Tim Cook, CEO de Apple, habló sobre los nuevos lanzamientos y la adicción a los celulares

Apple presentaría sus gafas de realidad mixta en la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2023. (REUTERS/Brendan McDermid)

Los próximos lanzamientos de Apple que serán presentados en la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2023 tendrán una gran importancia para el futuro de la compañía y el gran protagonista serán las gafas de realidad virtual de la compañía. Este nuevo dispositivo, que está cada vez más cerca de estrenarse en el mercado, representa la incursión de un producto adicional en el ecosistema de la compañía luego del éxito que son actualmente los Apple Watch (anunciados en el año 2015).

El CEO de Apple, Tim Cook, se refirió a este nuevo dispositivo como una plataforma con un potencial especial, pues considera que una nueva forma de experimentar el mundo a través de una superposición de lo virtual y lo real “podría mejorar enormemente la comunicación y la conexión entre las personas”.

Aunque Cook no confirma que estas gafas serán presentadas en el evento o siquiera que están en proceso de desarrollo, los rumores sobre sus funciones y características principales han sido ampliamente difundidos y, según el CEO de Apple, permitirán “acelerar tu creatividad o ayudarte a hacer cosas en tu día a día que nunca pensaste que pudieras hacer de manera diferente”.

Con respecto a las dudas que pueden surgir a propósito del desarrollo del nuevo dispositivo y la utilidad real que se le podría dar, Cook insiste en que, si bien este producto novedoso y hasta cierto punto, arriesgado, también hubo reacciones similares cuando se lanzaron otros como los Apple Watch en el año 2015 o incluso los iPhone en el año 2007.

Apple presentaría sus gafas de realidad mixta en la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2023. (foto: MacWorld España)

De lo que se conoce hasta el momento sobre las funciones que tendrán las gafas de realidad mixta de Apple, una de las características más resaltantes es que no sería necesario utilizar accesorios adicionales como controles, pues se podrá manejar el dispositivo usando gestos de las manos con los que se podrá interactuar con el contenido que aparezca en las pantallas.

Por otro lado, se incluyó una corona, al igual que la tienen los Apple Watch, con la que se podrá cambiar de modo entre la realidad aumentada y la realidad virtual con solo girarla.

La adicción a las pantallas

Uno de los problemas que puede afectar no solo la forma en la que las nuevas generaciones interactúan con el mundo a su alrededor, sino también cómo aprovechan el tiempo durante el día para realizar actividades productivas es la adicción que se puede generar al estar expuestos tanto tiempo a las pantallas de los dispositivos como computadores o celulares.

En ese sentido, Cook es consciente de que los productos de Apple podrían incluirse en esta categoría. Sin embargo, también indica que la compañía ofrece herramientas para ayudar a sus clientes a dejar el teléfono. “Si miras tu teléfono más de lo que miras a los ojos de alguien, no lo estás haciendo bien. Por eso ideamos cosas como Tiempo de uso”, indicó el CEO de la empresa.

Según Tim Cook, los padres o cuidadores de los niños tienen una labor importante para evitar que se genere un uso excesivo de estos dispositivos. (Getty Images)

En el caso de las nuevas generaciones, que desde muy pequeños tienen acceso a estas herramientas digitales y se entrenan en el uso de celulares y otros dispositivos, Cook sostiene que la labor de los padres y guardianes de los niños es clave para evitar que la tecnología los absorba y pueda ocasionarles problemas.

“Los niños nacen digitales (...) y creo que es muy importante ponerles límites (...) No queremos que estén todo el día pegados a nuestros teléfonos. No es nuestro aliciente. No queremos que la gente haga eso”, aseguró Cook, quien insistió en que las herramientas que ofrece Apple permiten gestionar correctamente el tiempo de uso de los celulares.