Cuales son las canciones más populares para hacer Reels según Instagram y Spotify

Spotify e Instagram crearán una playlist que se actualizará semanalmente con los temas más utilizados para hacer videos en la red social. (REUTERS/Dado Ruvic)

Como parte de una alianza con Instagram, Spotify creó una herramienta llamada “Top canciones Reels” que permitirá a los usuarios reconocer cuáles son las canciones más populares que se usan en la creación de Reels en la red social de Meta. Esta lista seleccionará cada semana los 50 mejores temas del momento y permitirá descubrir más música de los artistas que son tendencia en la aplicación.

Según el comunicado emitido por Spotify, esta función por el momento tendrá limitados sus mercados y solo recopilará información sobre las tendencias en México y Brasil pues la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) reconoce a estos dos países como los que tienen a los “consumidores de música más apasionados del mundo”.

El análisis hecho por la organización también indica que estos dos países son considerados como los mercados más grandes de la región y con mayor crecimiento durante el año 2022, motivo por el que esta nueva herramienta empezará a mostrar sus datos de forma pública en forma de lista de reproducción.

“Además de ser una ventana a la música más popular en Instagram, esta nueva función también será una herramienta importante para ayudar a los artistas a llegar a una base de fans más amplia”, asegura Spotify que además indica que la nueva función hará posible que los artistas y fans tengan más interacciones.

Top de canciones de Reels de México en Spotify. (Captura)

Para que las canciones lleguen al top 50 creado por Spotify e Instagram, los sistemas de ambas aplicaciones colaboran para identificar aquellas que cumplen con algunas condiciones:

En principio, estas deberán ser las más usadas en la creación de Reels en Instagram durante la semana. Además, estas deberán presentar un mayor crecimiento en reproducciones con respecto a las demás en la red social.

La cantidad de interacciones también juega un rol importante pues este indicador permitirá conocer cuáles son las preferencias del público al momento de subir contenido de video, y finalmente el consumo general de los Reels también será evaluado en estos países para identificar cuál es el porcentaje de usuarios que llegan a usar estas canciones y convertirlas en tendencias.

En el caso del mercado mexicano, altamente influenciado por el estreno de la película Barbie, la canción “Dance the night” de Dua Lipa es la que ocupa el primer lugar en las tendencias de ese país. “The Lamp is Low” de Laurindo Almeida ocupa el segundo puesto, mientras que otras canciones como “Barbie Girl” (Aqua) y “Barbie World” (Nicki Minaj, Ice Spice y Aqua) ocupan el tercer y cuarto lugar de la lista.

Top de canciones de Reels de Brasil en Spotify. (Captura)

Sin embargo, para el mercado brasileño la canción más usada en Reels es “Bongo Cha Cha Cha” de Goodboys, seguida por el remix de Dj Tïesto de la canción “Barbie Girl” en segundo lugar.

“Wouldn’t it be nice” (The Beach Boys), “This year (Blessings)” de Victor Thompson y Ehis Greatest, y “The Girl from Ipanema” de Stan Gentz completan el top cinco de la música presente en los videos producidos por los usuarios de ese país.

Si bien estas listas de reproducción presentan datos de estos países, ambas son accesibles desde cualquier territorio buscando sus nombres como “Top Canciones Reels México” o “Top Músicas Reels Brasil” desde el buscador de Spotify.

Aunque estos mercados hayan sido los primeros seleccionados por Spotify, no significa que otros como Argentina, Colombia, Perú, Chile, etc. no puedan abrirse en el futuro y todo dependerá del aumento en el consumo de música registrado en adelante.