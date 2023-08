Blackpink llega a Roblox: qué hará la popular girlband en el metaverso

Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé, las integrantes de Blackpink.

El reconocido grupo femenino de kpop, Blackpink, ahora ofrece una experiencia inmersiva en el metaverso del videojuego de Roblox para su fandom, los Blinks. Se trata de “BLACKPINK: THE PALACE”, construido por el estudio Karta en colaboración con YG PLUS, una subsidiaria del sello del grupo y titán de la industria del entretenimiento coreano YG Entertainment.

A pesar de que el evento inició el viernes 25 de agosto, este se actualizará con nuevo contenido a lo largo del año. Allí, los Blinks pueden reunirse para organizar fiestas, bailar y hablar sobre todo lo relacionado con Blackpink.

Los espacios están inspirados en escenas icónicas de los populares vídeos musicales de la banda, que en Youtube, alcanzan las billones de vistas. Los fans disfrutaran de la moda de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, quienes son embajadoras de importantes casas de alta costura.

La experiencia de Blackpink en Roblox se llama The Palace.

En el mundo del kpop existen dos elementos imprescindibles: los llamativos bailes y las linternas o lighsticks que cada grupo o solista de este género musical posee. Y por supuesto, en The Palace, estarán: de acuerdo con un comunicado de prensa de YG, los Blinks tendrán acceso a coreografías exclusivas.

El Bi-Ping-Bong, como se llama el lightstick de Blackpink, el cual asemeja un poco la forma de un martillo, estará facultado para usarse como herramienta dentro del metaverso ya que con el se podrán extraer cristales dentro de cavernas ubicadas debajo del Palacio.

Cuanto más cristales obtengan los usuarios, estos acumularán más monedas y con ellas, tendrán la posibilidad de organizar fiestas temáticas del grupo de kpop. Igualmente, los jugadores serán recompensados con Robux, la moneda del juego, por completar desafíos.

En cuanto a los trajes personalizados y los emoticones de las integrantes de Blackpink estarán disponibles para su compra.

Los Blinks pueden organizar fiestas temáticas en The Palace.

El jefe de la división IPX de YG PLUS, Hyojung Lee, dijo que en The Palace, los fans pueden “experimentar todo lo de Blackpink, más allá de las limitaciones de tiempo y espacio”, incluso Roblox recomienda a los jugadores estar atentos al espacio puesto que en cualquier momento “estarán presentes los avatares de Blackpink para fotografías y otras oportunidades”.

Este grupo femenino de kpop no es ajeno al metaverso: el año pasado al ganó la primera “Mejor interpretación de metaverso” en los MTV VMA por su colaboración en concierto con el shooter de batalla real PUBG Mobile.

Incluso el mismo día del lanzamiento de The Palace, se estrenó la banda sonora de su propio juego, “Blackpink The Game”. El OST se llama The Girls y a pesar de no ser un sencillo promocional en todo el sentido de la palabra, está teniendo un buen rendimiento en plataformas digitales.

El metaverso y kpop son viejos amigos pues otros grupos ya han creado espacios así. Dos casos concretos son los del NCT 127 con el NCT 127 World, que fue estrenado a principios del 2023, debido a la conmemoración de su aniversario.

La popular banda masculina realizó un exclusivo concierto virtual. En su momento, la empresa de entretenimiento a la que pertenece NCT, SM, sostuvo que se trataba del “primer concierto dedicado al K-pop dentro del videojuego”.

Además de interpretar sus canciones más sonadas como Sticker, Kick It y 2 Baddies, se lanzaron avatares limitados inspirados en la apariencia y los bailes de la boyband.

El otro grupo que se encuentra en el Metaverso es la girlband, Twice, con su experiencia Twice Square, el cual consiste en un gran museo donde los fanáticos tienen la oportunidad de explorar toda la carrera del grupo, intercambiar objetos, entre otras actividades.

