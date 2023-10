Un billón de dólares, la enorme suma que ofrece Elon Musk por cambiar el nombre de Wikipedia

Elon Musk saca a relucir su lado más sarcástico para atacar a Wikipedia y a su creador Jimmy Wales.

Elon Musk ha dejado en evidencia en varias ocasiones su menosprecio por la operación y los contenidos que se encuentran en la enciclopedia libre en la web, Wikipedia. En su más reciente arremetida, el magnate aseguró que donaría un billón de dólares si la plataforma se cambia el nombre a Dickipedia (o Penepedia, siguiendo el juego de palabras en inglés.)

La oferta la realizó a través de su cuenta de X, antes Twitter, como respuesta al ya clásico mensaje del sitio web solicitando donaciones a sus usuarios para seguir subsistiendo. Este fue firmado por Jimmy Wales, su fundador, y en él se aclara que el sitio no está en venta, pero solicita aportes de 2 dólares para The Wikimedia Foundation, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones.

Como respuesta, Musk publicó varios mensajes en su red social. Uno solo mostraba un emoji durmiendo, mientras que otro afirmaba, en tono de burla, que su sugerencia sobre el cambio de nombre era “en aras de la precisión”, dando a entender sus dudas sobre la fiabilidad del contenido que se sube a esta plataforma.

Musk ofrece un billón de dólares a Wikipedia, si se cambia el nombre a “Penepedia”. (@elonmusk)

Incluso hace unos años el empresario no tuvo ningún reparo en pedir cambios en un artículo sobre él que se encontraba en la enciclopedia web, porque no estaba satisfecho con todo lo que se decía ahí.

Además, le respondió al periodista Ed Krassenstein cuando este se preguntó si la plataforma podría aceptar los fondos y más tarde regresar a su nombre original. A lo que el dueño de Tesla especificó que el cambio de nombre debería mantenerse por lo menos durante un año. E incluso pidió que se incluyese un emoticón de la vaca y otro con forma de excremento

De momento, Jimmy Wales no ha contestado ni parece que lo vaya a hacer.

Por qué Elon Musk ataca Wikipedia

Elon Musk (a la derecha) y Jimmy Wales (a la izquierda), ya han protagonizado algunas tensiones.

Elon Musk ha insinuado constantemente que Wikipedia tiene un sesgo izquierdista, comparándolo con medios de comunicación como The Washington Post, The New York Times y CNN, entre otros.

Además, criticó las constantes solicitudes de donaciones monetarias al público e incluso en otra publicación cuestionó por qué la Fundación Wikimedia deseaba “tanto dinero”. “Ciertamente, no es necesario para operar Wikipedia. ¡Literalmente puedes colocar una copia del texto completo en tu teléfono! Entonces, ¿para qué es el dinero? Las mentes inquisitivas quieren saber”, advirtió.

Sin embargo, una ventana de contexto de X aclara que los gastos de la fundación superan los 146 millones de dólares, de los cuales un 45% se destina a mejoras de ingeniería, desarrollo de productos, diseño e investigación y soporte legal.

Mientras que un 32% se va a subvenciones, proyectos, capacitaciones, herramientas para la capacidad de los contribuyentes y apoyo para la defensa legal de los editores; un 13% va a costos administrativos y otro 12% a solventar los costos relacionados a la recaudación de fondos.

A lo que se suma que el pasado 13 de mayo de 2023, Musk y Wales, tuvieron una trifulca en X, después de que el segundo acusó a primero de haber cedido ante el gobierno turco y de restringir contenido en su red social. Esto lo hizo a través de un tweet en el que señalaba que al magnate “no le importa la libertad de expresión si interfiere con ganar dinero”.

Qué es Wikipedia

Wikipedia fue lanzada el 15 de enero de 2001 como un proyecto de edición abierta de una enciclopedia en línea. De hecho, puede considerarse como una versión digital de las enciclopedias en papel.

Para Jimmy Wales, la misión de la plataforma es “imaginar un mundo en el que cada persona en el planeta tiene acceso libre a la suma de todos los conocimientos humanos”. Y en la actualidad, cuenta con más de 61 millones de artículos en 333 idiomas.