Perfiles tecno | Cómo la inteligencia artificial ayuda a las empresas y la creación de contenido SEO

Gianluca Stamerra, Senior Go-To-Market director de GoDaddy para LATAM e Iberia (GoDaddy)

El emprendimiento y el desarrollo tecnológico son indudablemente aspectos complementarios en cualquier área de la sociedad, por ejemplo, un emprendedor no puede ser ajeno a las herramientas disponibles (y varias de ellas gratuitas) que se encuentran en la web para crecer e impactar a sus clientes.

Gianluca Stamerra, director de GoDaddy para Latinoamérica e Iberia, habló de su pasión, el emprendimiento, y cómo este se relaciona con la tecnología. En Perfiles Tecno habló de sus inicios en la industria, una experiencia que sin saberlo lo iba a llevar muy lejos por las habilidades que aprendió.

A los siete años de edad, el dinero que sus padres le daban mensualmente para que aprendiera a ahorrar, Stamerra lo utilizaba para hacer negocios en la escuela. “Empecé a comprar juguetes en una tienda al lado de mi casa (...) y los llevaba al colegio para revenderlos a un precio mayor” y con el paso del tiempo abrió una línea de crédito donde compraba la mercancía para generar mayores ganancias.

“La profesora se enteró por queja de los demás padres porque los niños pedían dinero para ir al colegio. Me cortaron las alas de emprendedor a los 7 años”, bromeó el ejecutivo quien años después, en el año 2014, abriría un nuevo emprendimiento relacionado a telemedicina incluso antes de que fuese una tendencia común durante la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, lo que hizo el empresario fue analizar cuál era la problemática que tenían los doctores y sus clientes para identificar cómo la tecnología se podía usar.

“Definimos problemas como que los pacientes no querían estar esperando tanto y querían un trato más cercano, mientras que los doctores querían tener más tiempo con los pacientes, ganar más y aplicar su conocimiento”, aseguró el emprendedor, que no dudó en inaugurar el negocio de salud. Este es el proceso que él llama “digitalización de ideas”.

Tecnología al servicio de los emprendedores

Según Stamerra, si bien la tecnología puede ayudar a potenciar el alcance positivo que pueden tener las empresas con sus clientes, esta puede ser utilizada en cualquier etapa de su desarrollo y en la actualidad su conformación también está influenciada por el uso de nuevas herramientas como GoDaddy, que se encarga del registro de dominios en internet, aunque estas pueden terne múltiples utilidades.

Digitalizar una empresa o una idea puede ser compatible con compañías de cualquier tipo y puede utilizarse, por ejemplo, para mejorar procesos como la gestión de operaciones como almacenes, contabilidad e incluso finanzas, además de gestionar los recursos humanos, lo que abre la posibilidad de realizar contrataciones online.

Al igual que cualquier nueva herramienta, tenerlas disponibles no significa que se utilizarán todas en la compañía. Es por eso que los gerentes o administradores deberán determinar por qué sería bueno usar determinada tecnología, gestionar el cómo y cuándo se aplicará al negocio.

La tecnología puede ayudar al desarrollo de los emprendimientos, aunque deben saber cómo utilizarse y si es adecuado implementarla (Foto: Captura)

“Digitalizar implica a un abanico muy amplio de funciones y no uno muy concreto. Esto nos dice que digitalizar una empresa no significa poderlo hacer siempre al 100%”, indicó el ejecutivo de GoDaddy a Infobae. Sin embargo, asegura que se pueden agilizar unos procesos donde ya no es necesario algunos tipos de actividades que se pueden automatizar.

De igual forma, así como se puede aplicar un tipo de tecnología en los negocios, los emprendimientos deben mantenerse constantemente actualizados para no quedarse por detrás de sus competidores, por lo que conseguir una vigencia a lo largo del tiempo no solo requiere de ver qué nuevos recursos existen, sino también inversión para implementarlos.

La inteligencia artificial es una de esas herramientas y, como tal, debe ser analizada cuidadosamente no solo desde un punto de vista de negocio, sino porque aún es una tecnología en desarrollo. “Es una herramienta super potente que puede ayudar (...) sobre todo a generar contenido para sus páginas web en el caso de inteligencia artificial generativa (como ChatGPT, Bard, Bing, etc.)”, aseguró Stamerra a Infobae.

Sin embargo en este caso es necesario que se identifique qué tipo de contenido de valor será el que se vaya a utilizar para completar los sitios web.

La inteligencia artificial puede utilizarse para crear contenido de valor ycon posicionamiento SEO para motores de búsqueda. (Getty Images)

Ya que en la actualidad una página es relevante cuando logra posicionarse en motores de búsqueda, Stamerra considera que esa debería ser la función de las IA: crear contenido SEO relevante, aunque por el momento no se tenga claro cómo tratan los buscadores a estos textos, imágenes o videos en el proceso de difusión.

Otras plataformas también pueden generar formas atractivas de crear vínculos con clientes o con una comunidad de seguidores. “Las redes sociales u otros canales también pueden crear tráfico orgánico, pero la página web centraliza esta función”, aseguró el empresario.