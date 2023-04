TikTok prohíbe la desinformación sobre el cambio climático

Un informe reveló que las búsquedas relacionadas a cambio climático en TikTok tenían resultados con títulos que negaban su existencia o lo califican como mentira. (REUTERS/Dado Ruvic)

TikTok hizo modificaciones en las normas de la comunidad llamada “Desinformación perjudicial” donde estableció un criterio adicional de incumplimiento si se desinforma sobre el cambio climático.

La nueva versión del documento indica que cualquier publicación que “perjudique el consenso científico bien establecido” como negar que el cambio climático es real o asegurar que es una conspiración, además de cuáles son los factores que influyen en su desarrollo, puede ser denunciada y retirada de la plataforma.

Le puede interesar: TikTok: cómo evitar que mi hijo vea videos por más de una hora

Este cambio no perjudicaría la promoción de debates alrededor del tema, pues estos sí podrían realizarse desde un enfoque educativo e intercambiando ideas sobre cómo puede afectar a la vida de las personas y sus alcances en el desarrollo de la tecnología.

TiKTok podrá eliminar cualquier contenido que promueva desinformación sobre el cambio climático. (REUTERS/Dado Ruvic)

La modificación de las normas se produce luego de la publicación de un informe de NewsGuard en el que se destacó que la aplicación ofrecía resultados de búsqueda que brindaban información errónea sobre el cambio climático.

“Cuando un usuario busca el término “Cambio climático”, TikTok sugiere resultados como “desmintiendo el cambio climático” o “el cambio climático no existe””, al igual que llegó a hacerlo previamente con el contenido relacionado con el Covid-19.

Otros contenidos perjudiciales

Según TikTok, las publicaciones de los usuarios no pueden transmitir o compartir desinformación que inicite al odio o al prejuicio, con emergencias que puedan inducir al pánico o que tenga el potencial de dañar la salud física de las personas.

También, incluyen en esta categoría aquellas publicaciones que puedan engañar a la sociedad para interferir en procesos electorales y aquellas publicaciones que ataquen a personas específicas o grupos protegidos para promover acciones violentas en su contra.

Le puede interesar: Por qué se quiere eliminar a TikTok de las tiendas de Apple y Google

La aplicación afirma que en esta categoría de contenido no se puede incluir el contenido que está relacionado a “la información inexacta, los mitos, los daños comerciales y los de reputación”.

TikTok mostró resultados perjudiciales y que promovían la desinformación, según el informe de NewsGuard publicado en el 2022. (NewsGuard)

Restricción de contenido para menores de edad

Una de las formas que tiene TikTok para proteger a los usuarios, particularmente a los menores de edad, es utilizar un sistema de identificación para usuarios que sean menores de 13 años, que es la edad mínima permitida para tener una cuenta en la plataforma.

De esta manera, los niños menores de edad no podrán ver ni interactuar con contenido sensible o que no sea apto para su edad.

La decisión no significa que la plataforma esté dando permiso para subir videos con desnudos o contenido sexual, sino que existan barreras y limitaciones para que los niños no vean temas como depresión, historias de vida difíciles y comedia enfocada a mayores de 18 años de edad.

Le puede interesar: Un ejecutivo de TikTok reconoció que manipulan el algoritmo para impulsar la exposición de algunos temas

Esta función estuvo activa inicialmente para las transmisiones en vivo desde TikTok, pero desde inicios del año 2023, se habilitó de forma automática para todas las publicaciones, incluidas las historias dentro de la plataforma.

Con esto, otros sistemas de control se verán potenciados como la eliminación de contenido con desnudos y otras formas de imágenes que puedan violar las normas de la comunidad.