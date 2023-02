Casi 8 millones de cambios de operador de telefonía móvil se hicieron en Colombia durante 2022

La empresa de telefonía Claro registró la mayor cantidad de 646,5 mil operaciones de portabilidad numérica. REUTERS/Andrew Kelly

Una de las capacidades que tienen todos los usuarios de celulares que contratan un operador de telefonía para tener el servicio de comunicaciones, datos móviles y acceso a un número telefónico, es el de realizar un cambio de operador cuando sienta que no se han cumplido con sus expectativas o que no desea continuar vinculado a una empresa en particular.

Al menos en el año 2022, un total de 7,96 millones de personas en Colombia que contrataron estos servicios decidieron proceder con la operación de cambio de operador de telefonía usando su derecho a la libre elección y la portabilidad numérica para conservar el mismo número de contacto que tenían en primera instancia.

Estos datos, que fueron publicados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, indica que solo durante los últimos tres meses del año 2022 se realizaron 2 millones de operaciones de portabilidad numérica, apenas 4,68 % menos que la cifra registrada entre julio y septiembre. Además, se afirmó que entre agosto del 2011, fecha en la que se implementó este programa y el 31 de diciembre del 2022, se llegaron a registrar un total de 41,4 millones de estos procesos entre los usuarios de estos dispositivos en el país.

El documento de la CRC también hace un desagregado en el que se indica cuáles fueron las empresas de telefonía móvil que llegaron a ejecutar más de estos procedimientos. En el caso de Claro, este fue el que reportó más casos de este tipo pues llegaron a registrar 646,5 mil operaciones de cambio de operador con destino a esta compañía.

El orden de las empresas se invierte cuando se trata de la pérdida de clientes por medio de los procesos de portabilidad numérica y cambios de operador, pues Wom aparece en primer lugar con 188 mil procesos, superando en casi el doble a Movistar que se ubica en el segundo lugar con 99,9 mil y ETB con 1,3 mil.

En otro apartado se tienen los operadores que tuvieron más usuarios donados que recibidos, lo que indica pérdida de clientes como Tigo (-146,2 mil), Claro (-47,03 mil), Virgin (23,7 mil), Éxito (-22,6 mil), Flash Mobile (-2,9 mil), Suma (-174) y Setroc (-128).

Según Paola Bonilla Castaño, Directora Ejecutiva de la CRC, “estas cifras registradas por la entidad indican que el mecanismo de la portabilidad es efectivo en la garantía de la protección del derecho de los colombianos a cambiar de operador de acuerdo con sus necesidades y perfil de consumo”.

A qué servicio prefieren migrar los usuarios

Según la información presentada por la CRC, los destinos de las operaciones de portabilidad numérica y cambio de operador no tienen siempre un mismo destino, pero sí se pueden establecer algunas cifras de transferencias.

Por ejemplo, los usuarios que parten como clientes de Claro eligen migrar en su mayoría hacia la compañía Tigo (41,7 %), mientras que en el caso de Tigo, quienes inician el proceso siendo sus clientes suelen migrar a Claro en mayor relación (59,8 %). En ambos casos Movistar ocupa el segundo lugar de la preferencia de portabilidad (34,4 % y 23,3 % respectivamente).

En el caso de la migración de usuarios a partir de Movistar, la CRC destaca que la mayoría de casos (46,2 %) suelen preferir transferir sus número hacia Claro y en menor medida a Tigo y Wom. Esta última compañía también se comporta de manera similar pues el 37,7 % de los casos de presentación de solicitud para iniciar la migración telefónica tiene como destino al operador Claro.