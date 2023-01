Cómo encontrar fácil aplicaciones en el celular con carpetas o buscadores

Encontrar las apps disponibles no tiene que ser un caos. Aquí varias soluciones.

Tener un celular es sinónimo de descargar decenas de aplicaciones, que quizás no siempre se usan. Accesos a bancos, redes sociales, música, juegos, editores. La lista es extensa, al punto que se vuelve complicado encontrar una plataforma en un momento de urgencia. Pero hay solución.

En lugar de tener que hacer un scroll largo para ubicar el icono de la aplicación deseada entre el collage de opciones, los propios teléfonos móviles ofrecen opciones a los usuarios para que organicen y encuentren estos servicios de forma sencilla, sin necesidad de descargar un programa adicional que lo haga por ellos.

Buscador interno

Tanto iOS como Android tienen una barra de búsqueda para filtrar las aplicaciones que están instaladas en el celular. Para acceder a esta opción hay que estar en la pantalla inicial y deslizar hacia la derecha para que aparezca en la parte superior.

En algunos dispositivos con Android esta función también sale al deslizar hacia arriba, al abrir el panel de aplicaciones o desde el widget de Google. En cualquiera de estos casos solo se necesita escribir el nombre de la app para que aparezca entre las sugerencias.

También se pueden eliminar la plataforma que no se usan o mantenerlas ocultas.

Organizar las aplicaciones

Actualmente, los usuarios suelen tener decenas de plataformas para muchas labores diarias. Una forma de no perder el tiempo buscando la que se necesita en cierto momento es creando carpetas que agrupen las apps dependiendo su uso o tipo.

Por ejemplo, es útil tener todas las redes sociales en una sola carpeta, de esta forma si se necesita enviar un mensaje o simplemente ver videos, ya sabemos que están allí. Lo mismo para solicitar un servicio de auto, para los bancos, videojuegos, servicios de streaming, música, etc.

Crear estas carpetas es sencillo. Basta con mantener oprimido el ícono de una aplicación y arrestarlo sobre otra, así se agruparán y se podrán añadir las otras. La carpeta queda con un nombre genérico, que se puede cambiar pulsando sobre él y editarlo.

Una de las mejores opciones es mantener ordenadas las apps en carpetas.

Aprovechar la pantalla de inicio

Algunos tiene configurado su teléfono para que las aplicaciones aparezcan deslizando a la izquierda o accediendo a un menú inicial. Pero todos cuentan con una pantalla principal a la que se le puede sacar provecho.

Lo mejor es ver esta sección como si fuera el escritorio del computador. Allí deben estar todas las aplicaciones de uso frecuente, como redes sociales, navegadores, música, correo o las que cada usuario considere relevantes. De esta forma se evitará la búsqueda continua entre el listado extenso de plataformas instaladas.

Ocultar o eliminar aplicaciones

Hay apps que se usan una vez al mes o que incluso están instaladas, pero no accedemos a ellas desde su ícono. Para esos casos es mejor ocultarlas para que no ocupen espacio. Esta función no está disponible en todos los dispositivos, así que se debe verificar en cada caso manteniendo pulsado el ícono de la aplicación.

La otra alternativa es hacer una limpieza y eliminar todas aquellas plataformas que no son necesarias. Yendo a Ajustes > Aplicaciones encontraremos el listado de todas las instaladas y allí se puede hacer un filtro por las menos usadas para borrarlas directamente.

Esto último ayudará a desocupar parte de la memoria de almacenamiento del teléfono, ya que estas aplicaciones suelen generar caché que limita este apartado. Además, de evitar problemas de vulnerabilidad en caso de alguna falla en la app, que no este actualizada por su poco uso.