Cuatro juegos de Google que usan inteligencia artificial

Juego de Google XYZ Toy. (Captura)

El desarrollo de la inteligencia artificial en Google está avanzando de forma progresiva al igual que las aplicaciones que se le está dando a esta herramienta virtual. La compañía incluso ha llegado a desarrollar juegos que usan modelos de generación de imágenes como parte de sus características para establecer dinámicas con los usuarios.

A diferencia de otros juegos, los que fueron creados por Google no requieren exclusivamente de la instalación de aplicaciones adicionales pues se pueden jugar desde el sitio web “Google Arts & Culture”, donde se encuentran disponibles recursos lúdicos y educativos para los usuarios de diferentes edades.

Esta característica no solo permite que los juegos puedan experimentarse tanto en celulares Android como en iPhone (pues solo se debe ingresar a la web desde cualquier navegador), sino que además no es necesario vincular o iniciar sesión con ninguna cuenta para acceder a cada juego disponible. Estos son los que incluyen inteligencia artificial generativa:

XYZ Toy

El juego llamado “XYZ Toy” presenta una mecánica muy similar al del conocido juego del ahorcado. El objetivo es adivinar la palabra letra por letra antes de que se acaben las oportunidades que ofrece el sistema.

XYZ TOY es un juego de Google similar al del "ahorcado". (Xataka)

Además, para que los jugadores tengan la oportunidad de adivinar la palabra final, las pocas letras que se mostrarán tendrán una pista sobre cuál será la respuesta final. Cada una de ellas será una imagen generada con inteligencia artificial y el jugador deberá observar con detenimiento cuál es para ingresarla en el teclado virtual.

Cada letra será revelada con una animación y cuando se cometa algún error se mostrará una “x” roja en la pantalla junto a la cantidad de oportunidades que se tenga. A diferencia de otros juegos, las letras repetidas en una palabra deberán ser ingresadas nuevamente (si contiene dos “a”, entonces deberá intentarse dos veces).

Todas las respuestas deberán ser introducidas en inglés y al completar la frase, se mostrará una ventana pequeña con una imagen real del objeto junto a un botón que preguntará si el jugador desea continuar con la siguiente palabra.

Odd One Out

El juego Odd One Out pone a prueba la capacidad de las personas para detectar las imágenes que sean generadas por inteligencia artificial. La dificultad se presenta en forma de límite de tiempo pues los jugadores no podrán pasar varios segundos analizando cada una.

El juego de Google Odd One Out utiliza inteligencia artificial para genera imágenes. (Captura)

En cada turno, los usuarios tendrán que detectar fallos comunes que puedan ocurrir en las imágenes generadas digitalmente, como errores en las dimensiones, alineación de características, entre otros. Cada acierto brindará puntos que se podrán acumular progresivamente y si se producen cuatro errores durante la partida, el juego terminará.

Un-Dough!

El juego “Un-Dough!” tiene muchas semejanzas con el del “ahorcado” al igual que “XYZ Toy”. Sin embargo, no se presentan pistas previas para adivinar el nombre de monumentos históricos alrededor del mundo más allá de indicar a qué país pertenece.

El juego de Google Un-Dough! presenta modelos de monumentos históricos del mundo con "plastilina" generada por inteligencia artificial. (Captura)

La dinámica es que los jugadores verán una imagen cubierta en “plastilina” generada por inteligencia artificial y cuatro letras al azar. Cada persona deberá adivinar qué letra podría seguir y si acierta, la “masa que oculta el modelo digital del monumento desaparecerá progresivamente.

Cuando la plastilina desaparezca definitivamente y se tenga la respuesta correcta, los jugadores podrán hacer clic en la opción “Siguiente” para pasar a la próxima imagen o pulsar sobre el botón “Saber más” para aprender sobre el monumento o lugar histórico o representativo.

Haiku Imagined

Este no es un juego como tal, sino un recurso al que pueden recurrir los amantes de la poesía japonesa (haiku) para experimentar sus textos favoritos de una forma distinta. La plataforma combina imágenes, video y sonidos generados con inteligencia artificial para crear un ambiente de relajación beneficioso para el usuario.

La plataforma de Haiku Imagined presenta poemas japoneses con imágenes, videos y música creada por intelitencia artificial. (Captura)

Los poemas presentarán algunas palabras destacadas sobre las que se podrá hacer clic y se creará una animación en la que se podrá observar la palabra formada con ese elemento. Por ejemplo, si se destaca la palabra “hoja” y se hace clic sobre ella, se generará un texto artístico de la palabra formada por varias hojas.