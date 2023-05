Apple eliminará My Photo Stream: qué hacer para no perder mis fotos y videos

Fotos de Apple. (foto: Reuters)

Apple tomó la decisión de dar por finalizado el servicio My Photo Stream durante el año 2023, según indicó la compañía en un anuncio publicado en su página web oficial.

De este modo, la función para compartir automáticamente los últimos 30 días de imágenes y videos de un dispositivo de Apple (iPhone, iPad o Mac) hacia iCloud quedará descontinuada desde el 26 de junio, último día en el que subirán las fotos a la nube, y permanecerán en ese espacio de almacenamiento por un mes más, hasta el 26 de julio, la fecha de eliminación definitiva del servicio.

Ya que My Photo Stream está vinculado con la nube, los archivos se pueden ver en cualquier dispositivo y no se limitará el acceso a ellos hasta julio siempre y cuando no se eliminen los archivos originales de la memoria del dispositivo. Estos tampoco serán eliminados de iCloud, aunque si se quiere que estén disponibles en un iPhone, iPad o Mac en particular, se recomienda descargarlos a sus memorias.

Las únicas excepciones para el uso de My Photo Stream son las Live Photos, que permite capturar movimiento en las imágenes. Estas solo podrán estar almacenadas en las memorias de los dispositivos y no se suben a iCloud, por lo que no se recomienda eliminarlas.

La función My Photo Stream de Apple será eliminada a partir del 26 de julio del año 2023. (Macrumors)

A partir del 26 de julio, los usuarios que antes utilizaban la función My Photo Stream deberán recurrir a iCloud Photos. La diferencia entre ambas es que la nueva característica no guarda las fotografías en su resolución original, sino que las guarda en una resolución menor para ocupar menos espacio de almacenamiento.

Cómo configurar iCloud Photos en los dispositivos de Apple

La nueva función de iCloud para el almacenamiento de imágenes y videos no está activada de forma automática, sino que tiene que configurarse desde cualquier dispositivo. Este proceso no tendrá que realizarse en cada uno de ellos pues mientras usen el mismo ID de Apple, podrá ejecutarse sin inconvenientes.

Para ello se deberán seguir estos pasos:

- Ingresar a la aplicación de Ajustes en un iPhone, iPad o iPod touch que tengan acceso a las versiones de iOS 8.3 y iPadOS 8.3.

- Pulsa el nombre de usuario ubicado en la parte superior del menú.

- Hacer clic en el apartado iCloud y luego en la función Fotos.

- Pulsar en la opción “Sincronizar este dispositivo” o “Activa Fotos en iCloud”. El nombre podría variar dependiendo la versión del sistema operativo que se tenga al momento de hacer la configuración.

Aplicación de iCloud Fotos

Para ver las fotos y videos que están almacenados en el espacio de iCloud Fotos, los usuarios deberán abrir la aplicación Fotos en sus dispositivos y luego ingresar a Biblioteca. Toda la lista de imágenes que aparezcan ya estarán sincronizadas en esta nueva función.

Para ahorrar almacenamiento interno en el iPhone, se tendrá que activar la opción “Optimizar almacenamiento” luego de habilitar la función de iCloud Photos. De esta forma todos los videos y fotografías a máxima resolución se almacenarán en iCloud en sus formatos originales, mientras que en el iPhone quedarán únicamente versiones con calidad reducida.

Esta característica no influirá de forma negativa en la experiencia de visionado de las imágenes. Estas aún tendrán una calidad decente que permita su revisión luego de haber sido tomadas. El objetivo es el de ahorrar espacio, no perjudicar al usuario