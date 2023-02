Cómo saber si es hora de cambiar mi iPhone

El teclado háptico hace que la batería del celular se consuma más rápido.

El dispositivo conforme se va utilizando, más se le desgasta la batería y llega un momento en el que tiene que realizar un cambio de celular. Es por eso por lo que es importante tener en cuenta cuanto tiempo de vida útil le queda a su iPhone, desde el software, hasta el hardware.

Conforme se va volviendo más viejo va perdiendo su capacidad de funcionamiento y sus prestaciones de servicio y deja de ser útil el dispositivo. El proceso de pérdida de capacidad es igual en todos los dispositivos.

Eso independiente de que tenga un modelo Pro, ya que todas las series y sus baterías tienen un límite de vida. Sin embargo, si lleva un año de uso, y el dispositivo está presentando inconvenientes puede llevarlo a revisión, ya que probablemente sería una falla de fábrica.

Le puede interesar: Apple: tres opciones al cargador doble MagSafe

Por antigüedad, uno de los dispositivos con los que se empezaría a mirar si tiene una vida útil o no, son los iPhone 7, ya que es el último dispositivo en dejar de recibir actualizaciones de iOS.

FILE PHOTO: A man talks on a phone in front of an Apple logo outside its store, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Shanghai, China, November 7, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

La batería, el principal factor

El uso del usuario será el principal determinante para saber si el dispositivo tiene un buen cuidado o no, ya que lo normal es que anualmente tenga una degradación del 2 o 3%; sin embargo, si no realizan cargas correctas o no utilizan los equipos oficiales, podrían provocar sobrecalentamiento y tener una degradación del 5% anualmente.

Por tanto, después de 2-3 años, es cuando la batería se encuentra bastante desgastada, pero puede realizar un cambio de batería en cualquier momento. Este es un problema que se puede solucionar ya que Apple Store realiza estos cambios. Y si después de realizar esto, no funciona el dispositivo, sería una de las principales señales para cambiar su iPhone.

Pero, si su celular en menos de un año presenta problemas en la batería, sobrecalentamientos o que se descarga muy rápido, puede llevarlo a una tienda de Apple a que lo revisen, ya que no sería un problema del uso, sino del celular.

Le puede interesar: Apple ya dio el aval a iShop para vender el iPhone 14 en Colombia

El teclado háptico hace que la batería del celular se consuma más rápido.

Actualización del iOS

Por otro lado, la actualización del iOS, como funciona también en Android, es una de las principales señales de que puede realizar un cambio de celular. Ya que, Apple dejará de dar actualizaciones a algunos de sus dispositivos móviles.

La compañía suele dar entre 5 o 6 años de actualizaciones. Prueba de ello, es que el iPhone X se actualiza a iOS 16; mientras que, el iPhone 7 tuvo 6 años de actualizaciones. Sin embargo, otros dispositivos dejarán de recibirlas, pues seguirá sacando nuevos celulares y los anteriores no tienen la misma capacidad tecnológica que los iPhone 11 y sus sucesores. Y si su dispositivo, ya no tiene una actualización constante del iOS, es un buen momento para cambiarlo; especialmente, por motivos de seguridad.

En un futuro próximo, el iPhone X podría no recibir la actualización de iOS 17; de manera similar, el iPhone XS, XR y XS Max tampoco podrían recibir el iOS 18 en 2024, y así progresivamente. En un constante cambio, para que los usuarios siempre estén renovando su dispositivo.

FOTO DE ARCHIVO: El iPhone 14 de Apple en la tienda de la Quinta Avenida de Apple en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 16 de septiembre de 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Las actualizaciones de hardware

Además de las novedades en cuanto a software, un usuario de Apple deberá identificar qué características físicas quiere en un posible nuevo dispositivo. Actualmente, los comentarios sobre el nuevo iPhone 14 no resaltan diferencias notorias entre este modelo y el anterior.

Si bien se ha añadido la Isla Dinámica al modelo actual, además de ser una actualización del software, solo está disponible para los modelos Pro y Pro Max, lo que implica un precio aún mayor para poder experimentar un cambio real entre modelos.

Por lo tanto, si una persona decide comprar un iPhone de larga duración, la opción más recomendable es elegir el modelo inmediatamente anterior al más reciente lanzado al mercado para asegurar varios años de vida útil. Incluso se podría ir uno más atrás para obtener un balance entre vida útil y precio moderado.