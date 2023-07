Por qué no se deben soplar los cartuchos de una Nintendo Switch

Cuando un videojuego no funcionaba en el pasado, era habitual soplar la parte interna de cartucho como una solución ‘mágica’, pero ahora Nintendo le dijo a sus usuarios que no hicieran más esto con los juegos de la Switch.

A través de su cuenta en Twitter de soporte en japonés, la empresa le pidió a los jugadores que frenaran esta práctica, porque muy posiblemente se generaba un daño en el cartucho que iba a evitar que pudiera ser leído por la consola.

“Si entra polvo en la ranura de la tarjeta de juego, use una aspiradora para limpiarla. No sople dentro de ella. La saliva puede adherirse a los contactores y causar oxidación o corrosión”, publicó Nintendo en la red social.

La limpieza de la consola se debe hacer con una aspiradora o un trapo húmedo.

Esta práctica se hizo tan popular en los años 90, que la propia empresa japonesa empezó hacer referencia de ella en algunos anuncios comerciales. Aunque con el tiempo empezó a incluir mensajes de advertencia sobre el daño que podía causar esta ‘limpieza’.

Si bien muchos jugadores soplaban la parte interna del cartucho creyendo que eso iba a limpiar el polvo de los conectores, en realidad la humedad de la saliva y fricción dañaban el juego.

Además de no tener que soplar los juegos de la Switch, tampoco recomiendan hacer lo mismo con la ranura de la consola donde se ingresan los juegos y también evitar algún tipo de limpieza que dañe los componentes internos.

“Dentro de las ranuras, hay contactores que leen las tarjetas de juego. Si intenta limpiar esta área con un hisopo de algodón o inserta una tarjeta de juego dañada, posiblemente podría dañar el lector de tarjetas. No toque el interior de la ranura para tarjeta de juego”, comunicaron.

Cómo limpiar la Switch y sus cartuchos

Es normal que con el paso del tiempo se acumule polvo en la consola y en los juegos. Para hacerles un aseo adecuado y no dañar su funcionamiento, Nintendo entrega algunas recomendaciones.

Para el caso de la consola y accesorios como los Joy-con, aseguran que lo mejor es usar un trapo suave y limpio, humedecérselo en agua y quitarle el exceso de agua para pasarlo con cuidado en cada dispositivo.

Si lo que se quiere es hacer una limpieza más profunda, lo que recomiendan es utilizar un trapo limpio y suave con un poco de desinfectante que contenga un 70 % de alcohol.

En el caso de los cartuchos y la ranura de la consola, la mejor opción es una aspiradora, ya que esta no expulsará elementos húmedos y ayudará a quitar el polvo.

Una recomendación adicional es tener los cartuchos dentro de la caja del juego, en estuches o en bolsas y no exponerlos al ambiente para que no se acumule tanto polvo en los conectores. De esta manera se evitarán problemas al introducirlos en la consola y que no sean leídos correctamente.

Los Amiibo iniciaron como tarjetas y ahora hay decenas de figuras de personajes de videojuegos. (Unsplash)

Amiibo: qué son y para qué sirven

Nintendo es originalmente una empresa de juguetes, así lo fue hasta finales de los 70 cuando empezó a entrar al mercado videojuegos, que es hoy su principal labor comercial.

Los Amiibo son una forma de interacción diferente para los jugadores, porque en esencia son figuras de los personajes de los videojuegos, pero también son elementos físicos que permiten desbloquear contenido interno para los juegos.

Inicialmente, nacieron para funcionar en la 3DS y la Wii U, incluso empezaron siendo tarjetas y no muñecos. Pero con el tiempo se optó por la segunda fórmula y hoy hay decenas de estas figuras de múltiples títulos.

Las ventajas que ofrecen esas figuras son variadas y exclusivas porque van desde armas, recargas de energía, nuevos atuendos para los personajes, modos de juego exclusivos, características nuevas e incluso personajes. Elementos que solo se consiguen por esta vía.

Todo siempre es contenido para dentro del juego y cambia según el título, es decir, un Amiibo de Mario puede desbloquear un contenido para Super Mario Odyssey y otro para Mario Kart 8 Deluxe.