Elon Musk construiría una casa de cristal inspirada en Apple Store

La tienda Apple ubicada sobre la Quinta Avenida, en Nueva York (Grosby)

Elon Musk estaría planeando construir una casa de cristal similar a la Apple Store de Nueva York. El proyecto se llamaría ‘Project 42′ y haría parte de un plan futurista que tiene el empresario de crear su propia ciudad.

La información se conoció, porque la junta de accionistas de Tesla inició una investigación tras sospechar que Musk podría estar utilizando los fondos de la compañía para financiar la propiedad.

Las dudas surgieron tras la autorización de la compra de paneles de vidrio por parte de Omead Afshar, antiguo director de la Gigafactory de Austin. La adquisición de este material generó preocupación en los departamentos de finanzas y asuntos legales de la compañía, lo que llevó a una exhaustiva investigación interna.

El empresario ha tenido una vida austera, a pesar de ser el hombre más rico del mundo. (REUTERS)

Cómo sería la casa de cristal de Musk

El diseño de la casa futurista de Elon Musk, según los renders filtrados a Wall Street Journal, presenta una estructura hexagonal ubicada frente al río en Giga, Texas.

También otra opción con un edificio de cristal similar a la Apple Store de la Quinta Avenida en Nueva York, con un aspecto futurista para ubicar la propiedad frente al mar o cerca de una cascada, brindando un entorno natural único.

Para la construcción de esta residencia se emplearían paneles de cristal, similares a los de las fachadas de los edificios modernos. Por dentro incluiría un área residencial con dormitorios, baños y una cocina. Además, se ha considerado la posibilidad de agregar un museo a la estructura.

Esta iniciativa se alinea con otra idea que ha tenido Musk desde hace tiempo: la construcción de una ciudad utópica en Texas, donde sus empleados podrían vivir en casas nuevas. El empresario ha adquirido múltiples propiedades y terrenos en Texas, junto al río Colorado, para hacer realidad esta visión, por lo que esta casa de cristal podría estar dentro de ese proyecto.

La vida austera de Elon Musk

El plan de tener una casa futurista de cristal no es algo habitual entre las excentricidades de Elon Musk. A pesar de ser la persona más rica del mundo, sus personas más cercanas aseguran que tienen un estilo de vida minimalista y nómada. Lo que genera dudas sobre la justificación de este proyecto.

En una entrevista, el dueño de SpaceX confesó que no tenía una casa propia y que solía quedarse con amigos o pasar las noches en las oficinas de Twitter o Tesla cuando el trabajo se acumulaba.

No obstante, algunas personas cercanas, como su expareja Grimes, han revelado que el empresario vive en condiciones modestas y a veces “por debajo del umbral de la pobreza”, en una casa que no supera los 40.000 dólares.

Por lo que no se sabe, si la construcción de esta casa futurista podría representar un cambio en su enfoque de vida y la oportunidad de disfrutar de su fortuna, o solo es un proyecto más que pasó por su mente.

Elon Musk pide mejorar Twitter

Luego de que Threads, la nueva red social de Meta, alcanzara superar la marca de 100 millones de usuarios en menos de una semana, Musk decidió responder a lo que él denominó como una “copia de Twitter” con nuevas exigencias para su plataforma: más funciones y más rápido.

Según Zoë Schiffer, periodista de un medio estadounidense llamado Platformer, el dueño de Twitter envió un correo electrónico a su equipo de trabajadores en el que indicó que la aplicación necesita presentar “mejores funciones y más rápido que nunca”.

Aunque no mencionó a Threads en el texto, el escenario para Twitter en la actualidad hace suponer que buscará hacerle competencia a la nueva red social con mejoras que motiven a los usuarios a no migrar a la plataforma de Meta o, en todo caso, que su preferencia no los lleve a dejar Twitter de forma progresiva.

Por ahora no se conoce cuáles podrían ser las modificaciones que se producirían en Twitter luego de la indicación de Musk, es probable que estas sean principalmente de pago como lo viene siendo desde la llegada del millonario a la compañía.