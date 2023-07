Cuál es la mejor consola para comprar: Xbox o PlayStation

PlayStation, Xbox y Nintendo ofrecen diferentes opciones que se adaptan para cada tipo de jugador. (Unsplash)

El mercado de videojuegos es quizás uno de los que más opciones le brinda a los usuarios. Si bien el costo de sus consolas puede ser alto para algunos, hoy las alternativas disponibles se adaptan a muchos perfiles de jugadores o personas que quizás no conocen de este entretenimiento y quieren acercarse a él o llevarlo a sus hijos.

Hay dispositivos para quienes quieren la experiencia de más alta calidad, pero también para aquellos que buscan una opción para ir de viaje y que los acompañen en los largos trayectos. Por lo que dejamos una guía con las diferentes opciones del mercado y ver para quién se adapta cada tipo de consola y sus juegos.

La mayor potencia

Quienes quieren vivir la experiencia de más alta calidad en la actualidad tiene que optar por una PlayStation 5 o una Xbox Series X, las dos consolas más fuertes hoy en día. Ambas ofrecen la posibilidad de jugar a resolución 4K y a 60 cuadros por segundo, dando una experiencia fluida y con alta calidad visual.

A esto se le suma diferencias como el DualSense, el control de la PS5. Este mando cuenta con gatillos adaptativos y vibración háptica, lo que da un punto diferencial muy fuerte frente al resto de consolas porque los juegos darán una interacción más amplia.

En el caso de Xbox el beneficio está en su gran capacidad de almacenamiento, la posibilidad de extenderlo y contar con la función de Quick Resumen que permite apagar la consola, pero luego encenderla y regresar al juego en el mismo punto en el que se dejó sin perder progreso.

Ambas consolas son la mejor opción para los que ya tienen experiencia en el gaming y quieren tener lo mejor de la actualidad. Quienes opten por PlayStation tendrán juegos exclusivos de gran calidad, mientras que en Xbox el servicio de Game Pass da acceso a un catálogo de cientos de juegos.

Economía de última generación

En este apartado hay una opción clara: Xbox Series S. Esta consola hace parte de la última generación de consolas, pero con algunas limitaciones como no correr juegos a 4K y menor capacidad de almacenamiento. Sin embargo, para los que buscan una opción más económica es el camino correcto.

Este dispositivo cuesta casi la mitad de los anteriores, pero permite ejecutar los mismos juegos. Esto quiere decir que para aquellos que quieren entrar en el gaming es un camino adecuado si no pretenden invertir mucho dinero o están buscando una consola para sus hijos.

Esta consola debe ser mezclada con la suscripción de Game Pass porque es la mejor manera de tener más juegos, ya que no se cuenta con lector de discos físicos. Esta combinación dará horas de diversión por un precio bajo.

Experiencia familiar e hibrida

Con Nintendo Switch todo es diferente. La consola japonesa tiene la particularidad de usarse como un dispositivo tradicional para jugar en el televisor o sacarse del dock y llevarla de manera portátil. Por lo que es una manera de interacción diferente, para llevarla a un paseo, a una visita o simplemente irse a una habitación y tenerla aparte.

Además de eso, los juegos exclusivos el perfil muy bien para que sea un centro de entretenimiento familiar, con títulos para disfrutar juntos y que cualquiera puede entender en segundos sin ser un experto.

Pero no quiere decir que no haya espacio para los jugadores más expertos, porque hay títulos de sagas en formato solitario como The Legend of Zelda, Metroid, Xenoblade Chronicles y Pokémon.

Su precio es muy similar al de una Xbox Series S, por lo que también es una opción más económica para que varios disfruten.

Para jugar fuera de casa

Quizás algunos usuarios quieren una opción que los acompañe en viajes de trabajo o estudio porque tengan trayectos largos y estadías en lugares donde hay poco por hacer. En ese caso, la Nintendo Switch Lite es la alternativa más adecuada.

Esta consola es una versión reducida, que ejecuta los mismos juegos, pero en una pantalla más pequeña, de 5,5 pulgadas y sin poder extraer los mandos. Esto permite que sea ligera y pequeña, ideal para guardar en la maleta, sin que pese demasiado y dé acceso a un extenso catálogo de títulos.

Un PC en versión consola

Finalmente, quienes sean amantes a los juegos de computador y quieran llevar esa experiencia fuera de su estudio, tienen las opciones de la Steam Deck o la ROG Ally de Asus. Ambos dispositivos pueden ejecutar títulos exclusivos de PC y adaptarlos a una pantalla más pequeña.

Si bien estas consolas suelen tener un peso considerable y son más grandes que una Nintendo Switch, están diseñadas para que sean portátiles y sirvan para jugar en casa o fuera de ella.