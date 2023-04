Harry Potter: los 4 detalles del próximo videojuego de Quidditch

Este juego saldrá en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Un nuevo juego de Harry Potter está en camino. Esta vez el enfoque será el Quidditch, el deporte tradicional de la saga en una experiencia multijugador, de la que ya se conocen algunos detalles, aunque por ahora no está clara su fecha lanzamiento.

Este título se anunció meses después del éxito de Hogwarts Legacy, que no incluyó este deporte con la idea lanzar un juego exclusivo para crear este nuevo concepto competitivo, al que algunos jugadores han tenido acceso de forma anticipada.

De qué tratará Harry Potter: Quidditch Champions

Los desarrolladores del juego lo describen como “una experiencia de Quidditch completa e independiente”. Esto quiere decir, que el título solamente se enfocará en este deporte y en “otras aventuras con escobas”, por lo que seguramente incluirá duelos y minijuegos competitivos con desafíos de vuelo.

El otro elemento importante es que será un título “multijugador competitivo”, lo que significa que tendrá modos online y offline para disfrutar “junto a amigos”, buscando entrar en el género de juegos deportivos como FIFA o NBA 2K.

Experiencia personalizable

Este elemento se puede ver en el teaser de anuncio del juego y en la información de la página oficial. Allí se asegura que los usuarios pueden crear y personalizar sus propios personajes.

Con estas condiciones el juego se perfila para tener contenido desbloqueable, lo que implica que puede tener pases de batalla, cajas y una moneda interna. Aunque habrá que esperar la confirmación de sus desarrolladores y si será un juego como servicio o estos elementos se desbloquearán sin necesidad de invertir dinero real.

Primeras pruebas

Durante el 21 y 22 de abril se habilitaron las primeras pruebas abiertas para que la comunidad conociera de primera mano el concepto del juego.

Los usuarios se pueden registrar yendo a quidditchchampions.com y esperar una notificación para saber si son considerados o no para acceder a estas pruebas, que seguramente tendrán fallos, pero que permitirán entender hacia donde, va la idea de esta nueva experiencia.

Esta etapa de testeos no se sabe cuánto pueda durar, porque no hay fecha de lanzamiento y solo se conoce que llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Los que están detrás del juego

Al ser un juego del universo de Harry Potter, los derechos pertenecen a Warner Bros. Games. Los desarrolladores que han estado trabajando en este título son Unbroken Studios, el mismo estudio que está desarrollando las versiones para consolas de Suicide Squad: Kill the Justice League, que también pertenece a WB Games.

Dentro de los juegos que ya ha publicado este estudio están Fractured Lands, un battle royale para PC, y Fantastic Plastic Squad, un multijugador para celulares.

En el desarrollo también están involucrados Portkey Games, quienes fueron los encargados de crear Hogwarts Legacy, un juego que salió en febrero de 2023 y ya completa 12 millones de copias vendidas.

