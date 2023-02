Este escáner tiene inteligencia artificial para identificar cientos de enfermedades

El fundador de Spotify, Daniel Ek, está apoyando esta iniciativa que busca proporcionar la mayor cantidad de datos sobre la salud de las personas

Un nuevo escáner está llegando al sector salud con el apoyo de la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés). Una startup, especializada en proporcionar escaneos corporales con AI, es impulsada para identificar cientos de enfermedades en el cuerpo humano.

El fundador de Spotify, Daniel Ek, está apoyando esta iniciativa que busca proporcionar la mayor cantidad de datos sobre la salud de las personas y las diferentes enfermedades que se pueden encontrar en el ser humano.

El nombre del dispositivo es Neko Health y en un comunicado de la empresa indicaron que “después de cuatro años de intensa investigación y desarrollo de productos, hoy lanzamos oficialmente Neko Health (...) La empresa fue fundada por Hjalmar Nilsonne y Daniel Ek con la visión de crear un sistema de atención médica que pueda ayudar a las personas a mantenerse saludables a través de medidas preventivas y detección temprana”.

Le puede interesar: Meta lanzará su nuevo casco de realidad virtual con la nueva tecnología de Meta Quest Pro

Según una versión traducida por el medio internacional The Verge, el escáner de cuerpo completo no invasivo de la compañía sueca puede detectar y medir el crecimiento de marcas de nacimiento, erupciones cutáneas y manchas de la edad.

Asimismo, utiliza un escáner separado para detectar cualquier anomalía en la función cardíaca, la presión arterial y el pulso en todo el cuerpo. Un apoyo muy útil al sector salud para identificar de manera pronta con la ayuda de la inteligencia artificial estas enfermedades.

La RAE escogió a este término como la palabra del año 2022 por su relevancia en la tecnología.

El escáner de cuerpo completo

Según indicó la startup, el escáner corporal de 360 grados de la compañía viene equipado con más de 70 sensores que recopilan más de “50 millones de puntos de datos sobre la piel, el corazón, los vasos, la respiración, la microcirculación y más”.

Los desarrolladores indicaron que estos datos se analizan mediante un “sistema impulsado por AI de autoaprendizaje” que explica los resultados para médicos y pacientes, según y cómo informaron Sifter y Tech.eu.

Asimismo, los diferentes clientes obtienen los resultados en su cita e incluso pueden ver y rastrearlos en una aplicación adjunta que tiene esta nueva tecnología. “Nuestra misión es construir un sistema de atención médica proactivo, que se centre en la prevención de enfermedades”, escribió Nilsonne en una publicación en LinkedIn.

Le puede interesar: Google presentará su nuevo buscador con inteligencia artificial

También, Nilsonne citó el aumento de los costos de la atención médica en Suecia y la Unión Europea. Los escaneos de cuerpo completo, que Neko dice que solo toman unos minutos, actualmente están abiertos al público en Suecia y cuestan 2000 SEK o alrededor de $190 dólares.

La salud y la inteligencia artificial

Según cuenta, en 2013, un informe de The Financial Times reveló que el creador “pasó horas libres pensando en cómo arreglar un sistema de salud (...) No soy el inventor, pero puedo ser la persona lo suficientemente tonta como para ir en contra del sistema y tratar de vencerlo en sus propios términos”.

Según indicaron medios internacionales, la incursión del creador de Spotify en la industria de la salud no es exactamente una sorpresa. Y estos rumores sobre la puesta en marcha han estado circulando desde noviembre, y Ek ha insinuado durante mucho tiempo que se involucrará en la atención médica.

Anteriormente, había surgido una tecnología similar, con Facebook y la Universidad de Nueva York uniéndose para hacer que las resonancias magnéticas sean más rápidas usando AI , e investigadores desarrollando tecnología de IA que escanea su retina y predice su riesgo de enfermedad cardíaca.

Sin embargo, descartaron que este nuevo dispositivo, emplea esta tecnología a una escala mayor y más accesible para las personas que requieran realizarse este examen para identificar ciertas enfermedades.