze, expresó: “Todo fue diseñado con la idea de ‘¿Cómo podemos hacer esto más cómodo y fácil tanto para los padres como para el bebé?”. La marca Tabeeze, que se lanzó al público el año pasado, ha desarrollado un conjunto de algodón orgánico de origen sostenible que se coloca desde los pies y se cierra con broches sin níquel en los hombros, lo que facilita tanto vestir como desvestir a los bebés.

Shaltz Haslup menciona que ha recibido comentarios de padres con niños discapacitados o con problemas médicos, quienes se sintieron agradecidos por no tener que desconectar el oxígeno o los tubos de traqueotomía al vestir o desvestir a sus hijos.

La prenda ha servido para padres con hijos que presentan discapacidades. (Tabeeze)

4. Tecnología para la familia: Hearth Display

Hearth Display es un calendario con pantalla táctil montado en la pared diseñado para unir a las familias “eliminando los puntos de fricción y dolor” en torno a la planificación diaria, dice la cofundadora de la empresa, Susie Harrison.

Este dispositivo proporciona perfiles individuales para cada miembro de la familia, incluyendo plantillas específicas para niños, para ayudarles a gestionar sus responsabilidades, ya sea tareas escolares o deberes del hogar como sacar la basura. La aplicación móvil asociada ofrece acceso a un calendario compartido y la asistencia de la inteligencia artificial de Hearth Helper, que puede escanear y digitalizar elementos como invitaciones en papel, incorporándolos al calendario de la familia de manera sencilla.

El monitor integra una IA. (Hearth Display)

5. Smart Boxing, literalmente: Bhout Bag

El primer saco de boxeo impulsado por inteligencia artificial (IA) está equipado con sensores y cuenta con una cámara de visión por computadora en 3D, lo que le permite evaluar la precisión, la potencia, la velocidad y la técnica de cada golpe en un lapso de menos de 250 milisegundos.

Una aplicación adicional utiliza estos datos para generar una experiencia de entrenamiento personalizada. Además, los boxeadores tienen la opción de competir virtualmente en tiempo real, y próximamente podrán ganar créditos “JAB$” que podrán canjear por premios.

La experienciá puede complementarse con una aplicación. (Bhout Bag)

6. La computadora más poderosa: Supercomputadora Hewlett Packard Enterprise Frontier

Fruto de una colaboración entre Hewlett Packard Enterprise y el Laboratorio Nacional Oak Ridge (ORNL), Frontier se erige como la primera supercomputadora a escala exa que tiene la capacidad de realizar más de un quintillón de operaciones de punto flotante por segundo, superando en velocidad a las siete supercomputadoras más poderosas que le siguen en conjunto.

Incluso sus desarrolladores consideran que esta supercomputadora es un milagro. (HP)

Científicos y investigadores están empleando esta supercomputadora para una amplia gama de aplicaciones, que van desde la investigación de agujeros negros hasta la simulación del comportamiento climático.

“La gente lo compara con el equivalente al alunizaje de nuestra generación, en términos de una hazaña de ingeniería”, dijo Nic Dubé, quien dirigió el proyecto para HPE. “Esto es más que un milagro. Esto es una imposibilidad estadística”.

7. Una batería inmortal: Oppo Zero-Power

La preocupación por la duración de la batería podría convertirse en algo del pasado, al menos para dispositivos electrónicos de menor tamaño. Oppo, una empresa china de electrónica de consumo, ha desarrollado un dispositivo de seguimiento liviano capaz de transmitir datos, como ubicación y temperatura, mientras recopila la energía necesaria de fuentes ambientales, como señales de radio, luz y calor, para garantizar que nunca se quede sin energía.

La tecnología, que Oppo pretende comercializar durante el próximo año, algún día podría aplicarse a otros dispositivos pequeños.

Se espera que la batería sea lanzada el próximo año. (OPPO)

8. Un robot como colega: Sanctuary AI Phoenix

Este robot promete ser un compañero de trabajo, más de ser un asistente. (AI Phoenix)

A principios de este año, en una tienda de ropa en Langley, Canadá, un robot humanoide con una altura de 5 pies y 7 pulgadas y un peso de 155 libras se encargó de tareas como recoger, empacar, etiquetar y doblar ropa. Phoenix representa el modelo más reciente de este robot, desarrollado por Sanctuary AI y alimentado por la plataforma de software Carbon. Esta plataforma utiliza inteligencia artificial avanzada para capacitar a la máquina a pensar y actuar de manera similar a un trabajador humano real.

Nuestra tecnología ya puede realizar cientos de tareas en docenas de industrias, como atención médica, hotelería, logística, venta minorista y almacenamiento”, dice Geordie Rose, cofundadora y directora ejecutiva de Sanctuary AI.

