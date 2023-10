Nuevos computadores Mac aún tienen accesorios con cable Lightning

Computador iMac de Apple. (Captura)

Con el lanzamiento de los nuevos modelos del iPhone 15 en sus versiones regular, Plus, Pro y Pro Max, Apple indicó que sus dispositivos estarían experimentando una transición de los cables Lightning, que existen en la compañía desde el año 2012, a un estándar basado en los cables USB de tipo C. Este podría utilizarse tanto en celulares, iPad, MacBook y AirPods, pero en los computadores iMac no.

Te puede interesar: ‘Scary Fast’, el evento de Apple antes de Halloween, estos son los detalles

Lo cierto es que aún cuando el estándar del resto de dispositivos pasó a ser una nueva conexión USB, los nuevos computadores iMac presentados durante el evento “Scary Fast” tienen accesorios con puertos Lightning incorporados.

En la sección “Qué hay en la caja” de la pre venta de estos nuevos dispositivos, se puede ver que el Magic Mouse, Magic Keyboard y Magic Trackpad no tendrán actualizaciones de hardware y mantendrán esta característica. De esta forma quedan relegados en la transición de estos productos .

Te puede interesar: Apple presenta sus nuevos dispositivos: MacBook Pro, iMac y la serie M3 de procesadores

Incluso las nueva versión del Magic Keyboard, que tiene un espacio para el Touch ID, la identificación usando huiella dactilar, también posee una entrada para cable Lightning, por lo que la decisión de mantenerlo no está limitada a versiones anteriores de los accesorios.

Accesorios para el computador iMac de Apple. (Captura)

Aunque el uso de puertos Lightning sea un estándar de Apple hasta la fecha, la compañía ya había iniciado una transición que se ve estancada en estos productos. Incluso el Apple Pencil lanzado recientemente tiene el nuevo puerto USB de tipo C al igual que el control remoto de Apple TV y la nueva generación de AirPods, por lo que en general casi todos los dispositivos poseen esta característica.

Te puede interesar: En video | Steve Jobs tuvo mucho que ver con PlayStation, esta es la historia

Es por eso que se puede determinar que la decisión fue mantener estos puertos en los accesorios del iMac es una decisión consciente de la compañía aún cuando previamente indicaron que están realizando esfuerzos para convertirse en una compañía eco amigable y con la intención de reducir sus emisiones de carbono a cero en el año 2030.

Por qué Apple usa el nuevo puerto USB de tipo C

En realidad la decisión de Apple de cambiar sus puertos USB Lightning a USB de tipo C no fue propia, sino que fue impuesta por la Unión Europea en un intento de reducir los desechos electrónicos y, por lo tanto, la contaminación ambiental. La decisión indicaba que esto tendría que realizarse para el año 2024 o, de lo contrario se prohibiría el acceso de los productos de la compañía a esta región.

Esta decisión incluso fue comentada por Apple como una a la que tuvieron que adaptarse y por la que además tuvieron que crear un accesorio adicional: un adaptador de conector Lightning a USB de tipo C, por el que ahora Apple cobra 29 dólares en su tienda virtual.

Diferencias entre el cable lightning y el cable USB-C para el iPhone. (Xataka)

Diferencias entre el cable Lightning y USB de tipo C

Cuando el puerto Lightning fue presentado por Apple durante el año 2012 se estableció que tendría una velocidad de transferencia de datos promedio de aproximadamente 480 megabits por segundo. Si bien en la actualidad los estándares para los archivos han cambiado durante los últimos 10 años pues al tener mayor información son más pesados, Apple no realizó mejoras significativas en este accesorio.

Por su parte, el cable USB de tipo C sí tiene un nivel superior de transferencia de datos pues tiene mayor variedad en las opciones de velocidad que presenta. Si bien en los modelos regulares del iPhone 15 esta sigue siendo de 480 Mbps al igual que en el cable Lighning, lo cierto es que los modelos Pro cuentan con una velocidad muy superior USB 3.0 que llega hasta los 5 gigabits por segundo.

Los cables USB de tipo C son ampliamente aceptados por diferentes marcas y fabricantes. Un solo cable puede servir para cargar un celular, un control remoto, un mando de consola, tabletas, consolas de videojuegos, etc