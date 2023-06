En imágenes las nuevas gafas de realidad mixta de Apple, Vision Pro

Nuevas gafas de realidad mixta de Apple Vision Pro

Durante su evento en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC23), Apple presentó su nuevo producto: gafas de realidad aumentada llamadas Vision Pro. Con este nuevo dispositivo, la compañía incluyó a su ecosistema una nueva forma de ver la tecnología, algo que no pasaba desde el año 2015 con el Apple Watch.

Una de las características destacadas de las gafas Vision Pro y que fue rumorada por varios meses es la forma en que se controlan.

En lugar de un control remoto como en otros productos, los usuarios pueden utilizar gestos simples con sus dedos para activar y navegar por las diferentes aplicaciones disponibles.

Un “pellizco” permite hacer clic en la pantalla virtual, mientras que deslizar las manos hacia arriba o hacia abajo permite desplazarse por los diversos menús. Según Tim Cook, CEO de la compañía, esto permite que las personas realicen movimiento sutiles para mejorar la experiencia al usar el dispositivo.

Las gafas de realidad mixta de Apple también presentan una corona al estilo de los Apple Watch que permite a los usuarios ajustar el fondo o panorama digital para resaltar solo las aplicaciones activas. De esta forma la experiencia inmersiva de los Vision Pro se puede regular dependiendo del nivel de concentración que se desee.

Apple Vision Pro

Debido a que las gafas son una forma de ver el mundo por medio de la realidad aumentada, Apple ha desarrollado la función llamada “Vision Sight”, que permite a otras personas ver los ojos del usuario sin necesidad de que este se quite las gafas, de forma que se mejora la interacción social y la comunicación en lugar de aislarlo.

Con respecto a las funciones de productividad, las Vision Pro permite acceso a las pantallas de otros dispositivos como las MacBook con solo mirarlas. Sus características permiten trasladar las actividades en el computador al entorno virtual de las gafas, que además brindan la capacidad de amplía el espacio de trabajo y ofrece una resolución 4K.

Con respecto al entretenimiento, Bob Iger, CEO de Disney anunció que el contenido de su plataforma, Disney+ estará disponible para los usuarios de Vision Pro desde el primer día. Además, tendrá experiencias dedicadas y exclusivas para las gafas de Apple: No solo se podrán ver series y películas, sino también simular entornos virtuales ambientados en series como The Mandalorian (Star Wars) y What If (Marvel).

Las gafas Vision Pro de Apple están impulsadas por un chip procesador innovador llamado R1, diseñado específicamente para brindar un rendimiento óptimo en realidad mixta. Este componente trabaja en conjunto con el potente chip M2 de Apple para ofrecer una experiencia fluida y de alta calidad.

Apple Vision Pro

Además, las Vision Pro cuentan con su propio sistema operativo llamado visionOS, que incluye aplicaciones nativas desarrolladas utilizando realidad aumentada y realidad virtual, junto con una tienda de herramientas especializadas para el nuevo producto de Apple.

Las gafas de realidad mixta Vision Pro estarán disponibles en tiendas y distribuidores oficiales en Estados Unidos a principios del próximo año, con un precio de 3.499 dólares.

Apple ha anunciado que en los próximos meses se anunciará la llegada de este emocionante producto a otros mercados alrededor del mundo, generando expectativas entre los entusiastas de la tecnología y los amantes de la realidad mixta.

Según Apple, más aplicaciones y funcionalidades para las gafas de realidad mixta serán reveladas en los siguientes meses.