9. Edición cinematográfica: Runway Gen-2

Esta IA se implementó en la película Todo en todas partes al mismo tiempo. Runway Gen-2

En junio, la startup Runway, respaldada por Google, presentó su modelo Gen-2. Esta empresa se destaca por sus herramientas de efectos visuales que se utilizaron para contribuir a la creación de los impresionantes gráficos en la película ganadora del Oscar, “Everything Everywhere All At Once”. Con su nueva versión, Gen-2, ahora es posible para cualquier persona generar videos completos a partir de texto, imágenes o material de video preexistente.

El cofundador y director ejecutivo de Runway, Cristóbal Valenzuela, compara la nueva tecnología con la invención de la cámara hace 200 años. “La IA es un nuevo tipo de cámara”, afirma, “que remodelará la narración para siempre y dará lugar a películas completas totalmente generadas”.

10. Visualizando la imaginación: OpenAI Dall-E 3

Cuando OpenAI presentó ChatGPT al mundo en noviembre, marcó un cambio significativo en el panorama de la inteligencia artificial. La compañía espera que DALL-E 3, la nueva y notablemente mejorada versión de su generador de imágenes de IA, tenga un impacto similar.

Según Aditya Ramesh de OpenAI, el creador de DALL-E 3, las versiones anteriores de generadores de imágenes requerían el aprendizaje de un lenguaje técnico específico, que incluía la inclusión de cadenas con menos y números, para obtener los mejores resultados. Sin embargo, esto no es necesario con DALL-E 3, ya que se integra con ChatGPT, permitiendo a los usuarios ingresar comandos conversacionales y obtener imágenes que coincidan con sus descripciones.

Una imagen generada por DALL-E 3. (Open AI)

11. Fuego y hielo: Cubo de Therabody RecoveryTherm

La idea del dispositivo es que las personas alivien facilmente sus dolores musculares. (Therabody)

El último dispositivo de recuperación muscular de Therabody es una herramienta portátil del tamaño de una cámara digital. En lugar de recurrir a la alternancia entre baños fríos y calientes, que se ha comprobado que reduce el dolor muscular, basta con sujetar o aplicar el RecoveryTherm Cube inalámbrico al músculo afectado. Este dispositivo utiliza tecnología de infrarrojos y crioterapia para proporcionar tratamientos localizados, que van desde 46 °F a 109 °F, según explicó Jason Wersland, fundador y director de bienestar de Therabody, y lo hace sin causar desorden ni molestia.

12. Instrumento que traspasa los límites: Piano Roland 50th Anniversary

Esta marca de pianos es mundialmente conocida. (Roland)

La fusión de lo antiguo y lo moderno se hace presente en el piano conceptual del 50 aniversario de Roland. Este piano incorpora madera de roble japonés Nara, incluye sonidos preinstalados de pianos clásicos de Roland y ofrece un rendimiento acústico reminiscente de un piano de cola tradicional, rindiendo homenaje a la historia de la marca.

Además, se caracteriza por contar con parlantes de drones flotantes que rodean el piano y proporcionan un sonido envolvente de 360 grados. Tiene un panel de pantalla táctil permite funciones como videoconferencias y lecciones de piano.

13. Compañero a la hora de dormir: Reloj Loftie

Los smartphones pueden ser alarmas problemáticas, ya que su presencia en la habitación puede generar la tentación de pasar más tiempo frente a la pantalla, lo que puede perjudicar la calidad del sueño. El Loftie Clock ofrece muchas de las mismas funciones que se encuentran en los smartphones, como el sonido de ruido blanco, meditación guiada y una alarma de despertador relajante, sin la necesidad de navegar por contenido negativo en línea.

Este dispositivo puede ayudar a conciliar el sueño con cuentos generados por inteligencia artificial, adaptados a ciertas preferencias para una experiencia relajante. Si la luz es demasiado intensa, se puede mantener presionado el botón de repetición y el reloj se oscurecerá por completo.

Con este reloj las personas pueden olvidarse de las distracciones de un celular. (Loftie)

14. Fauna virtual: Zoológico de hologramas de Axiom Holographics

En el zoológico de hologramas, no solo se observa la imagen de un elefante, sino que se puede presencia toda una manada de elefantes corriendo en tu dirección como si estuvieran en plena estampida. “Se trata realmente de mostrarle a la gente cosas que nunca han visto antes”, dice Bruce Dell, director ejecutivo del Hologram Zoo, un complejo de 16.000 pies cuadrados en Brisbane, Australia, que proyecta maravillas realistas como osos polares y ballenas en acción.

Es más, es una forma para que el público vea y aprenda sobre la vida silvestre que no implica mantener animales en cautiverio.

