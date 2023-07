Cinco formas de usar ChatGPT para corregir textos

La inteligencia artificial de OpenAI puede ofrecer sinónimos, reescribir o dar consejos para iniciar la redacción de un documento. (Foto AP/Richard Drew)

Como cualquiera de las inteligencias artificiales generativas, ChatGPT ofrece una serie de comandos que permiten a usuarios de todo tipo acceder a diferentes herramientas de apoyo al momento de la creación de documentos. Una de estas funciones es la corrección de textos, que puede ayudar a que el contenido del mismo sea adecuado y que su lectura sea correcta, libre de errores o malas interpretaciones.

Estas herramientas pueden ser de apoyo para textos ya iniciados, sino que también pueden crear ideas que inspiren a los redactores para iniciar un nuevo documento. Sinónimos, reescritura de párrafos o consejos son algunas de sus funciones más útiles. Estas son cinco formas con las que ChatGPT puede ayudar en estas tareas.

Sinónimos y metáforas

Una de las utilidades más básicas de ChatGPT orientada a la redacción de textos y que es de gran ayuda sobre todo en momentos en los que los usuarios suelen repetir palabras durante el desarrollo de párrafos o presentan muletillas que pueden resultas innecesarias.

“Dame [número deseado] sinónimos para [palabra que se quiere reemplazar]” es un prompt o indicación que puede ayudar a encontrar las palabras adecuadas para el texto, aunque la elección de la mejor será únicamente del redactor, sobre todo porque es quien debería tener el conocimiento adecuado sobre el contexto en el que se usará el término a usar.

La corrección de textos con ChatGPT puede ayudar a encontrar sinónimos de palabras. (Genbeta)

Roles para corrección

Como parte de su sistema, ChatGPT puede asumir diversos roles “de experto” que pueden servir para dar mayor énfasis en determinado estilo o términos especializados para que sean incluidos en los textos que se desean escribir. Experto en literatura, profesor e incluso imitar el estilo de un escritor o escritora histórico es posible con solo una indicación.

“Eres el mejor corrector de textos del mundo” o “Corrige el texto con el estilo de [autor o autora de preferencia]” son algunas de las indicaciones que pueden ayudar a los creadores del contenido, sobre todo si buscan evitar las fallas ortográficas.

Reescribir textos completos

En caso de que un texto completo o un fragmento no sea del gusto del autor, este puede utilizar ChatGPT para que lo reescriba con otras palabras osugiriendo nueva líneas de contenido que pueden ser más adecuadas par el contexto en el que se encuentre cada usuario. También se puede pedir que utilice un primer párrafo base para desarrollar un texto más extenso sobre un tema.

La corrección de textos con ChatGPT puede ayudar a reescribir textos completos. (Genbeta)

Para estas situaciones, por ejemplo, es recomendable el establecimiento de límites entre los que se puede incluir el número de palabras, número de párrafos a desarrollar, establecer un tono de redacción (académico, para presentación, informal, etc.).

Inspiración para los redactores

Uno de los retos comunes al momento de redactar es no saber cómo empezar, por lo que ChatGPT puede apoyar con ideas diversas sobre cómo puede ser el primer párrafo de un texto más largo sobre cualquier tema. Eso sí, este primer borrador no tiene un contexto determinado, por lo que si se está buscando un enfoque particular, es preferible editar esa base y partir de ella en adelante.

“Dame ejemplos para el inicio de un texto sobre [describir tema]” es una indicación adecuada para comenzar, aunque esta también puede modificarse para incluir un número determinado de palabras o incluso una cantidad específica de opciones.

La corrección de textos con ChatGPT puede ayudar a encontrar ideas para empezar a escribir. (Genbeta)

Escritura de textos básicos

Aunque no es recomendable, sobre todo para entornos académicos o profesionales, ChatGPT puede escribir textos completos sobre cualquier tema con solo usar el prompt “escribe un [tipo de texto] sobre [tema específico]”. La extensión, nivel de especialización y estilos correrán por cuenta del propio software, aunque estos también pueden ser delimitados por el usuario.

El problema con este tipo de aplicación para el programa de OpenAI es que hay varios casos en los que ha inventado fuentes, no ha sido precisa con sus comentarios o su información está desactualizada pues no es capaz de navegar por la web y su base de datos es del año 2021.