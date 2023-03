El CEO de OpenAI reconoce los riesgos de usar la inteligencia artificial

Sam Altman considera que la humanidad necesita tiempo para adaptarse al cambio tecnológico que supone el contacto con la inteligencia artificial. (Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch)

Sam Altman, cofundador de OpenAI, la compañía detrás de la creación de los modelos de inteligencia artificial generativa ChatGPT, además de las versiones GPT-3 y la más reciente, GPT-4, indicó en una entrevista que esta tecnología podría traer consigo peligros reales para lo humanidad. Sin embargo, también reconoció que existe un gran potencial que está por desarrollarse.

“Debemos tener cuidado y al mismo tiempo entender que no sirve tenerlo todo en un laboratorio. Es un producto que debemos difundir y que haga contacto con la realidad y tener errores mientras los riesgos son bajos. Habiendo dicho eso, creo que la gente debería estar feliz de que estemos algo asustados de esto. Si pudiera decir que no me asusta, no deberías confiar en mi (...)”, afirmó Altman en una entrevista con el medio estadounidense ABC News.

Si bien el CEO de OpenAI ya había expresado sus temores antes en una publicación realizada en su cuenta personal de Twitter, en esta oportunidad indicó que su principal preocupación es que la inteligencia artificial como ChatGPT pueda ser utilizada para generar contenido para desinformar a las personas.

Esta afirmación ya se puede ver en la actualidad pues muchos usuarios de la plataforma de ChatGPT reportaron que el contenido que era solicitado a la inteligencia artificial presentaba resultados poco precisos e incluso falsos en algunos aspectos.

Sam Altman considera peligroso que la inteligencia artificial pueda ser utilizada para desinformar a las personas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Por otro lado, los textos que son generados por esta tecnología son extraídos de otras fuentes que podrían no ser fiables. Esto se debe a que el modelo podría considerar información útil a contenido que no es real o no es adecuado.

Por otro lado, Altman consideró que la capacidad de estas herramientas para escribir códigos en diversos lenguajes de programación podrían generar riesgos de ciberseguridad. “Ahora que han mejorado su capacidad para programación, podrían utilizarse para realizar ciberataques más agresivos”, afirmó.

Cambios en el estilo de vida de las personas

Altman también aseguró que aún cuando todos los cambios que se puedan generar gracias al avance en la tecnología de inteligencia artificial pueden considerarse positivos, la humanidad necesita tiempo para adaptarse a ellos. Insistió en que OpenAI también deberá realizar este proceso de adaptación para corregir el uso inadecuado o las consecuencias dañinas que pueda tener este tipo de sistemas.

“Seguro que haremos correcciones al mismo tiempo que ocurren estos hechos negativos. Ahora que los riesgos son bajos, estamos aprendiendo lo más que podemos y estableciendo una constante retroalimentación para mejorar el sistema para evitar los escenarios más peligrosos”, aseguró el CEO de la compañía, quien además resaltó que no es real el miedo que tienen algunas personas que indican que la inteligencia artificial podría intentar dominar el mundo como en algunas películas.

Según Altman, el CEO de OpenAI, la inteligencia artificial podría ser la mejor pieza de tecnología que alguna vez fue creada por la humanidad. (Unsplash)

Según Altman, la inteligencia artificial podría ser la mejor pieza de tecnología que alguna vez fue creada por la humanidad. “Podríamos tener una herramienta educativa personalizada o un dispositivo médico ideal para cada persona”, indicó. Además, considera que esta es una herramienta de asistencia, un copiloto, y no una consciencia con vida propia que actúa bajo su propia voluntad.

“Estos modelos esperan a que una persona les ofrezca una indicación, una tarea que realizar (...) es una herramienta que está bajo el control de los humanos (...) si un ingeniero considera que es mejor dejar sin funcionamiento a este sistema, es algo que se puede hacer”.

El CEO de OpenAI también indicó que es posible que en el futuro algunos trabajos puedan ser obsoletos debido a que los puestos, ahora ocupados por humanos, podrían ser reemplazados por maquinas que funcionen con inteligencia artificial. Sin embargo, afirmó que esto no se produciría en todos los trabajos y que a raíz de esto, las personas desarrollarían nuevos empleos que pudieran hacer personalmente.

“A lo largo de las generaciones, la humanidad ha probado que puede adaptarse a los cambios tecnológicos (...) Pero si estos cambios pasan en menos de 10 años, eso sí me preocuparía”, aseguró Altman.