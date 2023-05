PlayStation Project Q, el centro de juegos para vincular dispositivos desde la nube

La PlayStation Project Q tiene conexión con un PS5 y permite transmitir juegos a una pantalla con controles incorporados. (Captura)

Durante el evento PlayStation Showcase 2023, donde Sony anunciaría los próximos lanzamientos y productos dirigidos al público gamer y fanáticos de la consola, la compañía anunció una nueva plataforma portátil para videojuegos que podrá vincularse a diferentes dispositivos: el “PlayStation Project Q”.

Este nuevo dispositivo, que aún no tiene un nombre oficial para el mercado, no será como la antigua versión del PSP u otras consolas portátiles pues no necesitará que se inserte un disco o la descarga de títulos.

En esta versión se aprovecharán las funciones de la nube para transmitir los juegos desde la consola principal a la pantalla del “Project Q” siempre y cuando estos no tengan características o funciones de realidad virtual.

Para utilizar esta función se deberá acceder a la característica Remote Play que utiliza una red Wi-Fi hogar para vincular la pantalla a la consola del PlayStation 5. Ambas deberán utilizar la misma conexión a internet para funcionar. La idea de Sony es que los jugadores puedan disfrutar de sus títulos favoritos aún fuera de sus habitaciones.

El nuevo dispositivo se asemeja mucho a los controles DualSense del PlayStation 5, con la diferencia de que da la apariencia de haber sido dividido por la mitad y se instaló una pantalla entre ambos extremos. Si se hacen comparaciones, tiene un concepto similar al de un Nintendo Switch, pero la pantalla no se separa del controlador en ningún momento.

Por su parte, la pantalla tiene una resolución de alta calidad (1080 pixeles) y mide 8 pulgadas para dar una experiencia más cómoda y cercana a la de una pantalla de televisor. Los botones del control incorporado no varían en sus funciones, según informó el director de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Esto servirá para dar mayor familiaridad al usuario que podría adquirir su primera consola portátil.

Ryan comentó que el objetivo de la compañía es hacer que este nuevo dispositivo esté disponible durante los próximos meses del año 2023. Aunque no comentó cuándo podría producirse su lanzamiento de manera oficial, algunos rumores apuntan a que podría estar disponible en tiendas oficiales y distribuidores autorizados para la época navideña.

Por el momento no se ha indicado cuál sería el precio de este nuevo dispositivos de PlayStation o si se presentarán diferentes versiones del mismo. Se conocerá más sobre el “Project Q” con el paso de los meses.

Sony lanza los audífonos de PlayStation

En el mismo evento, Sony también indicó que lanzará audífonos especiales para la consola PlayStation con un diseño y colores muy similares al PS5. Según la compañía, estos tendrán una función especial para evitar la pérdida de audio y serán compatibles tanto para la consola oficial como para computadores y laptops.

PlayStation anunció el lanzamiento de sus nuevos audífonos inalámbricos. (Captura)

Al igual que otros modelos de audífonos inalámbricos, estos estarán guardados en un compartimento que permitirá la carga de energía y que presentará el mismo esquema de colores. No se ha indicado si este producto tienen un nombre o llegará a tener uno.

Durante el video de presentación se afirmó que “traerá audio de nueva generación para el PlayStation 5 y PC. Ellos se conectarán de forma simultánea con celulares vía Bluetooth”, pero no se profundizó más en los detalles.

Tampoco se ha indicado si tendrán funciones adicionales o botones incluidos, pero se espera que con el paso de los meses se vayan revelando más detalles sobre su funcionamiento y capacidades.