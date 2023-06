Netflix tendrá su propio restaurante con platos de programas de cocina como Chef’s Table y Iron Chef

Chefs famosos de series de Netflix formarán parte de Netflix Bites.

Netflix está preparando un espacio culinario llamado Netflix Bites, que representa una experiencia gastronómica excepcional para los fanáticos de sus programas de comida más queridos.

Este restaurante temporal abrirá sus puertas el 30 de junio en Los Ángeles, contará con la participación de reconocidos chefs de renombre, quienes han destacado en exitosas series de la plataforma de streaming. Entre los destacados chefs se encuentran:

- Curtis Stone: conocido por su participación en “Iron Chef: Quest for an Iron Legend”.

- Dominique Crenn: ha dejado su huella en “Chef’s Table” y “Iron Chef: Quest for an Iron Legend”.

- Rodney Scott: protagonista de “Chef’s Table: BBQ”.

- Ming Tsai: también presente en “Iron Chef: Quest for an Iron Legend”.

- Ann Kim: destacada en “Chef’s Table: Pizza”.

- Nadiya Hussain: reconocida por su participación en “Nadiya Bakes”.

- Jacques Torres: famoso por su programa “¡En el clavo!”.

- Andrew Zimmern: también involucrado en “Iron Chef: Quest for an Iron Legend”.

Además, los queridos mixólogos de la popular serie de Netflix “Drink Masters”, como Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O’Brien y Kate Gerwin, estarán presentes para crear cócteles personalizados que formarán parte del menú de bebidas.

ARCHIVO. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En esta experiencia gastronómica única, los chefs se unirán para crear un emocionante menú de degustación que exhibirá los sabores y especialidades únicas de cada uno. Los comensales podrán disfrutar de bocados sabrosos y exquisitos que han sido inspirados por los programas de cocina que conocen y aman en Netflix.

Desde platos sofisticados hasta delicias reconfortantes, Netflix Bites promete brindar una experiencia de restaurante sin igual para los amantes de la comida y los seguidores de estas reconocidas series culinarias.

Esta iniciativa representa una oportunidad única para sumergirse en el mundo de la gastronomía televisiva y deleitar el paladar con creaciones culinarias de la más alta calidad.

“Llevar mi amor por la comida a personas de todo el mundo es una de las mayores emociones de mi vida, pero esta experiencia de pantalla a mesa de darles a los fanáticos una muestra de lo que sucede en cámara es simplemente increíble. Los talentosos chefs y mixólogos reunidos significan que hay es algo para todos, y estoy muy emocionado de que mi equipo en Curtis Stone Events esté involucrado en dar vida a Netflix Bites”, dijo el chef Curtis Stone, galardonado con una estrella Michelin.

Netflix Bites, ubicado en el Short Stories Hotel en 115 S. Fairfax Ave, Los Ángeles, CA 90036, abrirá sus puertas el 30 de junio por tiempo limitado. El horario de atención del restaurante será de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., los siete días de la semana.

Además, los sábados y domingos se ofrecerá un menú de brunch de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Quienes deseen disfrutar de la experiencia, ya mismo podrán hacer la reserva en www.netflixbites.com y seguir a @netflixbites en Instagram para estar al tanto de las últimas novedades.

Es importante tener en cuenta que las reservas para el restaurante requieren un depósito de $25 dólares por persona. Este dinero se aplicará a la cuenta final; sin embargo, el comensal no recibirá un reembolso si realiza cambios o cancela la reserva.

Se combinará el talento gastronómico de primera categoría con el éxito demostrado de sus populares experiencias en vivo, como The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, Stranger Things: The Experience, Money Heist: The Experience y más, que dan vida a estos mundos a través de inmersivas activaciones, tiendas minoristas y, ahora, restaurantes.

ChatGPT ayudó a escribir un capítulo de Black Mirror

Black Mirror ha sido una serie muy cercana a la tecnología y sus riesgos. Esa relación llevó a Charlie Brooker, su creador, a probar ChatGPT para escribir uno de los capítulos de la próxima temporada, aunque el resultado no fue lo que él esperaba.

En una entrevista con la revista Empire contó los detalles de su trabajo con la inteligencia artificial en la elaboración de un guion, que finalmente descartó porque lo consideró una “porquería”.