Esteman, Kali Uchis y Mabiland en las recomendaciones de Spotify por el Mes del Orgullo

Mes del orgullo: artistas y creadores de la comunidad para escuchar durante Mes del Orgullo LGBTIQ.

La comunidad LGBTIQ+ ha dejado una huella significativa en la música y la cultura a lo largo de la historia. Por esta razón, durante el mes del orgullo, Spotify Colombia presentó una selección de artistas y creadores de la comunidad LGBTIQ+ para disfrutar durante todo el año.

La música y los podcasts han sido una forma de expresión para estos artistas.

Esteman

Mes del orgullo: artistas y creadores de la comunidad para escuchar durante Mes del Orgullo LGBTIQ. (Infobae - Jesús Avilés)

Esteban Mateus, conocido por su nombre artístico Esteman, se destaca como uno de los abanderados y activistas principales en su país, siendo un defensor del Amor Libre. Este artista de Bogotá ha logrado plasmar sus experiencias amorosas a través de sus letras, logrando que su audiencia las sienta de manera profunda.

Su música también ha conquistado el corazón de admiradores en México, Estados Unidos, Argentina y Perú. Algunas de sus canciones más populares en la plataforma incluyen “Te Alejas Más de Mí”, “Fuimos Amor” y “Mr. Trance”.

Mabiland

La reconocida cantante, compositora y rapera afrocolombiana, ha logrado establecerse firmemente en la escena independiente, convirtiéndose en una destacada representante de su país. Además, tuvo la oportunidad de ser telonera en una gira de gran importancia a nivel mundial, el Music Of The Spheres Tour de Coldplay.

A través de sus canciones, comparte sus experiencias, convirtiendo su música en una herramienta de introspección y liberación emocional, permitiendo a sus seguidores conectar con su visión del mundo. Su potencial artístico ha llegado a países como Colombia, México, Estados Unidos, España y Chile, quienes reconocen su talento. Algunas de sus canciones más reproducidas en Spotify incluyen “La Mitad De La Mitad”, “Cuánto Más” y “Qué Tú Quieres?”.

ARCA

Artista y productora musical venezolana. Ha logrado destacarse en la industria como uno de los talentos musicales más innovadores y revolucionarios del mundo. Su trabajo se caracteriza por fusionar géneros que han influido en su vida, como la música club, el sonido experimental y la tradicional balada venezolana.

Además, incorpora elementos de performances, artes visuales y tecnología, lo que convierte su trabajo en una experiencia ritualística. A través de su música, ARCA busca transmitir placer, dignidad y liberación en la pista de baile. Ha colaborado con reconocidos artistas como Björk, Kanye West y FKA twigs. Actualmente, su música es más escuchada en países como Estados Unidos, México, España, Brasil y Chile.

Kali Uchis

Mes del orgullo: artistas y creadores de la comunidad para escuchar durante Mes del Orgullo LGBTIQ. ARCHIVO. REUTERS/Steve Marcus

Una de las figuras más prominentes en la industria del pop en la actualidad. Su versatilidad como directora creativa, cantante, compositora, productora, actriz, diseñadora y empresaria la ha posicionado en los primeros lugares de los rankings musicales a nivel mundial. Su trabajo está influenciado por sus vivencias en el amor y no teme expresar sus pensamientos y perspectiva de vida.

Su música ha sido aclamada en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, México, Filipinas, Indonesia y Brasil. Algunas de sus canciones más populares incluyen “Telepatía”, “After The Storm (feat. Tyler, The Creator & Bootsy Collins)” y “Dead To Me”.

Our Podcast de Jose y Cami

Esta dupla ha logrado posicionarse como una de las más populares en la región, alcanzando altas posiciones en el ranking de los mejores podcast en Colombia con su programa.

A través de este espacio, la reconocida pareja de esposos busca acercar a su audiencia a sus pensamientos y personalidades, ofreciendo un entorno seguro para aquellos que se identifican con sus experiencias, ya sean miembros de la comunidad LGBTIQ+ o no.

Human of Interest de Calle y Poché

Tras el éxito de su programa original en Spotify, Bilateral con Calle y Poche, la pareja de creadoras hace su regreso a la plataforma con su podcast independiente, titulado “Human of Interest”.

Este podcast se puede describir como una ventana a través de la cual la audiencia puede adentrarse en la intimidad de los invitados. Mediante los testimonios cercanos de sus invitados, el espacio se convierte en el relato auténtico de las personas que son entrevistadas, revelando un aspecto desconocido de sus vidas.

Vivir Sin Permiso con Abi

Tras su lanzamiento hace poco más de un mes, plantea las normas que rigen la forma de vida y cómo estas pueden ser desafiadas para crear propias reglas de juego. Su objetivo es permitir que todos sus oyentes disfruten de la vida, exploren y sean quienes deseen ser, avanzando poco a poco hacia ese objetivo.

La Terraza de Baco

Juan Baquero desempeña el papel de anfitrión en este podcast que crea desde su hogar, donde comparte con su audiencia su perspectiva del mundo a través de los invitados con los que comparte el sofá. Sin inhibiciones ni prejuicios, Baco ofrece un espacio donde todos tienen la libertad de ser ellos mismos y expresar lo que normalmente guardarían en silencio en público.

Estos artistas y creadores, junto con muchos más, están disponibles en la plataforma, invitando a los oyentes a disfrutar de su música y podcast no solo durante junio, sino durante todo el año.

Spotify también ha lanzado Glow, un programa musical global que amplifica el trabajo de artistas y creadores de la comunidad LGBTIQ+, con el objetivo de crear una plataforma inclusiva tanto dentro como fuera de la aplicación.