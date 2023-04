Estas aplicaciones de Apple dejarán de funcionar en iPhone, Mac y Apple Watch

Los dispositivos emitirán una notificación para recomendar la actualización de su sistema operativo. (REUTERS/Dado Ruvic)

En los próximos meses, los usuarios de iPhone tendrán una gran actualización de su sistema operativo, que pasará de ser iOS 16 a iOS 17 para preparar la llegada de los próximos modelos de celulares de la compañía (iPhone 15 y sus respectivos modelos).

Esto no solo implicará que algunos dispositivos ya no podrán actualizarse por ser incompatibles con la actualización del nuevo sistema sino que, por primera vez, algunas aplicaciones dejarán de funcionar en modelos antiguos de iPhone pues ya no se les dará soporte para que mantengan sus servicios activos.

La decisión de Apple de dejar sin soporte las aplicaciones como Apple Music, Apple Fitness, Apple TV, Apple News y Apple Arcade afectará a los modelos más antiguos de dispositivos, aunque esto no solo significa que los iPhone no podrán ingresar a ellas, pues también están incluidos productos como los Apple Watch, Mac y los dispositivos AppleTV.

Por otro lado, la página de soporte de Apple también indica que App Store, Siri y Apple Maps tampoco estarán disponibles “en versiones antiguas del sistema operativo”, por lo que recomienda actualizar a versiones más recientes en caso de que se reciba una notificación indicando que alguna de las plataformas ha dejado de funcionar.

El asistente virtual de Apple, Siri, también dejaría de funcionar en versiones antiguas del sistema iOS. (Foto: Apple)

Los sistemas operativos que dejarían de ofrecer los servicios de Apple ya mencionados serían iOS 11, macOS 10.13, watchOS 4 y tvOS 11, además del resto de softwares de la compañía que sean inferiores a ellos. La única manera de recuperar el acceso a estas aplicaciones y seguir usándolas será actualizando los sistemas a sus versiones más recientes disponibles hasta la fecha.

La desactivación de servicios no afectará el acceso de las personas a iCloud debido a que es una parta básica de la sincronización de los datos personales de los clientes de Apple, por lo que incluirla dentro de las plataformas afectadas sería extremadamente perjudicial para los usuarios y la experiencia de uso del resto de sus dispositivos.

Según las estadísticas más recientes difundidas por Apple en la que se indica cuáles son los sistemas operativos más usados a nivel mundial entre los clientes de la compañía hasta febrero del año 2023, apenas el 8% de las personas usa una versión de iOS inferior a iOS 15, por lo que el porcentaje que se ha mantenido en la versión 11 es aún menor.

Qué iPhones dejarán de actualizarse en 2023

En general, un dispositivo fabricado por Apple tiene la capacidad de soportar hasta seis actualizaciones grandes de sistema operativo durante su vida útil, lo que significa que puede soportar los cambios de versiones (de iOS 16 a iOS 17, por ejemplo), además de las actualizaciones menores (iOS 17.1 y posteriores). Si bien es cierto que anualmente los cambios son limitados en modelos antiguos, los dispositivos pueden operar sin problema a pesar que algunas funciones no sean compatibles.

Según Apple, iOS 16 es compatible hasta con el iPhone 8, que fue lanzado al mercado hace seis años, en 2016. (Captura)

El caso más reciente es el de iOS 16, que es compatible para ser instalado desde los iPhone SE de segunda generación y posteriores. Estos celulares, por ejemplo, al ser los últimos en la lista ya no podrán actualizarse a iOS 17 cuando sea lanzado al mercado en los últimos meses del año 2023. Tampoco podrán hacerlo los iPhone 8 y 8 Plus.

Si bien antes esto no implicaba que los servicios de Apple dejen de funcionar en versiones antiguas y los usuarios que no querían comprar nuevos celulares podrían mantener sus aplicaciones, con la decisión de la compañía de suspender el soporte a versiones antiguas esto podría cambiar y los usuarios tendrían más motivos para adquirir la versión más reciente del iPhone.