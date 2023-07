Elon Musk crea xAI, una compañía de inteligencia artificial que trabajaría con Twitter y Tesla

La empresa está reclutando expertos en inteligencia artificial para mejorar el equipo de trabajo. (Reuters)

Elon Musk entra en el mercado de la inteligencia artificial con una nueva empresa llamada xAI, de la que se venía rumoreando hace unos meses, pero que finalmente hizo realidad con el lanzamiento de la página web oficial.

Por ahora no ha dado detalles sobre qué es lo que hará específicamente con esta compañía y qué proyectos tiene para llevar productos al mercado. Aunque en el sitio se hace mención a su ambicioso plan diciendo que el objetivo es “comprender la verdadera naturaleza del universo”.

Primeros detalles de xAI

La página oficial cuenta con información inicial como quiénes van a trabajar con Elon Musk. En la lista aparecen nombres de trabajadores que pasaron por otras empresas de tecnología como DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla y la Universidad de Toronto.

El equipo de trabajo estará liderado por el dueño de Twitter y lo conformarán Igor Babuschkin, Manuel Kroiss, Yuhuai Wu, Christian Szegedy, Jimmy Ba, Toby Pohlen, Ross Nordeen, Kyle Kosic, Greg Yang, Guodong Zhang y Zihang Dai.

La empresa está reclutando expertos en inteligencia artificial para mejorar el equipo de trabajo.

Además, contará con el asesoramiento de Dan Hendrycks, director del Centro para la seguridad de la IA, que busca el desarrollo de esta tecnología dentro de entornos seguros y evitando riesgos en la sociedad.

En la página también queda claro que xAI no hará parte de X Corp, la empresa matriz de Twitter y Tesla, pero “trabajaremos en estrecha colaboración” con estas compañías “para avanzar hacia nuestra misión”.

La información inicial termina con una invitación a ingenieros e investigadores con experiencia en inteligencia artificial a que se unan al equipo, dando acceso a un formulario de inscripción para que el que cumpla con ese perfil se postule y entre al proyecto.

xAI ya está en Twitter

Al mismo tiempo que se habilitó la página web, la empresa abrió su cuenta de Twitter, que ya está verificada, y dio la bienvenida a los usuarios a este proyecto con su primera publicación: “¿Cuáles son las preguntas más fundamentales sin respuesta?”.

Con esta pregunta empezó a interactuar con sus seguidores y entre los primeros en responder estuvo Elon Musk, que hizo referencia a un detalle sobre el lanzamiento de la plataforma.

La empresa está reclutando expertos en inteligencia artificial para mejorar el equipo de trabajo.

El empresario citó al autor Douglas Adams, diciendo que “una vez que sabes cuál es la pregunta correcta, la respuesta suele ser la parte fácil”. Una referencia que se complementa con la fecha de lanzamiento de xAI, julio 12 de 2023 (7/12/23), que sumados da 42, un número con varios significados en la cultura popular y que se menciona en el libro ‘Guía del Viajero Intergaláctico’, del escritor mencionado.

Todo un juego de palabras y números, con los que siempre suele Musk suele interactuar para sus proyectos.

Elon Musk pide mejorar Twitter

Luego de que Threads, la nueva red social de Meta, alcanzara superar la marca de 100 millones de usuarios en menos de una semana, Musk decidió responder a lo que él denominó como una “copia de Twitter” con nuevas exigencias para su plataforma: más funciones y más rápido.

Según Zoë Schiffer, periodista de un medio estadounidense llamado Platformer, el dueño de Twitter envió un correo electrónico a su equipo de trabajadores en el que indicó que la aplicación necesita presentar “mejores funciones y más rápido que nunca”.

Aunque no mencionó a Threads en el texto, el escenario para Twitter en la actualidad hace suponer que buscará hacerle competencia a la nueva red social con mejoras que motiven a los usuarios a no migrar a la plataforma de Meta o, en todo caso, que su preferencia no los lleve a dejar Twitter de forma progresiva.

Por ahora no se conoce cuáles podrían ser las modificaciones que se producirían en Twitter luego de la indicación de Musk, es probable que estas sean principalmente de pago como lo viene siendo desde la llegada del millonario a la compañía.