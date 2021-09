Alerta: página web suplanta a la Registraduría Nacional y entrega información falsa

Imagen de archivo. La Registraduría Nacional amplió la fecha para la inscripción de firmas de los jóvenes candidatos a los Consejos Municipales de Juventud. Foto: Colprensa

Un nuevo caso de suplantación web fue reportado este 15 de septiembre por la Registraduría Nacional de Colombia, la cual informó que “se ha detectado una página web falsa que utiliza información exclusiva de la entidad con el propósito de obtener presuntamente datos personales de los ciudadanos”.

Constantemente, los ciberdelincuentes están en constante búsqueda de alternativas para hacerse con la información personal de las personas; sin embargo, la estrategia utilizada en esta ocasión no es para nada novedosa, aunque sí muy efectiva. Conocida como spoofing, esta opción de ciberdelincuencia se centra en el “secuestro” de una dirección web genuina por medio de un código malicioso. Es decir, con ayuda de un malware, los ciberdelincuentes se hacen con la información de la persona o entidad para de esta forma, tener el control de sus archivos y protocolos web, y así poder engañar a los internautas en la red.

Ejemplificando, en esta ocasión el caso de spoofing se desarrolló sobre la Registraduría por medio de una suplantación de identidad, que se logró a través de la implantación de un código en la programación de la página web oficial de la entidad, el cual robó toda la información de esta. Así, los hackers suplantaron la identidad de la Registraduría haciendo creer a sus víctimas una supuesta irregularidad durante las pasadas elecciones regionales para alcaldes y gobernadores, en 2019.

“Dicha página busca capturar datos de la ciudadanía a través de supuestos reportes por inasistencia como jurados de votación en las anteriores elecciones ordinarias que se han realizado en Colombia”, explicó el documento oficial de la Registraduría.

En los ataques de phising, los piratas se valen de la suplantación de páginas o correos conocidos por el usuario para obtener información como contraseñas, cuentas bancarias, entre otros. EFE/ Oskar Burgos/Archivo

¿Cómo detectar y evitar el spoofing?

Aunque existen otros casos de spoofing, como la suplantación de dirección IP, el e-mail spoofing o la suplantación de DNS, en la suplantación web la mejor forma detectarla es prestar total atención a la URL y verificar si esta es la correcta o no, es decir, que tenga relación directa con la entidad y que además, no redirige a otras páginas web externas.

Por esto, el ente encargado de los trámites civiles en Colombia recordó que su página oficial es www.registraduría.gov.co y que esta dirección es la única disponible para las diferentes diligencias que se pueden realizar con su ayuda.

Así mismo, para limitar al máximo caer en las estafas generadas por los ciberdelicuentes lo mejor es contar con un antivirus que además de ser confiable, también tenga sus archivos actualizados de esta forma, pueden ofrecer un servicio de seguridad mejorado y lo más importante, actuar en tiempo real. Estos tipos de software cuentan con una base de datos de IPs que pueden poner en riesgo sus dispositivos o información, para así bloquearla durante su navegación por la web.

De esta forma, aunque no se pueda evitar tener contacto con el spoofing o con las personas que realizan este tipo de estrategias delictivas, sí está en sus manos intentar no caer en sus artimañas, verificando que la información de la página de la entidad que está visitando tenga relación con la misma, y sobre todo, que no soliciten información que para nada debería interesarles.

