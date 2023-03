Cómo usar Google Play Store para encontrar aplicaciones maliciosas en el móvil

Play Protect escanea regularmente las aplicaciones instaladas en el celular y si encuentra alguna potencialmente dañina, recomienda su desinstalación. (Android Developers Blog)

“Play Protect” es una función de Google que se encarga exclusivamente de analizar un dispositivo, reconocer potenciales aplicaciones maliciosas y neutralizarlas lo más pronto para evitar que puedan extraer datos de los celulares. Esto también incluye a las que fueron descargadas de otras fuentes externas a Play Store.

Es necesario que los usuarios sepan que esta característica no actúa como antivirus ni pretende serlo, pues no se encargará de eliminar archivos o datos maliciosos.

Una vez que se hayan escaneado todos los archivos internos del celular, “Play Protect” notificará al usuario que ha encontrado una aplicación potencialmente dañina y procederá a eliminarla del dispositivo.

Para acceder a esta función, se deberán seguir los siguientes pasos:

- Ingresar a la aplicación Google Play Store.

- Hacer clic sobre la foto de perfil del usuario ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

La función de la Google Play Protect es la de escanear el dispositivo para verificar que no exista una aplicación maliciosa instalada en el celular. (Infobae)

- En el menú, seleccionar la opción “Play Protect”.

- Dentro de esta sección, se podrá encontrar con un mensaje de seguridad: “No se encontraron apps dañinas”.

- Si el usuario desea volver a escanear el dispositivo por seguridad (aún cuando Play Protect indica que realiza esta acción de forma periódica), deberá hacer clic sobre el botón “Analizar”.

- Una vez que se haya terminado el proceso (que dura apenas unos segundos) en la parte inferior de la pantalla aparecerán los íconos de las aplicaciones que fueron analizadas.

No hay límite de veces que se puedan escanear los dispositivos. Sin embargo, si el sistema Play Protect no ha identificado una aplicación sospechosa, lo más probable es que no la encuentre en un escaneo inmediatamente posterior.

En caso de que una de las aplicaciones instaladas en el celular presente un comportamiento sospechoso o cuyos permisos puedan generar un perjuicio para los usuarios, Play Protect emitirá una advertencia en la que se incluye el motivo por el que se está alertando al usuario. Este mensaje estará acompañado por los botones “abrir de todas formas” para ignorar el aviso o “desinstalar”.

Malware Octo. (foto: 20Minutos)

Antes de que se ofrezca la posibilidad de desinstalar automáticamente la aplicación, Play Protect se encarga de restringir todos los permisos de acceso a información que fueron otorgadas a estas plataformas. De esta manera se dejará sin uso cualquier función adicional que tengan antes de ser eliminadas.

Cómo evitar ser víctima de aplicaciones maliciosas

Como en cualquier otro caso de infección de un dispositivo por causa de virus, la mejor forma de prevenir estos escenarios es tener una actitud preventiva.

Esto implica no realizar descargas de aplicaciones desde sitios web no seguros o dudosos, además de mantener actualizados todos los programas en sus versiones más recientes para evitar problemas de seguridad.

En caso de que se haya descargado alguna aplicación desde una tienda oficial, se debe prestar mucha atención a los permisos que se solicitan.

Por ejemplo, si se instala una aplicación de linterna y esta solicita obligatoriamente el acceso a datos como SMS, galería, cámara, contactos y micrófono, lo más probable es que sea una aplicación maliciosa porque no tiene sentido que se pidan tantos permisos para funcionar.