La idea del zoológico de hologramas es que las personas conozcan animales silvestres sin necesidad de que estos se encuentren en cautiverio. (Axiom Holographics)

15. Pasaportes electrónicos

En agosto, se lanzó el primer programa de pasaportes digitales del mundo para ciudadanos finlandeses que vuelan con la aerolínea nacional Finnair entre Finlandia y destinos en Londres, Mánchester y Edimburgo, en Inglaterra. Para poder utilizar esta aplicación, los viajeros deben inscribirse previamente con la policía local, tomarse una fotografía y firmar un formulario de consentimiento.

Una vez a bordo, todo lo que los viajeros necesitan hacer es escanear sus teléfonos en el control de inmigración del aeropuerto, eliminando así la preocupación de perder su único pasaporte en papel.

La aplicación facilita los viajes para personas en Finlandia. (Finnair)

16. Seguimiento de período: Flo Anonymous Mode

Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho al acceso al aborto en junio de 2022, surgió la preocupación de que los legisladores pudieran utilizar los datos de empresas para rastrear la salud reproductiva de las mujeres. En respuesta a esto, en septiembre, la aplicación de seguimiento del período Flo introdujo una nueva función llamada Modo Anónimo, que, según el director de tecnología Roman Bugaev, permite “desvincular por completo la información de salud de la identidad del usuario”.

La aplicación surgió tras la prohibición del aborto en EE.UU. (Flo Anonymous Mode)

17. Dermatólogo a domicilio: Láser Lyma

Mientras examinaba a una persona de 62 años cuya rodilla había sido tratada con terapia de láser de baja intensidad para la reconstrucción del cartílago, Paul Clayton, director científico de Lyma, notó que la piel de la rodilla parecía rejuvenecer 20 años. Esta observación condujo al desarrollo del láser portátil de Lyma, que los usuarios pueden aplicar en la cara o el cuerpo mientras se relajan en el sofá. Cuando se utiliza durante solo 15 minutos al día, este dispositivo trabaja para eliminar cicatrices, rosácea y arrugas.

Su láser de 500 milivatios “engaña a la piel para que produzca más colágeno”, dice la fundadora Lucy Goff. Envuelto en plástico de grado médico, es el primer láser de grado clínico aprobado por la FDA para uso doméstico.

Con el láser de Lyma, es la primera vez que la FDA aprueba un dispositivo de esta magnitud para uso doméstico. (Lyma)

18. Una secuencia personalizada: DJ Spotify

El nuevo DJ de Spotify con tecnología de inteligencia artificial no se limita a seleccionar listas de reproducción que considera que te gustarán según tus patrones de escucha. También incorpora comentarios hablados entre las canciones, emulando así a un locutor de radio real. La voz utilizada sigue el modelo de Xavier “X” Jernigan, director de asociaciones culturales de Spotify.

La voz sigue el modelo de la de Xavier “X” Jernigan, director de asociaciones culturales de Spotify. “Parecía tan realista cuando lo estábamos construyendo que nadie se dio cuenta de que no era una voz real sino, de hecho, IA”, dice el copresidente y director de producto de Spotify, Gustav Söderström. Spotify DJ ahora está disponible para los suscriptores de Spotify Premium en 50 países.

La aplicación imita un poco la sensación de escuchar radio. (DJ Spotify)

19. La belleza de la estabilidad: Hapta de Lancôme

Este dispositivo de Lancome fue pensado para personas que perdieron su destreza en las manos. (Lancome)

La pérdida de destreza, que puede ser causada por afecciones como accidentes cerebrovasculares o artritis, a menudo dificulta la aplicación del lápiz labial. Lancôme ha desarrollado Hapta, un soporte para lápiz labial que incorpora tecnología estabilizadora y se ajusta a las necesidades de los usuarios para permitir la aplicación del lápiz labial de forma uniforme y con un movimiento suave.

Guive Balooch, director general global de belleza aumentada e innovación abierta de L’Oréal, dice que la compañía espera llevar la tecnología más allá del lápiz labial. “A ninguna comunidad se le debería privar de la posibilidad de utilizar productos de belleza”, afirma.

20. Eliminando la descomposición: Cepillo de dientes robótico Samba

Este cepillo de dientes robótico logra su cometido a través de vibraciones. (Samba)

Con más de 20 años de experiencia en la industria del cuidado bucal, Steffen Mueller ha observado un grupo que a menudo queda desatendido: las personas con discapacidades, entre las cuales casi el 88% experimenta problemas de caries. Según Mueller, quien es el director general de la empresa suiza de salud bucal Curaprox, algunos cepillos de dientes vibratorios diseñados para personas con dificultades de movilidad no les permiten limpiar áreas de difícil acceso, ya que carecen de movimiento efectivo en la boca.

El nuevo cepillo de dientes robótico Samba de la compañía corrige esto. Con forma de U y con 12,900 cerdas suaves, se mueve alrededor de la línea de las encías y oscila en frecuencias altas y bajas para cubrir cada diente y surco, sin necesidad de movimiento por parte del usuario.