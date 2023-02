Día sin carro en Bogotá: descuentos en aplicaciones de transporte

En Bogotá habrá descuentos en aplicaciones de transporte durante esta jornada del 2 de febrero.

Desde hace 23 años en Bogotá se realiza la jornada de Día sin Carro, que tradicionalmente es el primer jueves de febrero y para este año, los usuarios de aplicaciones de transporte tendrán un descuento especial en Cabify.

Durante este día los bogotanos no podrán salir con sus vehículos particulares entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m. Durante este tiempo no se permitirá la circulación de carros y motos a gasolina, gas o híbridos, es decir, solo los que sean 100 por ciento eléctricos podrán movilizarse.

Por lo que se espera que dejen de circular aproximadamente de 1.850.000 vehículos particulares y 430.000 motos. Y una de las soluciones para movilizarse por la ciudad, además de la bicicleta, Transmilenio y SITP, serán los taxis, quienes pueden prestar servicios a través de la aplicación de transporte.

Descuentos para el Día sin carro

La plataforma confirma que sus categorías Taxi y Taxi Propina estarán disponibles para movilizar a los bogotanos. Además, otorgará descuentos a usuarios y pondrá a disposición premios y bonos para los conductores taxistas que gracias a su labor permitirán que las personas se puedan mover por la ciudad.

“Jornadas como el Día sin Carro se convierten en una oportunidad para incentivar a los colombianos en el uso de nuestras categorías neutras en huella de carbono o a que se movilicen en bicicleta, patineta e incluso caminando”, afirmó Manuel Torres, country manager de la app para Colombia.

Esta aplicación ha hecho esfuerzos para contribuir con la sostenibilidad ambiental en el país, uno de los objetivos de jornadas como las del jueves 2 de febrero. Una de sus labores fue la de compensar 111 toneladas de CO2, equivalentes a 1.665 plántulas de árboles crecidas durante 10 años, así como tener tecnología para reducir emisiones de carbono y un plan de descarbonización en su flota de operación.

Cómo aplicar al descuento

Durante el Día sin carro los usuarios tendrán un viaje con el 50% de descuento, de hasta 8.000 pesos, en las categorías de taxi y taxi propina y estará disponible únicamente durante el 2 de febrero del 2023.

Para redimirlo los usuarios deben seguir estos pasos:

1. Abrir la aplicación.

2. Ir a la pestaña superior izquierda.

3. Seleccionar la opción ‘Código de descuento’.

4. Ingresar el código: COMPENSATUHUELLA.

Los carros que podrán moverse el jueves 2 de febrero

1. Carros y motos eléctricos.

2. Carros que sean conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

3. Vehículos de emergencia, como los de la Defensa Civil, bomberos y ambulancias entre otros.

4. Rutas escolares.

5. Carrozas fúnebres.

6. Transporte de valores.

7. Carros de transporte

8. Relacionados con servicios públicos o domicilios.

9. Carros de la UNP (Unidad Nacional de Protección), de la Fuerza Pública y vehículos de servicios diplomáticos.

En cuanto al servicio del SITP (Articulados y buses azules zonales) que operará al 100 por ciento de su capacidad, y tendrá un refuerzo en las horas valle, es decir, de 9 de la mañana a las 4 de la tarde.

También los ciudadanos tendrán la posibilidad de circular en las ciclovías dispuestas en las principales vías de la ciudad como se suelen articular los domingos.

El sistema de bicicletas compartidas, que funciona con la aplicación Tembici, también está a disposición con 300 estaciones, con más de 1.500 bicicletas mecánicas y 1.500 bicicletas asistidas, 150 sillas para niños y niñas, 150 manocletas y 150 bicicletas de cajón.

Quien no acate la medida del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá –y sea sorprendido por las autoridades distritales– tendrá una multa de aproximadamente 15 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, alrededor de 17 millones de pesos.