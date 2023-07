Cómo usar Bard, la inteligencia artificial de Google, en WhatsApp

Integra inteligencia artificial en WhatsApp con Google Bard. (foto: iProfesional)

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más populares, ha incorporado la inteligencia artificial en su plataforma. Entre las principales opciones de IA disponibles se encuentran ChatGPT, OpenAI, LuzIA y Pi.

Sin embargo, Google Bard ha ganado adeptos debido a su facilidad de uso y capacidad para proporcionar datos más precisos. Ofrece la posibilidad de interactuar con el bot a través de mensajes de texto. Los usuarios pueden escribir consultas o solicitar acciones específicas, y Bard responderá de manera adecuada.

Esta IA se basa en LaMDA, un modelo de lenguaje experimental creado por Google especialmente diseñado para aplicaciones de diálogo. Durante un tiempo, LaMDA estuvo en una fase de pruebas muy limitada, siendo accesible sólo para un grupo reducido de personas.

Cómo tener Google Bard en WhatsApp

Integra inteligencia artificial en WhatsApp con Google Bard. (Google)

Para obtener Google Bard en WhatsApp, el usuario debe seguir una serie de pasos sencillos que se presentan a continuación:

- Descargar e instalar Google Chrome en el computador y mantenerlo como navegador principal.

- Descargar la extensión “ChatGPT for WhatsApp” a través de la tienda de extensiones de Google Chrome.

- Una vez instalada la extensión, la persona será redirigida automáticamente a una página web.

- En el sitio web, deberá desplazarse hacia abajo y seleccionar la opción de inteligencia artificial que se desee utilizar, en este caso, “Google Bard”.

- El usuario deberá iniciar sesión con su cuenta en la página web.

- Se redirigirá a WhatsApp Web, donde se podrá comenzar a usar la IA en conversaciones.

- Si se desea llamar a Google Bard, solo se debe colocar “@gtp” seguido del mensaje a enviar.

Es importante que el usuario sea claro en sus solicitudes para evitar errores en las respuestas proporcionadas por la IA.

La función está ahora disponible en más de 40 nuevos idiomas como castellano, árabe, chino, alemán y portugués. Además, se amplía el acceso a Brasil y los 27 países de la Unión Europea. Junto a esto, se introducen nuevas funciones que permiten a los usuarios personalizar su experiencia, estimular su creatividad y realizar una variedad de actividades.

Las respuestas de Bard ahora pueden ser escuchadas en voz alta, lo que resulta útil para pronunciar correctamente palabras o disfrutar de poemas o guiones. Para utilizar esta función, basta con escribir y luego seleccionar el ícono de sonido.

Fijar y renombrar conversaciones: se han agregado opciones en la barra lateral de la herramienta para fijar, renombrar y retomar conversaciones recientes al iniciar una nueva conversación.

Más tareas: la función de codificación ha sido ampliada, permitiendo ahora exportar código Python tanto a Replit como a Google Colab.

Compartir respuestas: ahora es más fácil compartir parte o la totalidad de un chat de Bard.

Asimismo, próximamente, se añadirán más funcionalidades al español y otros idiomas disponibles, que permitirán personalizar las respuestas de Bard y utilizar imágenes en las consultas.

Director de cine creó película utilizando WhatsApp

Integra inteligencia artificial en WhatsApp con Google Bard. (Freepik)

Will Cathcart, uno de los líderes de WhatsApp y el director de cine iraní, Farbod Abedili, conversaron sobre la nueva película “Forbidden to See Us Scream in Tehran” la cual fue dirigida mediante el servicio de mensajería de Meta.

Abedili dirigió este proyecto cinematográfico de forma remota desde Estados Unidos aprovechando los mensajes cifrados, por lo cual, el director pudo recopilar información crucial e interactuar con los miembros de su equipo abordando temas complejos relacionados a la producción, incluso compartiendo datos privados de las fuentes.

El director explicó que esta elección se basó en la garantía de privacidad que ofrece el cifrado de extremo a extremo de la aplicación, ya que para él, era fundamental evitar que el gobierno espiara o tuviera acceso a las conversaciones durante el proceso de filmación, especialmente al retratar la vida de las mujeres en Teherán.