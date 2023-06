Omegle, la plataforma para hablar y conseguir amigos en cualquier parte del mundo

Omegle, el sitio web para hablar con extraños. (Pexels)

Omegle es un sitio web y aplicación móvil que permite tener conversaciones de chat o videochat de forma aleatoria con personas de todo el mundo. Fue lanzado en 2009 por Leif K-Brooks y se ha vuelto popular para interactuar de manera anónima y elegir chats de texto o video.

Usuarios interactúan con desconocidos en Omegle

Esto ha llevado a una amplia gama de conversaciones, desde charlas casuales hasta discusiones profundas e incluso encuentros inapropiados. Por esta razón, es importante tener en cuenta que debido a la naturaleza aleatoria de las conexiones, puede haber contenido no deseado dentro de la plataforma.

Qué se necesita para entrar a Omegle

Solo se necesitará una conexión a internet para acceder a un chat básico. Se ingresa a la página principal y se selecciona el idioma, luego a “start chatting” y asegurarse de leer los términos de uso en la parte inferior de la página.

Para acceder se deben cumplir tres compromisos: tener al menos 13 años de edad, contar con la autorización de los padres o tutor legal si es menor de 18 años, y comprometerse a no compartir contenido obsceno ni acosar a otros usuarios en la plataforma.

1. Acceder a la página web oficial de Omegle utilizando cualquier navegador.

2. En la sección “What do you wanna talk about”, seleccionar los temas de interés separados por comas.

3. Elegir el modo de chat preferido: texto, video o modo no moderado.

4. Aceptar los términos y condiciones, y confirmar que se es mayor de 18 años en el aviso emergente.

5. En caso de seleccionar el modo de texto, aparecerá una pantalla en blanco con una caja de escritura. Esperar unos minutos para estar conectado con otra persona y luego comenzar la conversación.

6. Si se opta por el modo de video, se establecerá una videollamada si la otra persona decide mostrar su cara.

En caso de elegir el modo de moderación, se abrirá una nueva ventana con opciones adicionales para seleccionar según las preferencias.

Es importante recordar que no se mostrarán nombres ni usuarios en el chat, y se puede finalizar la conversación en cualquier momento utilizando el botón de Stop.

Modo “Spy”

Además de las opciones de chat comunes, la plataforma también ofrece un modo “Spy” en el que los usuarios pueden ver una conversación entre dos extraños sin participar directamente en ella. Es decir, se actúa como un espectador anónimo y se puede ver la comunicación entre dos personas en tiempo real.

En este modo, el usuario puede ver los mensajes o la interacción de otros participantes, pero no puede enviar mensajes ni intervenir en la conversación. Es una opción que brinda la posibilidad de observar las conversaciones de otros usuarios en Omegle sin interactuar directamente con ellos.

Por qué puede ser peligrosa

Si bien la plataforma ha ganado popularidad como un espacio donde los jóvenes interactúan, participan en retos, se encuentran con famosos e influencers, e incluso pueden aprender otros idiomas, también es importante destacar que puede ser utilizado por individuos peligrosos, como asesinos, violadores o personas extrañas que exhiben comportamientos inapropiados frente a la cámara.

Es esencial tomar precauciones y hacer uso del espacio de manera segura, evitando compartir información personal y denunciando cualquier actividad sospechosa o inapropiada.